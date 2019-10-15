2019-10-15T01:36:38+03:00
Общество

Интернет-война против детей: Школьников-«живодеров» угрожали убить за взорванных щенков

Обозреватель «КП» Ульна Скойбеда изучила историю, потрясшую одну из школ Стерлитамака. И поняла, что она совсем не про жестокое отношение к животным
Ульяна СКОЙБЕДА
Поделиться:
Обвиняемый Вадим Ниязов, 7 класс: то признаётся, что взрывал, то отказывается. На фото с папой Эльдаром.Обвиняемый Вадим Ниязов, 7 класс: то признаётся, что взрывал, то отказывается. На фото с папой Эльдаром.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Изменить размер текста:

Видео темного подвала, истерические всхлипы женщины:

- Маамочки! Маленький… Смотри, этот щенок весь-весь разорванный, лицо ему разорвало.

- А-фи-геть, как их от взрыва раскидало... Когда это произошло?

Детский голос:

- В субботу.

Мужской голос, с ненавистью:

- Надо каждому (кто это сделал. – Ред.) в пасть засунуть по петарде. Каждому, на…, засунуть в пасть - и также.

Место убийства щенков в Стерлитамаке (18+).

Это видео, на котором стерлитамакские зоозащитники и учительница школы номер 8 собирают изуродованные трупы щенков в подвале разрушенной больницы поселка Строймаш, было размещено в группе по пристройству бездомных животных ВКонтакте, и оттуда разошлось с заголовком: «Школьники взорвали во рту щенков петарды».

«Дети взорвали детей», - сказала зоозащитница местной башкирской телекомпании.

И начался взрыв той субстанции, из которой состоит интернет (нет, это не фейерверк).

ЧТО ТУТ БЫЛО, БРАТЦЫ

Тысячи проклятий, от: «Переведу 100 евро тому, кто пришлет в личку видео, как ублюдкам причиняют физический урон или ссут на лицо», - до лаконичного: «Держитесь, гниды, выезжаем», - посыпались на странички восьмиклассников, семиклассников и пятиклассников, имена и фотографии которых, как по щелчку, появились в комментариях.

Такие послания мальчишки получали в личку.

Такие послания мальчишки получали в личку.

Читать такое по-настоящему страшно. Родители несовершеннолетних заявили об угрозах в полицию.

Читать такое по-настоящему страшно. Родители несовершеннолетних заявили об угрозах в полицию.

За расправу над детьми предлагали деньги.

За расправу над детьми предлагали деньги.

Данные ребят, как по щелчку, появились в комментариях.

Данные ребят, как по щелчку, появились в комментариях.

Про 15-летнего Сашу Бормисова (фамилия публикуется по просьбе родителей) сетевые сплетники написали, что два года назад он с другом пытался изнасиловать пятилетнюю девчонку, но папа-мент отмазал сына, и, типа, «не встало». Мама девочки выступала в комментариях.

Саша Бормисов не был на месте взрыва и никого не насиловал

Саша Бормисов не был на месте взрыва и никого не насиловал

Про Вадима Ниязова (фамилия и фото – с разрешения родителей), что, после воспитательной беседы с живодером в школе, «бессовестная мать изувера приперлась к директору и требовала извинений от учительницы: якобы та нарочно разбила ее сыну планшет. Под давлением администрации преподаватель была вынуждена извиниться!».

В приватных чатах пересылалось голосовое сообщение той самой преподавательницы:

- Было 14 кутят (по-местному, щенков. – Ред.), 12 погибли. Это сколько же надо было бомбочек бросать: собака оглохла. Вышла на улицу и ее сбило. Котят с пятого этажа выкидывали. Я вчера узнала: в субботу было коллективное массовое убийство животных, где участвовали дети с нашей школы. Нашего класса. Я как узнала (плачет) я в шоке была, я не могла...

У меня просьба к жителям Строймаша: пожалуйста, не оставьте это дело! Поднимитесь, подайте заявление коллективное! Потому что это УЖАС, это кошмар, понимаете, это массово было, и толпа убивала. Котят с пятого этажа выкидывать, какая это забава вообще, я не понимаю (плачет) как вообще можно, сколько бомбочек, если взрослая собака оглохла! Я вообще не могу…

То самое обращение учительницы в Вотсаппе

00:00
00:00

ЧИКАТИЛЫ ИЗ 7-ГО «Б»

Если кто-то до сих пор не разобрался в слезливой истерике, то версия зоозащиты выглядела так.

