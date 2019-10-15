2019-10-15T00:28:24+03:00
Экономика

Mastercard запустила первый российский сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

Многие технологические новинки теперь стали доступны и в нашей стране
Анна САФРОНОВА
Поделиться:
Многие технологические новинки теперь стали доступны и в нашей странеМногие технологические новинки теперь стали доступны и в нашей стране
Изменить размер текста:

Международная платежная система Mastercard и российская компания Cardsmobile запустили первый российский сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона «Кошелек Pay». Его представили на форуме иннова-ционных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

ОЦИФРОВКА БАНКОВСКИХ КАРТ

- Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение «Кошелек» и активировать в нем платежные карты Mastercard, - сообщил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев. - Мы с компанией Cardsmobile работаем с 2012 года, и наша совместная технология позволяет совершать быстрые и безопасные платежи. Россия для Mastercard на сегодня является рынком № 1 по числу токенизированных транзакций.

Новая разработка позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и в умные устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: кольца, брелоки и всевозможные гаджеты с микрочипами. Также с его помощью можно оформить карту Mastercard из дома всего за несколько минут.

- «Кошелек Pay» работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Сервис поддерживается на Android-смартфонах версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов, - пояснил основатель компании Cardsmobile Кирилл Горыня.

УМНЫЕ ОЧКИ, ЧАСЫ, ПОСТЕРЫ И КОЛЬЦА

Главный тренд последнего времени - производство умных продуктов. Mastercard на форуме FINOPOLIS 2019 представила решение, позволяющее совершать покупки в виртуальной и дополненной реальности, не выходя из дома. Это приложение погружает покупателей в виртуальный магазин, в котором можно не только изучить товар со всех сторон, но и оплатить его в одно касание.

В Сочи Mastercard и швейцарский часовой бренд Swatch объявили о запуске на российском рынке нового сервиса бесконтактной оплаты SwatchPay! Таким образом Россия станет третьей страной после Швейцарии и Нидерландов, где будет запущен этот сервис.

Сам гаджет из коллекции SwatchPAY можно будет приобрести в магазинах Swatch в ближайшее время.

- Mastercard активно развивает программу «Коммерция для любого устройства», по всему миру внедряя платежные средства в самых разных форм-факторах. И Россия открыта к таким новинкам: как показало исследование MasterIndex, за прошедший год популярность гаджетов с платежным функционалом среди россиян выросла на 30% по сравнению с 2017 годом, - пояснил Дмитрий Тартышев.

Компания показала в Сочи и умные постеры со встроенной бесконтактной технологией. С их помощью сделать пожертвование в благотворительный фонд можно одним касанием смартфона.

А еще Mastercard продемонстрировала кольца из драгметаллов с платежным функционалом. Совсем недавно их выпускали только керамическими, теперь можно сделать из золота, платины или серебра. Этот сервис PayRing запущен на платформе Cardsmobile. А если кольцо потеряется или его украдут, все его «платежные» функции можно сразу же отключить с помощью смартфона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переводы за границу станут быстрее

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский и гендиректор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев подписали меморандум о сотрудничестве в развитии трансграничных сервисов для систем мгновенных переводов.

На подписании также присутствовал исполнительный вице-президент по развитию рынка и новым платежным платформам Mastercard в Европе Роберто Титтарелли.

- Мы - технологическая компания, и наша задача - создавать инновационные платежные инструменты и решения, с которыми процесс осуществления транзакций становится еще более удобным и безопасным, - прокомментировал Алексей Малиновский. - Работа с НСПК по интеграции Системы быстрых платежей через сервис трансграничных переводов в глобальную экосистему мгновенных платежей Mastercard позволит расширить эти возможности. Применение инновационных разработок Mastercard в сочетании с сильными сторонами нашего партнера позволит нам продолжить поступательное движение в сторону создания мира без наличных, что приносит пользу гражданам, бизнесу и государству в целом.

Реализацией соглашения займется специально созданная рабочая группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard.

Событие

Открывается выставка отечественных инноваций

21 октября пройдет сессия «Выставка достижений цифрового развития: повышение экспортного потенциала российских разработчиков».

Мероприятие направлено на поиск механизмов и идей для повышения экспортного потенциала ИКТ-продукции, развития международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и демонстрацию передовых российских технологий.

В рамках форсайт-сессии организована экспозиция разработок и технологического оборудования, произведенных российскими инновационными компаниями, - робототехника, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, системы записи и передачи данных, технологии Smart City и многое другое. Участники смогут ознакомиться с презентацией концепции проведения международных соревнований по робототехнике и информационным технологиям IYRC 2020. Впервые в истории они пройдут на территории России и объединят участников из 28 государств.

На сессии планируется подписание значимых соглашений, обсуждение перспективных направлений сотрудничества, презентация отраслевых программ и проектов.

Ведущий - Роман Герасимов, эксперт в области цифровых технологий. Член Академии российского телевидения.

Подробная информация - на официальном сайте форсайт-сессии www.digital-lab.pro.

Где: Центр технологий «Гиперкуб» (Москва, ул. Малевича, д. 1).

Начало работы сессии - 13.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мировая дискуссионная площадка по развитию малого и среднего бизнеса будет создана по итогам бизнес-форума ШОС и БРИКС
Завершился Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 2800 участников, из которых 200 международных – более 30 стран мира
Новости 24
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников
Трамп: "Пусть Сирия сражается с Турцией за свои земли"
Аэропорт Барселоны отменил около 100 рейсов из-за протестов
Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину
Вооруженные преступники убили 14 полицейских в Мексике
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными