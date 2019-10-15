Интернет-война против детей: Школьников-«живодеров» угрожали убить за взорванных щенков

Видео темного подвала, истерические всхлипы женщины:

- Маамочки! Маленький… Смотри, этот щенок весь-весь разорванный, лицо ему разорвало.

- А-фи-геть, как их от взрыва раскидало... Когда это произошло?

Детский голос:

- В субботу.

Мужской голос, с ненавистью:

- Надо каждому (кто это сделал. – Ред.) в пасть засунуть по петарде. Каждому, на…, засунуть в пасть - и также.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737805" frameborder="0"></iframe> Место убийства щенков в Стерлитамаке (18+).

Это видео, на котором стерлитамакские зоозащитники и учительница школы номер 8 собирают изуродованные трупы щенков в подвале разрушенной больницы поселка Строймаш, было размещено в группе по пристройству бездомных животных ВКонтакте, и оттуда разошлось с заголовком: «Школьники взорвали во рту щенков петарды».

«Дети взорвали детей», - сказала зоозащитница местной башкирской телекомпании.

И начался взрыв той субстанции, из которой состоит интернет (нет, это не фейерверк).

ЧТО ТУТ БЫЛО, БРАТЦЫ

Тысячи проклятий, от: «Переведу 100 евро тому, кто пришлет в личку видео, как ублюдкам причиняют физический урон или ссут на лицо», - до лаконичного: «Держитесь, гниды, выезжаем», - посыпались на странички восьмиклассников, семиклассников и пятиклассников, имена и фотографии которых, как по щелчку, появились в комментариях.

Такие послания мальчишки получали в личку.

Читать такое по-настоящему страшно. Родители несовершеннолетних заявили об угрозах в полицию.

За расправу над детьми предлагали деньги.

Данные ребят, как по щелчку, появились в комментариях.

Про 15-летнего Сашу Бормисова (фамилия публикуется по просьбе родителей) сетевые сплетники написали, что два года назад он с другом пытался изнасиловать пятилетнюю девчонку, но папа-мент отмазал сына, и, типа, «не встало». Мама девочки выступала в комментариях.

Саша Бормисов не был на месте взрыва и никого не насиловал

Про Вадима Ниязова (фамилия и фото – с разрешения родителей), что, после воспитательной беседы с живодером в школе, «бессовестная мать изувера приперлась к директору и требовала извинений от учительницы: якобы та нарочно разбила ее сыну планшет. Под давлением администрации преподаватель была вынуждена извиниться!».

В приватных чатах пересылалось голосовое сообщение той самой преподавательницы:

- Было 14 кутят (по-местному, щенков. – Ред.), 12 погибли. Это сколько же надо было бомбочек бросать: собака оглохла. Вышла на улицу и ее сбило. Котят с пятого этажа выкидывали. Я вчера узнала: в субботу было коллективное массовое убийство животных, где участвовали дети с нашей школы. Нашего класса. Я как узнала (плачет) я в шоке была, я не могла...

У меня просьба к жителям Строймаша: пожалуйста, не оставьте это дело! Поднимитесь, подайте заявление коллективное! Потому что это УЖАС, это кошмар, понимаете, это массово было, и толпа убивала. Котят с пятого этажа выкидывать, какая это забава вообще, я не понимаю (плачет) как вообще можно, сколько бомбочек, если взрослая собака оглохла! Я вообще не могу…

То самое обращение учительницы в Вотсаппе 00:00 00:00

ЧИКАТИЛЫ ИЗ 7-ГО «Б»

Если кто-то до сих пор не разобрался в слезливой истерике, то версия зоозащиты выглядела так.

В заброшенной больнице на Строймаше жила собака с двухнедельными щенками. В субботу, 21 сентября, дети закинули ей в логово бомбочку, собака ошалела, выбежала и попала под машину. Мальчишки залезли внутрь и садистски расправились с сосунками, вставляли им в отверстия петарды и взрывали, некоторых кололи какими-то шприцами (рядом с трупами видели шприц).

