Роботы-банкиры, безналичное общество и уход в «облака»

В конце прошлой недели в Сочи прошел Finopolis 2019. На нем представили последние разработки в области финтех-индустрии. Участники дискуссий отметили, что финансовая сфера все больше уходит в онлайн. Но вместе с дополнительными удобствами для клиентов появляются и риски. «КП Капитал» выделил основные тенденции финтех-индустрии, которые уже меняют наши отношения с банками и другими финансовыми организациями.

Отказ от наличных

Доля безналичных операций в России продолжает расти. Она уже составляет 61%. А по прогнозу ЦБ, к концу года превысит 65%. Россияне все чаще расплачиваются картами и все реже снимают наличные в банкоматах. Во-первых, к этому подталкивает развитие инфраструктуры. Банковские терминалы сейчас есть почти везде. Во-вторых, расплачиваться картами стало выгоднее. Кэшбеки, накопление миль и прочие бонусы стимулируют россиян чаще использовать безнал.

- Я не знаю, когда исчезнут наличные, но мы видим, что безналичное общество - это уже практически реальность во многих странах, - пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. - Сейчас безналичные платежи предоставляют больше удобства, больше безопасности. А наличными люди пользуются из-за недоверия к финансовым институтам.

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Банки без офисов

Общий тренд для всех банков - курс на цифровизацию. Все больше сервисов клиенты могут получить онлайн. Поэтому в скором времени банки будут отказываться от дорогостоящих офисов. Вряд ли полностью, но число физических отделений точно снизится. Это доказывает опыт полностью онлайн-банков. С привлечением клиентов и генерацией прибыли они проблем не испытывают.

- «Тинькофф» не будет открывать отделений. Мы это придумали в России первыми, давно. И мы сказали, что отделений быть не должно. Пока я остаюсь контролирующим акционером, так и будет, - пояснил на одной из сессий основатель банка Олег Тиньков.

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Людей заменят роботы

Спрос на банковских служащих будет падать. Рутинные операции заменят автоматические системы и роботы. Впервые об этой тенденции заявил глава Сбербанка Герман Греф. Несколько лет назад он предсказал, что в ближайшие годы придется переучиваться на другую специальность большинству юристов и бухгалтеров. Другие участники рынка с этим согласны.

- Мы растем на 20 - 30% в год, но численность у нас не увеличивается. Это говорит о том, что мы стараемся стать эффективнее и тенденция сокращения людей очевидна. Искусственный интеллект будет заменять основные рутинные функции, - считает Олег Тиньков.

Фото: freepik.com

«А я клиента узнаю по походке»

Биометрия - еще одна важная тенденция. Многие банки теперь собирают с клиентов не только подписи под документами, но и биометрические данные: отпечатки пальцев, сетчатку глаза и контур лица. Единую систему создает Центробанк. Ее суть - чтобы человек мог идентифицироваться в любом банке удаленно и для открытия счета ему не нужно было идти в офис. Более того, общую систему биометрической информации есть смысл распространить и на другие услуги, например транспортные и государственные.

- Клиенту хотелось бы воспользоваться и нефинансовыми услугами. Например, проходы в аэропорту или в поезд, государственные услуги, - считает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

При этом нужно установить жесткие требования к безопасности биометрических систем, чтобы уберечь граждан от последствий утечек такой информации, считают в ЦБ.

Фото: freepik.com

Информацию - в сеть

Хранить данные на физических носителях - это прошлый век. Во-первых, объемы информации увеличиваются слишком быстро. Во-вторых, безопаснее хранить ее не только в своем офисе. В-третьих, это может быть дешевле, чем строить собственный центр обработки данных. К примеру, все глобальные компании из рейтинга Fortune 500 уже используют облачные сервисы.

По расчетам Cisco, к 2021 году 94% рабочих операций будут выполняться в облачной инфраструктуре. По сути, многие компании вместо создания собственных мощностей по хранению и обработке информации могут арендовать облачное пространство. По расчетам SberCloud, это может сократить расходы для бизнеса на 30%. Кроме того, облачными решениями могут пользоваться и госструктуры.

97% случаев хищения денежных средств со счетов физлиц приходится на социальную инженерию. Это самый популярный вид мошенничества в 2018 году.

