Старуха Шапокляк в юности могла быть эсеркой-бомбисткой. И шпионкой в армии Колчака

К героям мультиков принято относиться высокомерно и снисходительно: ну, это же все придумано для детишек. На самом деле взрослым тоже полезно иногда пересматривать старые советские мультфильмы - они могут натолкнуть на неожиданные размышления.

Так, например, любимый искусствовед «КП» Софья Багдасарова, автор книг «Омерзительное искусство», «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону» и «Воры, вандалы и идиоты» (интервью с ней о криминальной истории русского искусства было опубликовано в еженедельнике «КП» в сентябре) написала в фейсбуке и ЖЖ: «Впервые в разумной жизни посмотрела целиком мультфильмы про Чебурашку. Все, я меняю свою жизненную позицию: не хочу быть, когда постарею, как Кэндис Берген. Хочу быть, как Старуха Шапокляк - стильной, стройной, прекрасно одетой аристократичной леди, сохранившей индивидуальность и элегантность даже при суровом коммунистическом строе, дамой наблюдательной и изобретательной, с чрезвычайно активной жизненной позицией…»

И действительно, если посмотреть взглядом взрослого, женщины советских мультфильмов не так просты, как кажется первоклассникам. Каждая - своего рода символ, воплощение какого-то важного для культуры типажа.

Старуха Шапокляк: Джокер из «бывших»

В ЖЖ Софьи Багдасаровой развернулось широкое обсуждение образа Шапокляк; пришли к выводу, что старуха - дама «из бывших», ровесница века (мультфильм про Чебурашку был снят в 1971 году, а Шапокляк как раз немного за 70). Возможно, она воспитанница Смольного, потерявшая во время революции все. Кроме чувства собственного достоинства, стиля и умения справляться с жизненными трудностями.

Софья в своих раздумьях идет еще дальше: «Быть может, она была сжигаемой революционным пылом эсеркой-бомбисткой, привыкшей с легкостью преступать закон. Правда, странно, что её не репрессировали, в таком случае. (…) Быть может, она, как "адъютант его превосходительства", шпионила среди белых? Тогда можно представить, что она была, скажем, княжной, чье высокое происхождение оберегало её от подозрений в армии Колчака. Беготня по крышам вагонов с влезанием в окно - навык, приобретенный ею в 1920-е, во время Гражданской. (…) У Шапокляк очень "мужские", по тем временам, навыки - водить почти любой транспорт, оборудовать в диком лесу жилье с едой и наблюдением, передвигаться на поезде зайцем, украсть все что угодно, избить кого угодно, заболтать и построить кого угодно. Она нагла и бесстрашна, как Остап Бендер.

Многие шалости Шапокляк делает просто так, из любви к проказам

Впрочем, если принять, что она не 1900-го года рождения, а 1890-го, то набор этот навыков нормален для богатой женщины. Выходит, что она -- дореволюционная эмансипе. Еще небось успела побыть авиатриссой до революции. Недаром Шапокляк прямо говорит, что умеет водить самолёт, вопрос только сможет ли она его украсть».

А может, она эмигрировала после революции, а потом сдуру вернулась (и ее гардероб весь куплен в Париже в 20-е - этим вещам сносу нет?)

«Разумеется, она петербургская дама, а не московская. Возможно, она пережила блокаду, отсюда и такой острый интерес к жизни и желание взять от нее все».

И Софье, и некоторым комментаторам Шапокляк напоминает Марлен Дитрих. Самая прямая ассоциация с актрисой - головной убор: chapeau claque - это цилиндр, который можно сплющить одним нажатием, чтобы он занимал меньше места в гардеробе. «Кляк» - это как раз звук, который он издает при схлопывании (любопытно, что старуха в мультфильме носит его именно в сложенном состоянии, не расправляя - он приколот к прическе огромной булавкой). Марлен Дитрих на заре славы, в фильме «Марокко», появилась в цилиндре и мужском костюме, и потом часто выступала в таком виде на сцене (она исполняла в таком виде песни, изначально предназначенные для певцов-мужчин). Дитрих - роковая женщина, и Шапокляк - в своем роде тоже: связываться с нею опасно.