В общем, дети в подвале играли в Гестапо. Чикатилы из 7-го «Б».

В заброшенной больнице на Строймаше жила собака с двухнедельными щенками.

«У НАС ЖЕ АЛИБИ!»

Приезжаю в Стерлитамак, тут же в гостиницу прибегают Бормисовы. Сами: узнали о моем приезде от местных журналистов. Заглядывают в глаза:

- Ведь нашего там не было, у нас алиби! 21-го у Саши была тренировка по кикбоксингу, вот запись с камер наблюдения: в 17.20 он заходит на секцию, в 19.42 выходит, - демонстрируют ролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737790" frameborder="0"></iframe> В момент предполагаемого убийства щенков Саша Бормисов был на тренировке.Вот съемка камеры наблюдения школы, где тренируется мальчик.Ульяна СКОЙБЕДА

Саша пытался оправдаться, но ему не верили.

Спрашиваю:

- А петарды когда кидали?

- В шесть-семь вечера бахало. Мы-то с сыном после секции еще на автосервис ездили, до девяти он точно на глазах был! И тут, через неделю, начинается травля. 28 сентября у сына день рождения, смотрим, он грустный, берем его телефон – там 500 сообщений, показать каких?! 100 евро за голову нашего сына, и это в Стерлитамаке! Да у нас за дозу убивают! Мы теперь патрулируем Строймаш с друзьями на машинах, реально боимся чужих, сына никуда не выпускаем!

- А как же изнасилование?

Мнутся:

- Мы так поняли… писили они друг перед другом. И все. ПДН проводила проверку, так инспектор сразу сказала: «Отцепитесь от семьи, там же ничего не было». Но моральную компенсацию мы заплатили, 50 тысяч рублей и еще 50 тысяч, два раза с нас требовали, вымогали...

Информацию я потом проверила у директора школы: чиновник подтвердил, что девочка ходила по Строймашу в платье без трусов, уединилась с мальчиками в здании той самой больницы, и:

- Нет ничего странного, что ребятам захотелось посмотреть, я бы тоже посмотрел!

Сказано на диктофон.

Мама девочки сделала заявление только через неделю после «игры в доктора», повреждений у ребенка не обнаружили.

Ну, ок, вычеркиваю Бормисова из живодеров.

Пора осмотреть больницу, в которой так резвится молодежь.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

Поселок Строймаш похож на нищий совхоз: несколько пятиэтажек и трехэтажек, некоторые из которых построены еще пленными немцами, разрушенная больница и школа. И бездна котов. Белых и рыжих, пушистых и не очень.

Поселок Строймаш похож на нищий совхоз.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Разрушенная больница.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В поселке бездна котов.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Спускаюсь по наклонной поверхности в подвал: кто-то положил в пролет старый диван, и, держась за стены, я не рискую переломать ноги.

Вот миска, из которой кормили собаку. Шприцов нет, остатков петард тоже. Следы от взрывов?

Не знаю, стены слишком ободранные.

Но взрывать здесь реально: разветвленная сеть комнат, можно укрыться от взрывной волны за поворотом.

Тот самый подвал, где ощенилась собака.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Внутри остатки еды. Следов петард нет.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Больницу (вернее, это была поликлиника, но так уж все зовут) закрыли три года назад, в рамках оптимизации. Одновременно закрыли завод Строймаш, работавший с 1944 года и дававший работу поселку. Теперь это просто пригород. Дети лазают по крышам гаражей или бродят по пустому футбольному полю…

Проведаю-ка я второго предполагаемого садиста, Ниязова. Бормисовы дали мне прослушать «голосовухи» учительницы, которая умоляла жителей Строймаша написать заявление на своих собственных учеников, потому что оказалось, что весь митинг был в школьном чате. Мамочки класса чихвостили там потом проштрафившуюся родительницу:

- Ниязова! Я к вам обращаюсь. Вы вообще нормальная женщина или нет? Если ваш сын неадекватный, вы собираетесь что-то с этим делать? Сегодня он щенят убивает, завтра - наших детей? Пришла она в школу покрасоваться в шарфике и в пальто…

То самое аудио из родительского чата 00:00 00:00

Адское шапито. Разве можно так хамить взрослому человеку?

