Последняя тайна космонавта Алексея Леонова

Ушел из жизни дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов — землянин, первым шагнувший в открытый космос. Его похоронили 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Ушла ли вместе с ним тайна, которая «числилась» за легендарным космонавтом? Она волнует умы обывателей с того момента, когда стало известно, что в 1976 году Алексей Леонов побывал на Луне в составе совместной советско-американской секретной экспедиции «Аполлон-20».

Внутри "Аполлона-20": антураж очень достоверный.

Теперь мы никогда не узнаем правду? Леонов уже не расскажет, а власти США и России — тем более. В силу того, что участники экспедиции летали на Луну исследовать обнаруженный там инопланетный космический корабль. Так, по крайней мере гласит легенда, повод вспомнить о которой дало нынешнее скорбное событие.

Сообщаю: тайна экспедиции «Аполлона-20» была раскрыта еще при жизни Алексее Архиповича. Но об этом мало кто знает.

Мона Лиза и ее вечная гробница

По официальной и общеизвестной версии, пилотируемые экспедиции на Луну закончились в декабре 1972 году. И после того, как наш естественный спутник покинули Юджин Сернан и Харрисон Шмитт — члены экипажа «Аполлона-17», люди там больше не появлялись. Десятилетиями это оказалось очевидным. Но в 2007 году вдруг появились якобы документальные кадры и история, поясняющая откуда они взялись.

На кадрах — космический корабль пришельцев, обнаруженный на Луне, и сами пришельцы, обнаруженные внутри корабля мертвыми.

Из сопровождающей информации следовало, что корабль пришельцев — эдакая огромная сигара - был замечен на одном из снимков лунной поверхности, сделанных с борта «Аполлона-15» . В НАСА удостоверились, что сигара реальная и снарядили к ней совершенно секретную экспедицию - «Аполлон-20». Экспедиция состоялась в августе 1976 года. В состав экипажа входил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Его сопровождали американские астронавты Уильям Рутледж и Мариета Снайдер.

Эмблема совместного советско-американского полета.

Леонов и Рутледж высадились на Луну, добрались до инопланетного корабля, лежащего на краю кратера. Проникли внутрь. Снайдер оставалась на орбите в командном модуле. Снимал Рутледж. Он и рассказывал о том, что видел.

Вот самая суть повествования. Длина корабля более 3 тысяч метров, диаметр — около 500 метров, возраст полтора миллиарда лет. Леонов и Рутледж добрались до рубки и нашли там останки пилотов — мужчины и женщины. Тело мужчины сильно разложилось, а женщина выглядела хорошо. Посетители решили, что ее сохранности способствовала тонкая пленка, которой было покрыто тело. Ни жива, ни мертва — так отозвался астронавт об инопланетянке.

Корабль пришельцев, обнаруженный на Луне. Его летел обследовать экипаж "Аполлона-20".

Инопланетный корабль и его "реконструкция".

Женщина лежала в рубке голой. Гениталии, грудь, кожа, волосы выглядели вполне по-человечески. За исключением пальцев, которых было по 6 на каждой руке и ноге. К пальцам на руках и к лицу тянулись кабели и какие-то рычаги. Рост женщины составлял 165 сантиметров. Мона Лиза — так ее назвали. Доставили на Землю вместе с головой мужчины. Где сейчас инопланетяне, неизвестно.

Инопланетянка по имени Мона Лиза - нетленна вот уже полтора миллиарда лет.

Тело инопланетянки, покрытое некой прозрачной пленкой.

Вслед за фильмом появилось интервью самого Уильяма Рутледжа, проживающего ныне в Африке. Ему уже под 80. Бывший астронавт подтвердил, мол, так дело и было. А на вопрос, «что же Алексей Архипович Леонов про «Аполлон-20» молчит?», ответил, что его — Леонова, наверное, никто не спрашивал. Если спросить неожиданно, то космонавт признается. Но если он уже знает, что кадры обнародованы, то будет, конечно, все отрицать.