Фото: freepik.com

СКАЗАНО

«Самая большая проблема в финансовой секторе - отстающие от цифровизации банки. Нет, они не превратились в динозавров. Но им нужно трансформироваться. Банки не должны рассматривать цифровизацию как функцию, как тренд. Они сами должны становиться цифровыми. Или погибнуть».

(Крис Скиннер, автор десяти книг, в том числе бестселлеров Digital Bank, ValueWeb и Digital Human - на форуме Finopolis 2019.)

Быстро и бесплатно

Клиенты становятся все более избалованными. Мы привыкли переводить деньги друг другу за пару секунд. Жалуемся, когда интернет слишком медленный. И все больше уверены, что все эти услуги должны быть бесплатными. Эксперты считают, что в будущем так и будет.

- Для людей важно получать все услуги быстро, дешево (желательно бесплатно) и безопасно. Плюс они будут предъявлять требования к тому, как эти услуги пакетируются, - считает Эльвира Набиуллина.

По ее словам, технологии со временем будут становиться все более дешевыми. И это позволит даже небольшим финансовым компаниям предлагать продвинутые финансовые услуги клиентам.

Хакер? В тюрьму!

Повышение доступности финансовых технологий имеет и обратную сторону. В частности, растет число мошенничеств в этой сфере. К примеру, за последний год по запросу ЦБ было закрыто почти 10 тысяч фишинговых сайтов (тех, что мимикрируют под реальные странички финансовых компаний и выманивают персональные данные у ничего не подозревающих клиентов). По словам Эльвиры Набиуллиной, рост угрозы кибербезопасности - оборотная сторона развития финансовых технологий.

- Банки находятся в середине: регуляторика, мошенники и хорошие качественные клиенты. И мы должны всех удовлетворить, - говорит Олег Тиньков.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, для борьбы с кибермошенничеством сотрудничество с государством нужно расширить.

- Вопрос в скорости реагирования. Если говорить о фишинге, нужно сотрудничество телеком-операторов, регуляторов и правоохранителей. Без такой координации, какую бы ты суперсовременную надежную систему ни построил, ты не можешь привлечь никого к ответственности. Это вопрос создания коллаборативной системы, - заявил Греф.

В ЦБ на это предложили ужесточить наказание за киберпреступления.

КСТАТИ

Опасайтесь квантового компьютера

Безопасность всех наших данных будет под вопросом, когда любые самые защищенные системы можно будет вскрыть за несколько часов или даже минут. Такое будущее рисуют эксперты, если в мире появится квантовый компьютер. Разработки в этом направлении уже ведутся. Поэтому банки и государства пытаются действовать на опережение.

- Идеальным курьером для передачи секретных данных является одиночный квант света, - говорит Юрий Курочкин, технический директор Q-rate и руководитель группы коммуникаций в Российском квантовом центре. Именно он недавно на выставке проектов Агентства стратегических инициатив презентовал Президенту России Владимиру Путину промышленную линию квантовой видеосвязи.

По его словам, разработки в области квантовой криптографии ведутся во всем мире. А в Китае даже построили защищенную квантовую сеть для государственных учреждений, которая соединяет Пекин и Шанхай. От обычных опто-волоконных сетей ее отличает тот факт, что незаметно перехватить информацию оттуда невозможно. Для государственных и коммерческих секретов это жизненно важно. С появлением квантового компьютера стандартная защита не справится. Но насколько реальна эта опасность?

- Есть квантовые оптимисты и квантовые пессимисты. То есть кто-то верит, что супермощный компьютер будет построен, а кто-то считает, что это пугалки, - говорит Юрий Курочкин. - Хороший пример таких споров - сланцевый газ. Пока он не выстрелил, многие в России говорили, что это выдумки. Миллион аргументов придумывали, что ничего не получится. И это действительно могло не получиться. Но инженеры, которые развивали эту тему, оказались достаточно сильны и умны, чтобы преодолеть трудности и изменить расклад мирового сырьевого рынка. Здесь та же самая история. Поэтому в случае с квантовой криптографией мы покупаем страховку от возможных проблем в будущем.

Кстати, по мнению эксперта, с помощью квантовых технологий в будущем мы сможем защищать даже персональные данные - например, при передаче их в банк или центр госуслуг.