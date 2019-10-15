Mastercard запустила первый российский сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

Международная платежная система Mastercard и российская компания Cardsmobile запустили первый российский сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона «Кошелек Pay». Его представили на форуме иннова-ционных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

ОЦИФРОВКА БАНКОВСКИХ КАРТ

- Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение «Кошелек» и активировать в нем платежные карты Mastercard, - сообщил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев. - Мы с компанией Cardsmobile работаем с 2012 года, и наша совместная технология позволяет совершать быстрые и безопасные платежи. Россия для Mastercard на сегодня является рынком № 1 по числу токенизированных транзакций.

Новая разработка позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и в умные устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: кольца, брелоки и всевозможные гаджеты с микрочипами. Также с его помощью можно оформить карту Mastercard из дома всего за несколько минут.

- «Кошелек Pay» работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Сервис поддерживается на Android-смартфонах версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов, - пояснил основатель компании Cardsmobile Кирилл Горыня.

УМНЫЕ ОЧКИ, ЧАСЫ, ПОСТЕРЫ И КОЛЬЦА

Главный тренд последнего времени - производство умных продуктов. Mastercard на форуме FINOPOLIS 2019 представила решение, позволяющее совершать покупки в виртуальной и дополненной реальности, не выходя из дома. Это приложение погружает покупателей в виртуальный магазин, в котором можно не только изучить товар со всех сторон, но и оплатить его в одно касание.

В Сочи Mastercard и швейцарский часовой бренд Swatch объявили о запуске на российском рынке нового сервиса бесконтактной оплаты SwatchPay! Таким образом Россия станет третьей страной после Швейцарии и Нидерландов, где будет запущен этот сервис.

Сам гаджет из коллекции SwatchPAY можно будет приобрести в магазинах Swatch в ближайшее время.

- Mastercard активно развивает программу «Коммерция для любого устройства», по всему миру внедряя платежные средства в самых разных форм-факторах. И Россия открыта к таким новинкам: как показало исследование MasterIndex, за прошедший год популярность гаджетов с платежным функционалом среди россиян выросла на 30% по сравнению с 2017 годом, - пояснил Дмитрий Тартышев.

Компания показала в Сочи и умные постеры со встроенной бесконтактной технологией. С их помощью сделать пожертвование в благотворительный фонд можно одним касанием смартфона.

А еще Mastercard продемонстрировала кольца из драгметаллов с платежным функционалом. Совсем недавно их выпускали только керамическими, теперь можно сделать из золота, платины или серебра. Этот сервис PayRing запущен на платформе Cardsmobile. А если кольцо потеряется или его украдут, все его «платежные» функции можно сразу же отключить с помощью смартфона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переводы за границу станут быстрее

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский и гендиректор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев подписали меморандум о сотрудничестве в развитии трансграничных сервисов для систем мгновенных переводов.

На подписании также присутствовал исполнительный вице-президент по развитию рынка и новым платежным платформам Mastercard в Европе Роберто Титтарелли.

- Мы - технологическая компания, и наша задача - создавать инновационные платежные инструменты и решения, с которыми процесс осуществления транзакций становится еще более удобным и безопасным, - прокомментировал Алексей Малиновский. - Работа с НСПК по интеграции Системы быстрых платежей через сервис трансграничных переводов в глобальную экосистему мгновенных платежей Mastercard позволит расширить эти возможности. Применение инновационных разработок Mastercard в сочетании с сильными сторонами нашего партнера позволит нам продолжить поступательное движение в сторону создания мира без наличных, что приносит пользу гражданам, бизнесу и государству в целом.

Реализацией соглашения займется специально созданная рабочая группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard.

Событие

Открывается выставка отечественных инноваций

21 октября пройдет сессия «Выставка достижений цифрового развития: повышение экспортного потенциала российских разработчиков».

Мероприятие направлено на поиск механизмов и идей для повышения экспортного потенциала ИКТ-продукции, развития международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и демонстрацию передовых российских технологий.

В рамках форсайт-сессии организована экспозиция разработок и технологического оборудования, произведенных российскими инновационными компаниями, - робототехника, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, системы записи и передачи данных, технологии Smart City и многое другое. Участники смогут ознакомиться с презентацией концепции проведения международных соревнований по робототехнике и информационным технологиям IYRC 2020. Впервые в истории они пройдут на территории России и объединят участников из 28 государств.

На сессии планируется подписание значимых соглашений, обсуждение перспективных направлений сотрудничества, презентация отраслевых программ и проектов.

Ведущий - Роман Герасимов, эксперт в области цифровых технологий. Член Академии российского телевидения.

Подробная информация - на официальном сайте форсайт-сессии www.digital-lab.pro.

Где: Центр технологий «Гиперкуб» (Москва, ул. Малевича, д. 1).

Начало работы сессии - 13.00.