2019-10-15T02:10:15+03:00
В мире

Дизайнер Роберто Кавалли попал в больницу

И незамедлительно сделал селфи со своей молодой возлюбленной для соцсетей
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
Поделиться:
Фото: facebook.com/roberto.cavalli2Фото: facebook.com/roberto.cavalli2
Изменить размер текста:

Культовый дизайнер одежды и обуви, один из самых экстравагантных итальянцев, называющий себя просто художником, покоритель нескольких поколений голливудских и мировых звезд, всегда остающийся в тренде, неповторимый Роберто Кавалли попал в больницу. Об этом СМИ узнали из его личной страницы в соцсетях, где он выставил селфи с трубками в носу и в обнимку с молодой, красивой женщиной. Это — его возлюбленная, с которой он уже несколько лет вместе — Сандра Нильссон, 33-летняя шведская и американская фотомодель, актриса.

Фото: facebook.com/roberto.cavalli2

Фото: facebook.com/roberto.cavalli2

«Я в больнице в Милане, - подписал фото дизайнер, - ничего страшного, но я очень нервничаю. Мне просто очень повезло, что моя любимая Сандра и мои ангелы Кристина и Рэйчел (дочери Роберто Кавалли — авт.) рядом со мной. А сейчас я ожидаю много красивых слов от всех людей, которые меня любят во всем мире. Я забыл послать миллионы поцелуев всем моим дорогим друзьям, которых так люблю, а ведь это мое самое большое богатство».

Дизайнер Роберто Кавалли родился в 1940 году, в ноябре ему исполнится 79 лет. Что с ним случилось и насколько все серьезно, неизвестно. В любом случае желаем ему скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
США не выдали визы 18 российским делегатам на нынешней сессии ГА ООН
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников
Трамп: "Пусть Сирия сражается с Турцией за свои земли"
Аэропорт Барселоны отменил около 100 рейсов из-за протестов
Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину
Вооруженные преступники убили 14 полицейских в Мексике
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными