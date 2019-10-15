2019-10-15T00:10:41+03:00
Звезды

Сколько стоит прислуга для звезд

Цены и особенности рынка домашнего персонала класса люкс
Инна ФЕДОТОВА
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Если в семье звезды есть ребенок, значит, есть няняЕсли в семье звезды есть ребенок, значит, есть няня
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Звезды часто работают по ночам, уезжают на съемки и гастроли, поэтому без надежной прислуги им не обойтись. Мы узнали, как выбирают и сколько платят помощникам знаменитости.

НЯНИ

Если в семье звезды есть ребенок, значит, есть няня. Иногда несколько.

Сейчас «мода на филиппинок» прошла. Хотя, к примеру, с детьми Гарика Харламова и Кристины Асмус, Анны Снаткиной и Анастасии Стоцкой и сейчас помогают управляться девушки из этой прекрасной страны. Для того чтобы нанять граждан Филиппин, существуют специальные агентства. Но большинство звезд сейчас предпочитают действовать по рекомендациям. Особенно когда речь идет о нянях. Актриса Анна Пескова (ее дочери Насте 1 год и 10 месяцев): «С нами работают Александра и Жанна, я предпочитаю называть их воспитателями, ведь одна из них до сих пор занимает должность заместителя директора в детском дошкольном учреждении, а вторая ради работы с нами ушла из детского сада. Они приезжают к нам из Брянска и работают 2 недели через 2. Обратиться к ним нам посоветовали Гела Месхи и Катя Климова. Мы видим, как наши воспитатели общаются с Настенькой, поэтому считаем их членами семьи».

Анастасия Стоцкая в ресторане с детьми и их любимой няней-филиппинкой. Фото: instagram.com

Анастасия Стоцкая в ресторане с детьми и их любимой няней-филиппинкой. Фото: instagram.com

У звезды сериала «Деффчонки» Галины Боб были проблемы с нянями. Осенью она уволила няню, которая проработала с ее двоими сыновьями 2,5 года. В какой-то момент дети стали бояться няню и рассказывать маме, что она нехорошая. Тогда Боб установила видеонаблюдение:

«Нет, она не била и не орала на моих детей, она просто не обращала на них никакого внимания. Она все время сидела в телефоне, все время на связи со своими детьми и подругами, которым рассказывала про то, какая я, что заставила опять приготовить ее «сраные котлеточки» для деточек... Однажды она дала Андрюше просроченный на месяц кефир, мы двое суток в инфекционной больнице откачивали под капельницей обессиленного Андрюшу...» Боб обратилась в агентство, чтобы няню внесли в черный список. Кстати, платила Галя няне 80 тыс. руб. за 15 дней. Теперь актриса будет нанимать нянь только по рекомендациям. И так же, как Ксения Бородина, установит специальную программу видеонаблюдения, которая позволяет на смартфоне видеть, что происходит с детьми дома: «С видеоняней я смотрю за домашними с айфона. Я уверена в их безопасности, ведется архив записей. Я избавилась от тысячи вопросов в своей голове и переживаний».

Галина Боб уволила няню, которая кормила сыновей актрисы просроченными продуктами. Фото: instagram.com

Галина Боб уволила няню, которая кормила сыновей актрисы просроченными продуктами. Фото: instagram.com

Требования к няням звезды предъявляют строгие, чаще всего такие: высшее образование, наличие собственных взрослых детей, возраст от 45 лет, рекомендации коллег.

ДОМРАБОТНИЦЫ

Звезды, хоть и не бедные люди, все-таки не олигархи. Обходятся без дворецких, чистильщиков бассейнов, библиотекарей, поваров и кондитеров... Чаще всего они нанимают водителя и домработницу.

Сотрудник кадрового агентство «Ведомство», занимающегося подбором VIP-прислуги:

«Персонал с Украины более выносливый и покладистый, чем наши соотечественники. К примеру, наши домработницы часто отказываются от домов, где им в обязанности включают готовку, а женщины с Украины легко берут на себя и эту обязанность. Чаще всего в загородные дома нанимают пары: мужа и жену. Жена отвечает за чистоту в доме и уход за гардеробом (стирка, глажка), а ее муж берет на себя решение бытовых вопросов: следит за работой инженерных систем дома, занимается ремонтом, закупкой продуктов... Цена не зависит от гражданства - около 120 тыс. руб. в месяц нужно платить паре. Отдельно домработнице - 80 - 90 тыс. руб. Чаще всего в дома нанимают персонал с проживанием. Медобследование клиенты оплачивают прислуге сами, так как медкнижку они могут и купить - за это мы не отвечаем».

Звезды - народ пуганый. Своих работников они предпочитают контролировать при помощи видеокамер. У актрисы Анны Хилькевич они появились, после того как она поймала домработницу на воровстве денег.

ВОДИТЕЛЬ

Но ближе всего к звездам - личные водители, они же часто выполняют роль охранника. Водители точно знают все секреты артиста: слушают их болтовню по телефону в пробках, возят на тайные встречи...

Экс-водитель Анастасии Волочковой получил условный срок за то, что воровал у балерины деньги. Теперь Настя тщательно проверяет персонал. Фото: Личный архив

Экс-водитель Анастасии Волочковой получил условный срок за то, что воровал у балерины деньги. Теперь Настя тщательно проверяет персонал. Фото: Личный архив

У ведущей программы «Утро России» Елены Николаевой и ее гражданского супруга Игоря Вдовина очень интересная история: их водители - братья-близнецы Михаил и Евгений. Иногда они подменяют друг друга - хозяева их, конечно, уже различают.

Николаева рассказала «КП» об обязанностях своего водителя: «День у него ненормированный. Поэтому большую роль играют человеческие отношения - договоренности. Никаких особых условий и требований у нас нет - важно просто отвечать на наши звонки. Три недели назад у нас появилась собака, она ездит везде со мной, так как дома пока одну ее не оставляем. Когда я на встречах, водитель выходит с ней погулять».

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Главное - доверие

Звезды чаще всего выстраивают доверительные отношения с прислугой: строгие контракты, в которых прописаны штрафы и ответственность за разглашение информации о семье - у олигархов. Пока у очередной их коллеги не случается ЧП с прислугой... И тогда начинаются проверки и разоблачения.

Работать со звездами непросто. Требования высокие. И найти помощника известным людям - сложное дело. Сейчас спрос превышает предложение в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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