ОКЛЕВЕТАЛИ, ОСКОРБИЛИ, ПЛАНШЕТ РАЗБИЛИ!

Открывается дверь нечистой хрущовки, навстречу выбегает ребенок с глубокой умственной отсталостью на лице и без штанов (брат обвиненного), похожая на японку мать принимает меня агрессивно, но потом впускает. По-русски она не очень:

- Придирается к Вадиму эта учительница! Плюется, говорит! Выставила перед классом, что живодер, планшет за неделю до этого ему разбила: скинула портфель с парты, стекло треснуло! Мы не хотели связываться: сами починим! Но после этих обвинений, что он взрывал щенят, я пошла написала заявление директору: будет теперь платить три тысячи! И я потребовала, чтобы она извинилась. Она долго-долго сидела, и потом тихо так: «Извините!».

Мда, Фантомас разбушевался.

- А потому что он пришел, рыдает, в истерике: «Мама, я же не убивал!», - на стены кидался, два дня не кушал! Он, наоборот, кормил эту собаку, таскал ей молоко из холодильника!

Семиклассник Вадим тут же, серьезный и собранный:

- На каждом уроке меня позорит, говорит: «Дурачок, тебя весь класс ненавидит, тебе надо в школу 25-ю, коррекционную». Она это все придумала, про взрывы. Что мы бабулям под ноги петарды кидали…

- А вы не кидали?

- Три петарды всего было. Одну в больнице взорвали…

Как хорошо, что диктофон включен.

Поправляется:

- То есть, возле больницы. Одну в болоте, одну в поле. В подвал не лазили. Что щенки мертвые, не знали, пока нас не обвинили. Собака от взрывов не выбегала. Бомбочки не мои, а пятиклассников Балабанова с Байрамгалиевым (фамилии изменены. – ред.)…

Я не я, лошадь не моя. Но в больнице таки взрывали.

«СОБАКА ЖЕ УМЕРЛА ДО ВЗРЫВА!»

Бегу по двору, вижу – дворник Зубейда. По телевизору сказали, что она спасла двух выживших щенят, забрала домой и выходила. Кидаюсь с криком:

- Вы – героиня!

Дворник Зубейда. По телевизору сказали, что она спасла двух выживших щенят.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737763" frameborder="0"></iframe> Дворник Зубейда Сеидова показывает, где умерла собака.Ульяна СКОЙБЕДА

Зубейда пугается:

- А? Что? Почему? Это же не дети, это просто щенки? Я сама видела только как собака умирала… Нет, это было не в субботу, а в четверг: лежала вот тут и тяжело дышала. Мужчина, водитель мусоровоза, сказал, что на нее наехал.

Бац! Значит, это неправда, что собаку выгнали петардами: собака умерла за два дня до взрыва.

- А щенки – я иду назавтра, в пятницу, и возле подвала Катя с первого этажа стоит с тремя мальчишками, говорит: «Там же щенки остались, Зубейда, давай их к нам в подъезд, будем кормить. Ребята, сможете достать?», - они такие: «А вы дадите руки помыть?», - залезли и вытащили двух, остальные уже умерли.

Выживший щенок Жужик сейчас у зоозащитников. Фото: Светлана Кондрашова

Бац еще раз! И щенки умерли за день до взрыва! А те, которые были живы, лежали в коробке у Зубейды!

Идем к той Кате, Екатерине Петровне Оноприенко, пенсионерка подтверждает:

- Мальчишки – один беленький такой, постарше, двое маленьких. Беленький приходил ко мне потом, говорил: «Я же помог щенкам? А меня теперь обвиняют, что я их убил».

