Дизайнер Роберто Кавалли попал в больницу

Культовый дизайнер одежды и обуви, один из самых экстравагантных итальянцев, называющий себя просто художником, покоритель нескольких поколений голливудских и мировых звезд, всегда остающийся в тренде, неповторимый Роберто Кавалли попал в больницу. Об этом СМИ узнали из его личной страницы в соцсетях, где он выставил селфи с трубками в носу и в обнимку с молодой, красивой женщиной. Это — его возлюбленная, с которой он уже несколько лет вместе — Сандра Нильссон, 33-летняя шведская и американская фотомодель, актриса.

Фото: facebook.com/roberto.cavalli2

«Я в больнице в Милане, - подписал фото дизайнер, - ничего страшного, но я очень нервничаю. Мне просто очень повезло, что моя любимая Сандра и мои ангелы Кристина и Рэйчел (дочери Роберто Кавалли — авт.) рядом со мной. А сейчас я ожидаю много красивых слов от всех людей, которые меня любят во всем мире. Я забыл послать миллионы поцелуев всем моим дорогим друзьям, которых так люблю, а ведь это мое самое большое богатство».

Дизайнер Роберто Кавалли родился в 1940 году, в ноябре ему исполнится 79 лет. Что с ним случилось и насколько все серьезно, неизвестно. В любом случае желаем ему скорейшего выздоровления!