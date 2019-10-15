Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей

Все микроволновые печи были тщательно проверены по 154 параметрам качества и безопасности. Среди них безопасность, эксплуатационные качества, потребление энергии, удобство использования и уровень шума. Все измерения проводились при номинальном напряжении сети 230 В (±2%), температуре окружающей среды 20°С (± 5°С) и относительной влажности воздуха 50% (±5%).

Испытания прошли 55 моделей от 16 брендов, среди которых торговые марки AEG, Beko, Bosch, Candy, De Dietrich, Electrolux, Franke, Gorenje, Hotpoint-Ariston, Ikea, LG, Miele, Panasonic, Samsung, Siemens, Whirlpool и другие.

Может ли микроволновое излучение «убежать» из печи

Первым испытанием на безопасность стал тест на утечку микроволнового излучения из СВЧ-печи. Эксперты измеряли значения по всей внешней поверхности микроволновки, за исключением основания. Все показания снимались на расстоянии пяти сантиметров от поверхности, и особенно тщательно — у дверей и уплотнителей.

По этому показателю результаты отличные: все микроволновки прошли испытание, а значит, риска утечки микроволнового излучения не существует. Также все микроволновки успешно прошли испытания на электрическую безопасность.

Помимо этого, эксперты оценили термическую безопасность микроволновок, иначе говоря, может ли СВЧ-печь обжечь (см. результаты в таблице). Для оценки микроволновок по данному параметру эксперты замеряли, насколько сильно нагрелись элементы микроволновки после приготовления гриля в течение 30 минут при максимальной температуре.

Результаты исследования Роскачества.

Кто съедает больше электроэнергии

Чтобы проверить энергоэффективность микроволновки, эксперты нагревали 1 литр воды, а после замеряли ее температуру, чтобы оценить, насколько эффективно электричество превращается в тепло и сколько вольт энергии потрачено на нагревание (использовали методику, которая регламентируется стандартом EN 60705 A.8).

Известно, что все электроприборы потихоньку откусывают киловатты даже вне работы. Поэтому эксперты исследовали, сколько электроэнергии «съедает» микроволновка в спящем режиме или ECO-режиме (такая кнопка серьезно экономит электричество, но есть не во всех моделях).

Удобно ли использовать

Эксперты оценили количество и доступность настроек и режим, функцию автоматической очистки, удобство открытия и закрытия дверцы, прозрачность дверцы и уровень освещения внутри печи, полноту и читабельность инструкции, удобство размещения тарелки внутри печи, дополнительное оснащение (наличие или отсутствие у СВЧ-печи ряда функций (быстрого и отложенного старта, функции сохранения тепла) или элементов дополнительного оснащения (например, про тивней или уровней для размещения пищи), видимость и удобство кнопок.

Согласно результатам испытаний, результаты самых удобных и самых неудобных микроволновок различаются на 2 балла (самые удобные см. в таблице).

ВЫВОДЫ

Ни бренд, ни цена — не показатели идеального качества

После всех испытаний так и не получилось выявить прямой зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. Печи одного бренда могут хорошо или плохо справляться с одними и теми же испытаниями.

То же самое и с ценой. Самая дорогая микроволновка, принявшая участие в исследовании, показала не лучший результат, например, в испытаниях удобства. Между тем, высокие баллы в общем зачете получили бытовые приборы среднего ценового диапазона.