Динислам Арасланов: его обвинили, что убил, похоже, он и вытащил.

«НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАВЕДЕТ 13 КОШЕК?»

Врываюсь к директору школы Мусину:

- Хамит Халилович, я не понимаю, что происходит. Нет ни одного доказательства против детей, и ни одного объяснения, почему вы держите на работе такую учительницу. Поставить под удар учеников - это совместимо с высоким званием педагога? Как она могла придумать эту историю? В прессе писали, что вы заявили в полиции, будто она – алкоголичка...

Директор школы Мусин.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Директор улыбается:

- Держим, потому что идет проверка! Компетентные органы занимаются, детей допрашивали по два раза, и в полиции, и с психологом, и мы здесь по кругу. Информация пошла именно от детей: они взрывали в субботу петарду на стадионе и сняли на видео, пересылали друг другу и хвастались. Вы видели этот ролик? Ой, там наш первоклассник так ужасно матерится! И мы с социальным педагогом сказали учительнице провести классный час по технике безопасности, чтобы пальцы детям не оторвало! А она дружит с зоозащитой: у нее в комнате в общежитии 13 кошек и 3 собаки. Нормальный человек будет держать 13 кошек? Дети лазили, нашли трупики, и, видимо, у нее сплелось: раз щенки умерли, то тоже из-за петард...

Достает характеристики с печатями:

- Теперь про детей. Установили восемь человек... Да они сами в кабинет пришли, машут телефонами с видео: «Вот, я не в подвале взрывал, я на поле!». Это же дети! Например, Вадим Н., который главный обвиняемый. Мальчик с ОВЗ, особыми возможностями здоровья. Да, он не носит учебники в класс, может встать посреди урока, лечь на парту и уснуть. Но он не может учиться: особые возможности здоровья! Арасланов (далее все фамилии изменены. – ред.) – тоже ОВЗ. А эти дети, которые с диагнозом, они особенно любят животных, Байрамгалиев прямо целует этих собак взасос, Арсюшкин – заядлый собачник, у него везде собаки! Кощунство обвинять таких детей!

Характеристика из школы на одного из живодёров.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Переснимаю документы, Хамит Халилович, веско:

- Полагаю, дело в деньгах. В интернете написано, что зоозащитница, которая опубликовала видео трупов и забрала у дворничихи двух выживших щенков, собрала на них 200 тысяч рублей…

Ох, в интернете чего только не написано. Например, что у учительницы Елены Вершининой кошачья моча течет из-под двери.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Общежитие коридорного типа. Из-под двери не пахнет. «Вранье это все!», - машет рукою соседка.

Учительница живёт в общежитии коридорного типа, с 13 кошками и тремя собаками.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дверь открывается…

Елена Леонидовна Вершинина - милая женщина с добрым лицом.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Да, вот так запах сбивает с ног. Животные ходят в лоток, но их столько, что сосчитать невозможно, сидят на всех поверхностях и взмяркивают, а хозяйка только что вернулась из ветеринарки. Чистит невообразимую вонючку два раза в день, что явно недостаточно.

Животные ходят в лоток, но запах сбивает с ног.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737771" frameborder="0"></iframe> В комнате живут 13 кошек и 3 собаки.

- Мне нужна ваша защита, - говорит Елена Леонидовна, - все поняли, что это я выложила данные детей, а это неправда, я – ни одного комментария, абсолютно! Я сразу сказала им на уроке: закройте страницы, если кто будет спрашивать, из этой вы школы – не отвечайте! Это опасно!

- Но вы же назвали Ниязова в школьном чате…

- Потому что он сам признался перед всем классом.

- ?!