В заброшенной больнице на Строймаше жила собака с двухнедельными щенками. В субботу, 21 сентября, дети закинули ей в логово бомбочку, собака ошалела, выбежала и попала под машину. Мальчишки залезли внутрь и садистски расправились с сосунками, вставляли им в отверстия петарды и взрывали, некоторых кололи какими-то шприцами (рядом с трупами видели шприц).

В общем, дети в подвале играли в Гестапо. Чикатилы из 7-го «Б».

В заброшенной больнице на Строймаше жила собака с двухнедельными щенками.

В заброшенной больнице на Строймаше жила собака с двухнедельными щенками.

«У НАС ЖЕ АЛИБИ!»

Приезжаю в Стерлитамак, тут же в гостиницу прибегают Бормисовы. Сами: узнали о моем приезде от местных журналистов. Заглядывают в глаза:

- Ведь нашего там не было, у нас алиби! 21-го у Саши была тренировка по кикбоксингу, вот запись с камер наблюдения: в 17.20 он заходит на секцию, в 19.42 выходит, - демонстрируют ролик.

В момент предполагаемого убийства щенков Саша Бормисов был на тренировке.Вот съемка камеры наблюдения школы, где тренируется мальчик.Ульяна СКОЙБЕДА

Саша пытался оправдаться, но ему не верили.

Саша пытался оправдаться, но ему не верили.

Спрашиваю:

- А петарды когда кидали?

- В шесть-семь вечера бахало. Мы-то с сыном после секции еще на автосервис ездили, до девяти он точно на глазах был! И тут, через неделю, начинается травля. 28 сентября у сына день рождения, смотрим, он грустный, берем его телефон – там 500 сообщений, показать каких?! 100 евро за голову нашего сына, и это в Стерлитамаке! Да у нас за дозу убивают! Мы теперь патрулируем Строймаш с друзьями на машинах, реально боимся чужих, сына никуда не выпускаем!

- А как же изнасилование?

Мнутся:

- Мы так поняли… писили они друг перед другом. И все. ПДН проводила проверку, так инспектор сразу сказала: «Отцепитесь от семьи, там же ничего не было». Но моральную компенсацию мы заплатили, 50 тысяч рублей и еще 50 тысяч, два раза с нас требовали, вымогали...

Информацию я потом проверила у директора школы: чиновник подтвердил, что девочка ходила по Строймашу в платье без трусов, уединилась с мальчиками в здании той самой больницы, и:

- Нет ничего странного, что ребятам захотелось посмотреть, я бы тоже посмотрел!

Сказано на диктофон.

Мама девочки сделала заявление только через неделю после «игры в доктора», повреждений у ребенка не обнаружили.

Ну, ок, вычеркиваю Бормисова из живодеров.

Пора осмотреть больницу, в которой так резвится молодежь.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

Поселок Строймаш похож на нищий совхоз: несколько пятиэтажек и трехэтажек, некоторые из которых построены еще пленными немцами, разрушенная больница и школа. И бездна котов. Белых и рыжих, пушистых и не очень.

Поселок Строймаш похож на нищий совхоз. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Поселок Строймаш похож на нищий совхоз.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Разрушенная больница. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Разрушенная больница.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В поселке бездна котов. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В поселке бездна котов.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Спускаюсь по наклонной поверхности в подвал: кто-то положил в пролет старый диван, и, держась за стены, я не рискую переломать ноги.

Вот миска, из которой кормили собаку. Шприцов нет, остатков петард тоже. Следы от взрывов?

Не знаю, стены слишком ободранные.

Но взрывать здесь реально: разветвленная сеть комнат, можно укрыться от взрывной волны за поворотом.