Заметим, что многие шалости Шапокляк делает просто так, из любви к проказам: переворачивает указатели, приписывает губной помадой к объявлениям «Куплю» и «Меняю» частицу «не» («Не куплю», «Не меняю»…) Во многом это роднит ее с Джокером (скорее в исполнении Джека Николсона, а не Хита Леджера или Хоакина Феникса: вспомните, например, как в фильме Тима Бертона злодей глумился над современным искусством в музее). Джокер использовал ту же помаду в создании своего незабываемого образа. И с таким же вдохновением вершил ужасные дела - не нашлось крокодила, чтобы его перевоспитать.

Художник Леонид Шварцман объяснял все гораздо проще: «само слово «шапокляк» перебросило меня в XIX век… Поэтому я стал рисовать зловредную старушку в строгом черном платье с кружевными рукавами, ридикюлем и в шляпке». Прическу героини он позаимствовал у своей тещи. И, конечно, почти полвека назад и не догадывался о бездне смыслов, которые вложат в старушку современные исследователи!

Мама Дяди Федора: замученный советский бухгалтер

Родители Дяди Федора - классический советский «средний класс». По большому счету, это отечественные двойники мамы и папы Малыша из «Малыша и Карлсона», типичных представителей шведского среднего класса. У обоих отцов «шкиперская» борода, у обоих мам квадратные очки (хотя у шведской нижняя часть оправы скругленная - и вообще она по характеру несколько мягче, чем русская мать).

Отец Дяди Федора, скорее всего, относится к «научно-технической интеллигенции», работает в каком-нибудь НИИ, обожает братьев Стругацких, непривередлив в еде (питается он, судя по мультфильму, батонами и кефиром - тем, с чем в советских магазинах проблем никогда не было). Его жена - более интересный персонаж. Секретарша? Бухгалтер? Работает в отделе кадров, как Раиса Захаровна? В Советском Союзе были десятки тысяч таких женщин.

Мама и папа Малыша из «Малыша и Карлсона»

Она, безусловно, следит за модой тщательней, чем шведская мамаша, читает журналы типа польского «Uroda» (что в переводе значит «Красота») - отсюда и очки в пол-лица, и стремление даже мыть посуду с элегантно повязанным платочком. При этом следить за собой ей достаточно сложно: она замучилась на работе. «Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки - вот тогда дети и не станут пропадать», - говорит ей муж. «Тогда родители пропадать начнут. Потому что я без того на работе устаю, у меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть!» - отвечает она.

Да и кто оценит ее усилия? «Моя жизнь совершенно беспросветна, я живу как крестьянка крепостная! У меня четыре платья есть вечерних шелковых, а надеть их некуда!» И специально едет в Сочи, чтобы хоть на пару недель ощутить свою ускользающую красоту.

Ну и на ребенка времени не хватает: Дядя Федор, еще будучи дошкольником, способен прожить в деревне много месяцев в обществе одних животных. У белоручек, за которых все делают родители, таких развитых навыков не бывает. Вообще сам факт того, что ребенок убежал из дома, не вызывает у родителей прямо-таки сильных переживаний. «Как нам мальчика разыскать?» - «Надо заметку в газету напечатать: пропал мальчик, зовут Дядя Федор, рост метр двадцать, если кто увидит, пусть нам сообщит!» Все это - с довольно спокойной интонацией. «Ну конечно, в СССР маньяков не было» - с ностальгией вздохнет кто-то. Но на самом деле все это чем-то напоминает фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Там родители уделяли ребенку столь же мало внимания…

Мы знаем, что у мамы Дяди Федора есть творческие амбиции - она участвует в самодеятельности, и однажды ее показывают по телевидению аж под самый Новый год. Так ей достаются 15 минут славы, к которым она шла годами.

Фрекен Бок: Прирожденный зритель Рен-ТВ

Старая дева («фрекен» по-шведски - то же самое, что «мисс» по-английски: обращение к незамужней женщине). Воспитана в самых строгих правилах. В советском мультфильме, в отличие от книги, она находит объект, на который направляет всю нерастраченную любовь: кошку Матильду. Как и сама фрекен Бок, Матильда кажется невероятно грозной, но тает, в буквальном смысле «плывет» от простодушия и обаяния щенка Малыша. А фрекен Бок точно так же млеет от внимания, которое ей наконец-то, на склоне лет, уделил Карлсон - «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил».