- Директор и социальный педагог, когда узнали о ЧП от учеников, сказали мне провести классный час, и я говорила о живодерстве абстрактно. Но присутствовала мама ученицы Таисия Бабкина, она встала и сказала: «Я молчать не стану. Вадим, почему ты это сделал?», - он лег на парту, стал кричать в истерике: «Меня заставили! Я не взрывал, я стоял сзади! Заставил молчать - Татарин!».

Татарин – это Арасланов.

Как говорится, те же и там же.

ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ

Я не поленилась и съездила к маме Таисии Бабкиной, она подтвердила: Ниязов признался, что присутствовал при взрыве щенят.

Тогда я достала исходник той самой записи в подвале: когда смотришь ролик в хорошем качестве, сомнений не остается: одни тела целые, пасти других раскрыты кровавыми клювами, брюха разорваны.

КАК БЫЛО ДЕЛО И СКОЛЬКО СТОИТ ПРАВДА ПО СРАВНЕНИЮ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ

Честно вам признаюсь: смешно посвящать столько сил делу, которое выеденного яйца не стоит.

Ведь даже если бы детки со Строймаша были реальными живодерами, уголовной статьи тут нет, ответственность за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет.

А мальчики, похоже, не маньяки, докторы Лектеры. Они год кормили с тетей Катей безымянную собаку, звали ее: «Куть-куть-куть», - лазали смотреть приплод.

Потом, 19 сентября, в четверг, собака сдохла, все щенки, кроме двоих, тоже: от холода. Этих двоих 20 сентября, в пятницу, мальчики вытащили и отдали сердобольным теткам, - а уж трупы, 21 числа, использовали!

Опробовали на них петарды, которые продают в хозяйственном на остановке…

Так получается, если по фактам.

Упрекать детей за глумление над дохлыми?

Слишком, по-моему. Животное есть животное. Иначе скоро таракана не будем иметь права на кухне прихлопнуть…

То есть, история-то оказалась не про живодерство.

А про оптимизированный поселок. Про детей с ОВЗ, без тормозов и особых нравственных устоев, которых вынуждены терпеть в классах, потому что коррекционных школ не хватает. Про живущих рядом с нами инопланетян, для которых жизнь бездомного щенка равна жизни ребенка и даже ценнее… Я не шучу: псинобесы, как называют этих сектантов в интернете, постоянно пишут, что «собаки лучше людей», и что «обидевших щенков надо наказать равноценно».

Таким образом - сюрприз! – история оказалась про российский интернет: сеть, в которой распространение недостоверной информации и данных несовершеннолетних не регулируются никак, поэтому последствия информационных взрывов чиновникам приходится ликвидировать в ручном режиме – и даже, рискну предположить, путем прямых подтасовок.

Зоозащитница Светлана Кондрашова, спустившая своим видео канализационный поток ненависти на детей, говорит, что повезла трупы на независимую экспертизу в Оренбург, когда поняла, что негатив разворачивают уже в ее сторону:

- Якобы мы оболгали детей за 200 тысяч, я сотрудничаю с живодерами, учительница алкоголик... Мы ехали ночью, тайно, МВД звонило через каждые пять минут и пугало уголовной ответственностью за сокрытие улик... хотя сначала полицейские вообще не заинтересовались щенками, говорили: «Хотите, закапывайте», - им было смешно. Мы сообщили о произошедшей жестокости, потому что думали, что это важно...

Зоозащитница Светлана Кондрашова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Светлана, кстати, нормальный зоозащитник. Она забирает собак с улиц, то есть делает добро и людям тоже.

Просто женщина не прочесывала Строймаш так, как прочесывала его я, и ориентируется на сказанное ей по телефону оренбургскими патологоанатомами: минно-взрывные травмы у пяти трупов.

Спецслужбы Строймаш прочесывали, но руководствуются интересами несовершеннолетних, поэтому представитель МВД Башкирии официально объявила: следов взрывчатки в больнице нет.

Как говорят в этих ваших интернетах, расходимся, посоны. Дети важнее щенков.

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