Неожиданная разгадка

История с посещением корабля, лежащего на Луне, всплыла в 2017 году в связи с сенсационным астрономическим открытием. Его не забыть. Астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) обнаружили сигарообразный объект, двигавшийся из созвездия Лиры по направлению к Солнцу на огромной скорости. Многие вполне серьезные ученые посчитали его инопланетным кораблем, назвали Оумуамуа - «посланник, прибывший первым издалека» в переводе с гавайского языка. А некоторые увидели, что Оумуамуа поразительно похож на лунный корабль - тот, в котором побывал Леонов. Только был гораздо меньше: порядка 800 метров в длину и около 80 метров в диаметре.

Оумуамуа - уменьшенная копия инопланетного корабля, обнаруженного на Луне.

Я уж было собрался звонить Алексей Архиповичу, давнему другу «Комсомольской правды», чтобы застать космонавта врасплох, как советовал Рутледж. И послушать, что он скажет. Какими словами меня охарактеризует.

Но тут появилось признание французского художника Терри Спета (Thierry Speth), который заявил, что никакого Рутледжа на самом деле нет и не было. От его имени выступал он - Спета. А история про «Аполлон-20» и инопланетную Мону Лизу это фейк - выдумка, которую он сочинил. Брехня, говоря по-нашему. Кадры якобы с борта «Аполлона-20» , с Луны и из корабля пришельцев тоже изготовленная им мистификация. Тела инопланетян — муляжи.

Книга, по которой и была снята мистификация.

Француз выдавал отснятые им сюжеты за документальные, выкладывал сериями на YouTube, сообщая, что переводил в видеоформат кадры с оригинальной 16-миллиметровой пленки. Они снискали невероятную популярность. Многие не верят в то, что признание Спеты было искренним. Мол, обманул, что наврал.

Аполлон-20 1 часть. Аполлон-20 1 часть

Аполлон-20 2 часть. Аполлон-20 2 часть

Аполлон-20 3 часть. Аполлон-20 3 часть

В подтверждение признания художник продемонстрировал свою книгу «Apollo 20 la mission inconnue: Mémoires du Commandant de la mission William Rutledge», в которой выдуманная история предстала полностью. Жанр - квази документальная фантастика аля Дэн Браун.

- Хотелось привлечь внимание людей к тайнам космоса, - сказал в свое оправдание выдумщик. И пояснил, что «пристегнул» к своей мистификации Леонова для пущей убедительности — его хорошо знали на Западе, как участника реального советско-американского полета по программе «Союз-Аполлон». К тому же Спета догадывался, что его герой не будет поднимать скандал в случае чего.

Смутная фигура внутри "Аполлона-20" -это якобы Алексей Леонов.

Я сейчас жалею, что не позвонил тогда - 2 года назад - Алексею Архиповичу и не задал дурацкие вопросы. А мог бы. Но постеснялся. И не спросил, знал ли космонавт, что его отправили на Луну. Вот что уж точно останется тайной. Последней тайной.

Итак, история с «Аполлон-20» вымышленная. Но не от начала до конца. Огромный сигарообразный объект, лежащий в кратере, похоже, реальный. Он виден на нескольких снимках, сделанных с борта «Аполлона-15». Например, на снимке AS15-P-9630 из каталога лунных фотографий. И на некоторых других он виден.

Гипотеза энтузиастов-уфологов такова: в кратере — материнский корабль, который потерпел аварию более миллиарда лет назад. Оумуамуа — разведывательный зонд с этого корабля. Или «спасательный катер», который тоже сломался. Затерялся где-то по пути, но все-таки как-то «вырулил» и прибыл безмолвным и неуправляемым по сильно вытянутой эллиптической траектории.

Один из снимков НАСА, на которых виден сигарообразный объект.

Энтузиасты предлагают уподобиться экипажу вымышленного «Аполлона-20» и слетать к «Большому Оумуамуа» на самом деле.