2019-10-14T18:02:05+03:00
Звезды

У Николая Цискаридзе объявился внебрачный сын

19 летний Тимур готов сдать ДНК-тест для подтверждения своего родства со знаменитым артистом балета
Надежда РУМЕР
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Николай Цискаридзе не мог предположить, что к 45-ти годам у него объявится внебрачный сын.Николай Цискаридзе не мог предположить, что к 45-ти годам у него объявится внебрачный сын.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Николай Цискаридзе не мог предположить, что к 45-ти годам у него объявится внебрачный сын. Молодой азербайджанец ищет встречи со звёздным отцом и готов сдать ДНК-тест для подтверждения родства с именитым танцовщиком.

В паблике «Немалахов» появилась информация о том, что Тимур Акперов Заур оглы называет себя сыном грузинского артиста. «Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать от тебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже так жить!» - убивается у себя на странице в инстаграме 19-летний Тимур.

Молодой человек настроен решительно, чтобы доказать своё родство с Цискаридзе.

Молодой человек настроен решительно, чтобы доказать своё родство с Цискаридзе.

Молодой человек настроен решительно, чтобы доказать своё родство с Цискаридзе. «Ты очень хорошо знал и до сих пор знаешь, что у тебя есть сын! Да, у меня к тебе очень большая обида, но несмотря на всё это, я очень рад, что у меня есть отец», - добавил Акперов.

Молодой человек заявляет, что Николай Цискаридзе познакомился с его мамой, когда та утюжила его театральные костюмы.

Молодой человек заявляет, что Николай Цискаридзе познакомился с его мамой, когда та утюжила его театральные костюмы.

Нам удалось связаться с Тимуром. В интервью корреспонденту "Комсомолки" начинающий актёр рассказал тайну своего рождения и показал свою маму. Парень утверждает: «Я родился в бедной азербайджанской семье, моя мама нянчит чужих детей в богатых домах и помогает владельцам коттеджей по хозяйству. Я с детства не знал, что такое любовь родителей – мать относится ко мне холодно, а отец даже не знает о моём рождении».

Тимур Акперов Заур оглы называет себя сыном грузинского артиста.

Тимур Акперов Заур оглы называет себя сыном грузинского артиста.

Молодой человек заявляет, что Николай Цискаридзе познакомился с его мамой, когда та утюжила его театральные костюмы. Между ними вспыхнули чувства, плодом любви которых и стал маленький Тимур.

У Николая Цискаридзе объявился внебрачный сын

У Николая Цискаридзе объявился внебрачный сын

Мы дозвонились помощнице Цискаридзе, та очень долго смеялась в трубку. В свою очередь звезда балета отказался от общения, сказав лаконичное: «Нет!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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