Фрекен Бок: Прирожденный зритель Рен-ТВ

Оценить образ фрекен Бок в полной мере советские зрители не могли: она была все-таки обитателем параллельной буржуазной вселенной. Ее любовь к телевидению, и особенно к передачам о привидениях, казалась чем-то столь же потусторонним, как сами привидения: в 1968 году, когда вышел мультфильм, никаких программ о мистике на советском ТВ и представить себе было невозможно! Но шли годы - и в 80-е на телевидении начали выходить программы о Бермудском треугольнике и инопланетянах. Потом начались сеансы Кашпировского и Чумака. Вскоре и привидения подоспели. И сотни тысяч советских пожилых женщин с огромным вниманием за всем этим наблюдали… Сегодня российские фрекен Бок смотрят канал Рен-ТВ, программы «Территория заблуждений» и «Самые шокирующие гипотезы». Может быть, иногда ворчат «Безобразие!» - но отлипнуть от экранов не могут.

Принцесса: первая ласточка сексуальной революции

Ну конечно же, действие «Бременских музыкантов» (1969) разворачивается в Бремене и его окрестностях. Читай - в ФРГ. Ну, или вообще где-то в Западной Европе. Отсюда - множество типичных особенностей: загнивающая монархия, разгул криминала, безнравственные частные детективы с повадками вульгарного супермена Джеймса Бонда. В то же время молодые таланты из народа не могут пробиться к зрителям. Если, конечно, не прикинутся рок-группой типа «Жучки-ударники», исполняющей чудовищные в своей бессмысленности песни…

Но одна из примет капиталистического образа жизни ни у кого не должна вызывать раздражения. Это облачение Принцессы, которая ходит в платьице «мини» вызывающего красного цвета. Она - безусловно положительная героиня. Легкомысленная, но в том и прелесть.

Есть версия, что образ Принцессы был вдохновлен Мариной, женой соавтора сценария, поэта Юрия Энтина: вроде бы на свадьбе она была как раз в таком платье. По другой версии, очаровательную блондинку увидели в западном журнале мод. А может быть, и Марина, выбирая наряд на бракосочетание, руководствовалась такими же журналами?

В любом случае, как раз к концу 60-х мода на мини достигла своего пика. По легенде, в начале десятилетия какой-то продавец одежды на лондонской Оксфорд-стрит выставил в витринах женские манекены в юбках чуть выше колена. Покупательницы были очень заинтригованы, продажи выросли. Юбки становились все короче - и вскоре мини впрямую ассоциировались со «свингующим Лондоном» эпохи «Битлз» и сексуальной революции. Девушки, чьи матери еще были воспитаны в предельной строгости, теперь не боялись быть вызывающе привлекательными: юбки на 20 сантиметров выше колена стали нормой. До сих пор спорят, кто из дизайнеров окончательно ввел их в моду: парижский кутюрье Андре Курреж утверждал, что он первый представил коллекцию «мини», но большинство все-таки приписывают эту заслугу британке Мэри Куант. В 1966 году ей за заслуги в области моды дали звание Офицера Ордена Британской империи - и в Букингемский дворец она пришла в мини-платье…

Есть версия, что образ Принцессы был вдохновлен Мариной, женой соавтора сценария, поэта Юрия Энтина

В СССР с его монастырскими порядками - не хуже, чем в Англии 40—х и 50-х! - к мини-юбкам поначалу относились с большим опасением. Рассказывают, что комсомолок отправляли переодеваться домой, если они приходили в институт в неподобающем виде. Но в 1966 году мини-юбки показал Вячеслав Зайцев, а к концу 60-х они уже утвердились в правах.

Среди блондинок, прославивших мини-платья и мини-юбки в Европе и США, были манекенщица Твигги, такая же хрупкая, как Принцесса (правда, у нее была короткая стрижка) и актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Поланского, трагически закончившая свой жизненный путь как раз в 1969-м, когда вышли «Бременские музыканты» (и полвека спустя ставшая героиней фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»).

И еще один нюанс. История о принцессе, которая сбегает из дворца с представителем творческой профессии, за несколько лет до выхода «Бременских музыкантов» произошла в реальности. Галина Брежнева, дочь генерального секретаря ЦК КПСС, замужняя женщина, страстно влюбилась в восемнадцатилетнего фокусника Игоря Кио (самой ей к тому времени было уже 33). Мужу - кстати, тоже артисту цирка, акробату Евгению Милаеву - она объявила, что от него уходит, и вскоре зарегистрировала с Кио брак. Как и в мультфильме, папа оказался против. Брак продлился всего несколько дней: осерчавший Леонид Ильич приказал его аннулировать. У Кио из паспорта вырвали страницу со штампом и поставили на документе печать «Подлежит обмену». И вернуть принцессу, в отличие от Трубадура, он не смог…