Тот самый подвал, где ощенилась собака. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Тот самый подвал, где ощенилась собака.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Внутри остатки еды. Следов петард нет. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Внутри остатки еды. Следов петард нет.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Больницу (вернее, это была поликлиника, но так уж все зовут) закрыли три года назад, в рамках оптимизации. Одновременно закрыли завод Строймаш, работавший с 1944 года и дававший работу поселку. Теперь это просто пригород. Дети лазают по крышам гаражей или бродят по пустому футбольному полю…

Проведаю-ка я второго предполагаемого садиста, Ниязова. Бормисовы дали мне прослушать «голосовухи» учительницы, которая умоляла жителей Строймаша написать заявление на своих собственных учеников, потому что оказалось, что весь митинг был в школьном чате. Мамочки класса чихвостили там потом проштрафившуюся родительницу:

- Ниязова! Я к вам обращаюсь. Вы вообще нормальная женщина или нет? Если ваш сын неадекватный, вы собираетесь что-то с этим делать? Сегодня он щенят убивает, завтра - наших детей? Пришла она в школу покрасоваться в шарфике и в пальто…

То самое аудио из родительского чата

00:00
00:00

Адское шапито. Разве можно так хамить взрослому человеку?

ОКЛЕВЕТАЛИ, ОСКОРБИЛИ, ПЛАНШЕТ РАЗБИЛИ!

Открывается дверь нечистой хрущовки, навстречу выбегает ребенок с глубокой умственной отсталостью на лице и без штанов (брат обвиненного), похожая на японку мать принимает меня агрессивно, но потом впускает. По-русски она не очень:

- Придирается к Вадиму эта учительница! Плюется, говорит! Выставила перед классом, что живодер, планшет за неделю до этого ему разбила: скинула портфель с парты, стекло треснуло! Мы не хотели связываться: сами починим! Но после этих обвинений, что он взрывал щенят, я пошла написала заявление директору: будет теперь платить три тысячи! И я потребовала, чтобы она извинилась. Она долго-долго сидела, и потом тихо так: «Извините!».

Мда, Фантомас разбушевался.

- А потому что он пришел, рыдает, в истерике: «Мама, я же не убивал!», - на стены кидался, два дня не кушал! Он, наоборот, кормил эту собаку, таскал ей молоко из холодильника!

Семиклассник Вадим тут же, серьезный и собранный:

- На каждом уроке меня позорит, говорит: «Дурачок, тебя весь класс ненавидит, тебе надо в школу 25-ю, коррекционную». Она это все придумала, про взрывы. Что мы бабулям под ноги петарды кидали…

- А вы не кидали?

- Три петарды всего было. Одну в больнице взорвали…

Как хорошо, что диктофон включен.

Поправляется:

- То есть, возле больницы. Одну в болоте, одну в поле. В подвал не лазили. Что щенки мертвые, не знали, пока нас не обвинили. Собака от взрывов не выбегала. Бомбочки не мои, а пятиклассников Балабанова с Байрамгалиевым (фамилии изменены. – ред.)…

Я не я, лошадь не моя. Но в больнице таки взрывали.

«СОБАКА ЖЕ УМЕРЛА ДО ВЗРЫВА!»

Бегу по двору, вижу – дворник Зубейда. По телевизору сказали, что она спасла двух выживших щенят, забрала домой и выходила. Кидаюсь с криком:

- Вы – героиня!

Дворник Зубейда. По телевизору сказали, что она спасла двух выживших щенят. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дворник Зубейда. По телевизору сказали, что она спасла двух выживших щенят.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дворник Зубейда Сеидова показывает, где умерла собака.Ульяна СКОЙБЕДА

Зубейда пугается:

- А? Что? Почему? Это же не дети, это просто щенки? Я сама видела только как собака умирала… Нет, это было не в субботу, а в четверг: лежала вот тут и тяжело дышала. Мужчина, водитель мусоровоза, сказал, что на нее наехал.

Бац! Значит, это неправда, что собаку выгнали петардами: собака умерла за два дня до взрыва.

- А щенки – я иду назавтра, в пятницу, и возле подвала Катя с первого этажа стоит с тремя мальчишками, говорит: «Там же щенки остались, Зубейда, давай их к нам в подъезд, будем кормить. Ребята, сможете достать?», - они такие: «А вы дадите руки помыть?», - залезли и вытащили двух, остальные уже умерли.

Выживший щенок Жужик сейчас у зоозащитников. Фото: Светлана Кондрашова

Выживший щенок Жужик сейчас у зоозащитников. Фото: Светлана Кондрашова

Бац еще раз! И щенки умерли за день до взрыва! А те, которые были живы, лежали в коробке у Зубейды!

Идем к той Кате, Екатерине Петровне Оноприенко, пенсионерка подтверждает:

- Мальчишки – один беленький такой, постарше, двое маленьких. Беленький приходил ко мне потом, говорил: «Я же помог щенкам? А меня теперь обвиняют, что я их убил».

