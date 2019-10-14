Хрущев никогда не был «антисталиным». Ни по масштабу поступков, ни по страсти

55 лет назад 14 октября 1964 года назад был снят со всех партийных и государственных постов Никита Сергеевич Хрущев.

Удивительно, но образ одного из самых беспринципных и жестоких представителей сталинского окружения с самого начала горбачевской Перестройки рисовался исключительно в светлых красках отца Оттепели и бесстрашного разоблачителя кровавого тирана.

В каком-то смысле Хрущев был предтечей Горбачева и его двойником. Чудовищный урон, который был нанесен стране этими людьми, по мнению наших либералов, целиком искупался их заслугами перед человечеством в целом и прекрасной Россией будущего в частности. И это обстоятельство отменяет всякую критику их исторической роли.

Критиковать Хрущева или Горбачева это практически то же самое, что записаться в «сталинисты». А для идеологов либерального лагеря хуже этого ярлыка ничего не существует.

Исторический факт, однако заключается в том, что Хрущев никогда не был «антисталиным», как пытались его рисовать многочисленные биографы и историки яковлевского набора. Ни по масштабу поступков, ни по страсти. Человек случайный, ситуативный без всяких принципов и особых способностей.

В сталинском Политбюро, где в разные годы работали такие титаны, как Берия, Маленков, Каганович, Микоян, биография Хрущева выглядит, мягко говоря, очень скромно. Никаких заметных государственных заслуг, кроме как умения нравиться вождю, у Никиты Сергеевича не было.

Из мирной биографии – только репрессии 1938 года на Украине, проведенные с исключительным размахом. Из военных «заслуг» - разгром Красной армии под Харьковом и катастрофа лета 1942 года, которую многие историки приписывают именно Хрущеву.

И при всем том Хрущев оставался в самом близком кругу вождя народов с 1939 года вплоть до его смерти в 1953м.

Для СССР приход Хрущева к власти в сентябре 1953 года можно сравнить с Харьковской военной катастрофой, только в несравнимо больших масштабах.

Вся логика собирания и восстановления страны, которой почти 30 лет следовал Сталин, была предана забвению. Хрущев фактически вернул к жизни тезис Троцкого о мировой революции, в которой Россия должна была стать лишь топливом.

Консервативная внешняя политика Сталина, который старался трезво оценивать те ресурсы, что были в его распоряжении и не позволял втягивать СССР ни в одну войну, которую невозможно было выиграть, была предана забвению. Советский Союз начал форсировано экспортировать социализм по всему миру – в Латинскую Америку, Африку, Юго-Восточную Азию. При этом Хрущев вгонял в нищету советский народ, не стесняясь стрелять в него во время голодного бунта в Новочеркасске в 1962 году.

Хрущев – со всем своим потрясающим позерством, невежеством и самодурством – стал своего рода коммунистическим императором Нероном, ради своих прихотей и безумия ввергающий подданных в самое жалкое состояние и готовый ради этого сжечь столицу.

Освоение целины окончательно обескровило Центральную Россию, а через 20 лет сделало бесплодными миллионы гектаров казахских степей. Пресловутая кукуруза, над которой смеялся весь мир, но только не русские, которые начали импортировать с 1961 года американскую пшеницу именно благодаря политике Хрущева.

Хрущев – это идиотский разрыв с Китаем, которому он сначала так же по-идиотски подарил ядерную бомбу, а потом сделал Пекин заклятым врагом СССР на последующие 30 лет.

Хрущев – это Карибский кризис, который едва не уничтожил человечество исключительно ради глупых амбиций неотёсанной деревенщины, решившей «догнать и перегнать Америку».

И конечно Хрущев – это развал идеологической основы СССР.

«Разоблачение культа личности Сталина» означало не только публичное отречение от глобального коммунистического проекта.

Отречение от Сталина и объявление его врагом «правильного» социализма поставило под сомнение сам смысл существования социалистического лагеря и в конечном счете невероятной страны, которую большевики собрали из руин развалившейся Российской империи и назвали Союз Советских Социалистических Республик. Начало конца СССР приходится именно на 7 сентября 1953 года, когда Первым секретарем ЦК КПСС был избран Н.С. Хрущев.

После его отставки ничего исправить уже было нельзя. Тем более, что и его наследник в лице Брежнева продолжал примерно ту же безумную политику, начатую Хрущевым.

Коммунистический проект был подменен советским имперским проектом. Вторжение в Афганистан в этом смысле было совершенно адекватно воспринято странами третьего мира, которые до конца надеялись на то, что СССР – это действительно историческая альтернатива капиталистическому Западу, для коего они были всего лишь «новыми рынками» и частью «мирового разделения труда».

За отставкой Хрущева в 1964 году не последовала никакая внятная ревизия его решений. С одной стороны, люди, пришедшие к власти, принимали самое деятельное участие в сомнительной политике Никиты Сергеевича. А с другой, они как черт ладана боялись даже воспоминаний о Сталине и пережитом тогда личном страхе.

Им по-человечески было проще снизить градус обличений проклятого прошлого, загнать под лавку не в меру распоясавшихся диссидентов, дарить друг другу ордена и звания и наслаждаться могуществом, которое им досталось в наследство. И которое они в конце концов промотали, как беспутные сыновья жестокого, но мудрого отца.

Юбилей отставки Хрущева – это отличное напоминание, что коллективное руководство, как правило, оборотной стороной имеет коллективную безответственность. А единственной альтернативой просвещенному авторитаризму является только демократия. Которая конечно тоже не идеальна, но лучше все равно никто ничего не придумал.

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