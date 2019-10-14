2019-10-14T22:39:07+03:00
Происшествия

Псалтырь, Nissan Patrol и швейцарские часы: имущество Никиты Белых выставили на торги

Бывший губернатор Кировской области задолжал государству 51 миллион рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никита Белых. Фото: Станислав Красильников ТАССНикита Белых. Фото: Станислав Красильников ТАСС
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Федеральная служба судебных приставов России выставила на торги деревянный псалтырь XVIII века, швейцарские часы и автомобиль Nissan Patrol, которые принадлежат бывшему главе Кировской области Никите Белых.

Сайт kp.ru писал, что экс-губернатора задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению во взяточничестве. Сам политик вину не признал и был приговорен к восьми годам колонии строго режима и крупному штрафу. Сначала он был должен 48,5 миллиона рублей, но поскольку не смог погасить задолженность сразу, то к этой сумме был начислен "исполнительский сбор".

Зарплата Белых в должности библиотекаря тюрьмы составляет около 7 тысяч рублей, поэтому за счет нее выплатить штраф не получится. Служба приставов составила список изъятого у экс-чиновника имущества. Больше половины пунктов из перечня кажутся довольно "скромными".

В него вошли сувенирный наган, старинные монеты, два кейса для сигар, канцелярский набор, барабанная установка и другие мелочи. Наиболее примечательными являются иконы на сумму 152 тысячи рублей, антикварные вещи, статуэтка Наполеона, 28 книг на 209 тысяч рублей и коллекция элитного алкоголя.

Пока на продажу решили выставить лишь три из них - псалтырь (стартовая цена 2 тысячи рублей), машину за 900 тысяч рублей и швейцарские часы (500 тысяч). Согласно данным mk.ru, все три лоты выкупят друзья заключенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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