Динислам Арасланов: его обвинили, что убил, похоже, он и вытащил.

Динислам Арасланов: его обвинили, что убил, похоже, он и вытащил.

«НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАВЕДЕТ 13 КОШЕК?»

Врываюсь к директору школы Мусину:

- Хамит Халилович, я не понимаю, что происходит. Нет ни одного доказательства против детей, и ни одного объяснения, почему вы держите на работе такую учительницу. Поставить под удар учеников - это совместимо с высоким званием педагога? Как она могла придумать эту историю? В прессе писали, что вы заявили в полиции, будто она – алкоголичка...

Директор школы Мусин. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Директор школы Мусин.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Директор улыбается:

- Держим, потому что идет проверка! Компетентные органы занимаются, детей допрашивали по два раза, и в полиции, и с психологом, и мы здесь по кругу. Информация пошла именно от детей: они взрывали в субботу петарду на стадионе и сняли на видео, пересылали друг другу и хвастались. Вы видели этот ролик? Ой, там наш первоклассник так ужасно матерится! И мы с социальным педагогом сказали учительнице провести классный час по технике безопасности, чтобы пальцы детям не оторвало! А она дружит с зоозащитой: у нее в комнате в общежитии 13 кошек и 3 собаки. Нормальный человек будет держать 13 кошек? Дети лазили, нашли трупики, и, видимо, у нее сплелось: раз щенки умерли, то тоже из-за петард...

Достает характеристики с печатями:

- Теперь про детей. Установили восемь человек... Да они сами в кабинет пришли, машут телефонами с видео: «Вот, я не в подвале взрывал, я на поле!». Это же дети! Например, Вадим Н., который главный обвиняемый. Мальчик с ОВЗ, особыми возможностями здоровья. Да, он не носит учебники в класс, может встать посреди урока, лечь на парту и уснуть. Но он не может учиться: особые возможности здоровья! Арасланов (далее все фамилии изменены. – ред.) – тоже ОВЗ. А эти дети, которые с диагнозом, они особенно любят животных, Байрамгалиев прямо целует этих собак взасос, Арсюшкин – заядлый собачник, у него везде собаки! Кощунство обвинять таких детей!

Характеристика из школы на одного из живодёров. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Характеристика из школы на одного из живодёров.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Переснимаю документы, Хамит Халилович, веско:

- Полагаю, дело в деньгах. В интернете написано, что зоозащитница, которая опубликовала видео трупов и забрала у дворничихи двух выживших щенков, собрала на них 200 тысяч рублей…

Ох, в интернете чего только не написано. Например, что у учительницы Елены Вершининой кошачья моча течет из-под двери.

Школа. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Школа.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Общежитие коридорного типа. Из-под двери не пахнет. «Вранье это все!», - машет рукою соседка.

Учительница живёт в общежитии коридорного типа, с 13 кошками и тремя собаками. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Учительница живёт в общежитии коридорного типа, с 13 кошками и тремя собаками.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дверь открывается…

Елена Леонидовна Вершинина - милая женщина с добрым лицом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Елена Леонидовна Вершинина - милая женщина с добрым лицом.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Да, вот так запах сбивает с ног. Животные ходят в лоток, но их столько, что сосчитать невозможно, сидят на всех поверхностях и взмяркивают, а хозяйка только что вернулась из ветеринарки. Чистит невообразимую вонючку два раза в день, что явно недостаточно.

Животные ходят в лоток, но запах сбивает с ног. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Животные ходят в лоток, но запах сбивает с ног.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В комнате живут 13 кошек и 3 собаки.

- Мне нужна ваша защита, - говорит Елена Леонидовна, - все поняли, что это я выложила данные детей, а это неправда, я – ни одного комментария, абсолютно! Я сразу сказала им на уроке: закройте страницы, если кто будет спрашивать, из этой вы школы – не отвечайте! Это опасно!

- Но вы же назвали Ниязова в школьном чате…

- Потому что он сам признался перед всем классом.

- ?!

- Директор и социальный педагог, когда узнали о ЧП от учеников, сказали мне провести классный час, и я говорила о живодерстве абстрактно. Но присутствовала мама ученицы Таисия Бабкина, она встала и сказала: «Я молчать не стану. Вадим, почему ты это сделал?», - он лег на парту, стал кричать в истерике: «Меня заставили! Я не взрывал, я стоял сзади! Заставил молчать - Татарин!».

