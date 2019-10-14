«Сначала страшно было, потом стало все равно»: В пожаре в Подмосковье чудом спасли двух младенцев

14 октября в Люберцах в пожаре сгорело четыре квартиры. Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. В доме было два ребенка. Они чудом выжили.

15-летний Егор Зориков играл с друзьями в футбол, когда увидели дым. Они поспешили к горящему дому и побежали помогать.

— Мы вместе выносили вещи, мебель, чтобы хоть что-то спасти. Потом узнали, что в доме два ребенка, — рассказывает Егор.

Месячного младенца вынес местный житель, который тоже помогал вытаскивать вещи.

— Я встретила его в магазине. Беднягу трясет от стресса, рассказывал и плакал. Увидел дым, работал рядом. Побежал узнать, чем помочь. Спросил, есть ли дома кто-то. Ответили, что нет. С мужиками до приезда пожарных зашел в дом, чтобы хоть какие-то вещи спасти, и случайно в дыму нагнулся к дивану. Не понял сначала, что там лежит. А там младенец, — вспоминает соседка погорельцев.

15-летний Егор Зориков играл с друзьями в футбол, когда увидели дым. Они поспешили к горящему домуФото: СОЦСЕТИ

Мама малыша была в это время в МФЦ, оформляла документы. Ребенок остался с бабушкой. Она перепугалась и, не сообразив, выбежала из дома одна.

Второго младенца спас Егор. Школьник пошел на второй этаж и увидел мужчину с ребенком.

— Я взял малыша и вынес его. Ребенку меньше года. Маленький, у него вся жизнь впереди. Сначала страшно было, а потом почему-то стало все равно, — признается подросток.

По предварительной информации, за деревянной двухэтажкой жгли костер. Горящий уголек попал на дом — и начался пожар. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.