Татарин – это Арасланов.

Как говорится, те же и там же.

ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ

Я не поленилась и съездила к маме Таисии Бабкиной, она подтвердила: Ниязов признался, что присутствовал при взрыве щенят.

Тогда я достала исходник той самой записи в подвале: когда смотришь ролик в хорошем качестве, сомнений не остается: одни тела целые, пасти других раскрыты кровавыми клювами, брюха разорваны.

КАК БЫЛО ДЕЛО И СКОЛЬКО СТОИТ ПРАВДА ПО СРАВНЕНИЮ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ

Честно вам признаюсь: смешно посвящать столько сил делу, которое выеденного яйца не стоит.

Ведь даже если бы детки со Строймаша были реальными живодерами, уголовной статьи тут нет, ответственность за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет.

А мальчики, похоже, не маньяки, докторы Лектеры. Они год кормили с тетей Катей безымянную собаку, звали ее: «Куть-куть-куть», - лазали смотреть приплод.

Потом, 19 сентября, в четверг, собака сдохла, все щенки, кроме двоих, тоже: от холода. Этих двоих 20 сентября, в пятницу, мальчики вытащили и отдали сердобольным теткам, - а уж трупы, 21 числа, использовали!

Опробовали на них петарды, которые продают в хозяйственном на остановке…

Так получается, если по фактам.

Упрекать детей за глумление над дохлыми?

Слишком, по-моему. Животное есть животное. Иначе скоро таракана не будем иметь права на кухне прихлопнуть…

То есть, история-то оказалась не про живодерство.

А про оптимизированный поселок. Про детей с ОВЗ, без тормозов и особых нравственных устоев, которых вынуждены терпеть в классах, потому что коррекционных школ не хватает. Про живущих рядом с нами инопланетян, для которых жизнь бездомного щенка равна жизни ребенка и даже ценнее… Я не шучу: псинобесы, как называют этих сектантов в интернете, постоянно пишут, что «собаки лучше людей», и что «обидевших щенков надо наказать равноценно».

Таким образом - сюрприз! – история оказалась про российский интернет: сеть, в которой распространение недостоверной информации и данных несовершеннолетних не регулируются никак, поэтому последствия информационных взрывов чиновникам приходится ликвидировать в ручном режиме – и даже, рискну предположить, путем прямых подтасовок.

Зоозащитница Светлана Кондрашова, спустившая своим видео канализационный поток ненависти на детей, говорит, что повезла трупы на независимую экспертизу в Оренбург, когда поняла, что негатив разворачивают уже в ее сторону:

- Якобы мы оболгали детей за 200 тысяч, я сотрудничаю с живодерами, учительница алкоголик... Мы ехали ночью, тайно, МВД звонило через каждые пять минут и пугало уголовной ответственностью за сокрытие улик... хотя сначала полицейские вообще не заинтересовались щенками, говорили: «Хотите, закапывайте», - им было смешно. Мы сообщили о произошедшей жестокости, потому что думали, что это важно...

Зоозащитница Светлана Кондрашова. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Зоозащитница Светлана Кондрашова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Светлана, кстати, нормальный зоозащитник. Она забирает собак с улиц, то есть делает добро и людям тоже.

Просто женщина не прочесывала Строймаш так, как прочесывала его я, и ориентируется на сказанное ей по телефону оренбургскими патологоанатомами: минно-взрывные травмы у пяти трупов.

Спецслужбы Строймаш прочесывали, но руководствуются интересами несовершеннолетних, поэтому представитель МВД Башкирии официально объявила: следов взрывчатки в больнице нет.

Как говорят в этих ваших интернетах, расходимся, посоны. Дети важнее щенков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Засунули в пасти петарды и взорвали» школьники из Башкирии жестоко убили 10 щенков

Жуткий случай произошел в Стерлитамаке [видео]

«Едва откачали»: школьники, которых обвинили в убийстве щенков в Стерлитамаке, были на грани суицида

О состоянии подростков рассказали психологи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников
Трамп: "Пусть Сирия сражается с Турцией за свои земли"
Аэропорт Барселоны отменил около 100 рейсов из-за протестов
Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину
Вооруженные преступники убили 14 полицейских в Мексике
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными