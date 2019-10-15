2019-10-15T11:30:31+03:00
Происшествия

В Москве скончался известный писатель, переживший блокаду Ленинграда

В возрасте 90-лет ушел из жизни Миндлин Александр Борисович
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Александр МиндлинАлександр МиндлинФото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

15 октября стало известно, что писатель Александр Миндлин, переживший блокаду Ленинграда, скончался. Это произошло утром 11 октября. 90-летний Александр долго болел, лежал в больнице. В прошлую пятницу писателя не стало.

"11 октября в 11.25 от заместителя главного врача Городской Поликлиники №122 поступило сообщение о смерти 90-летнего Миндлина Александра. Мужчина скончался после продолжительной болезни", - рассказал KP.RU источник в оперативных службах.

Александр Борисович Миндлин — российский автор книг и статей по истории российских евреев. За годы жизни опубликовал 15 статей и две монографии, а также автобиографическую книгу «Время совка». После Великой Отечественной войны Александр долгие годы работал инженером на различных заводах и в научно-исследовательских институтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В полиции просто не хотели этим заниматься»: В Подмосковье парень провел собственное расследование, чтобы найти грабителей
Молодому человеку из Одинцова надоели «завтраки» от сотрудников полиции, и он решил сам найти все улики, пока их еще можно было обнаружить
Новости 24
В Колумбии задержали пожилую женщину за 17 килограммов кокаина в инвалидной коляске
«Охотник» и «Альтиус» приравняют к обычным самолетам
Ученые приблизились к пониманию причин извержения вулканов
В МИД Китая потребовали от Турции прекратить бои в Сирии
Этап Кубка мира по ездовому спорту вновь пройдет в Тотьме
Социологи: Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания президентом Зеленского
Порядка 160 тысяч мирных жителей стали беженцами из-за турецкой операции в Сирии
В десяти процентах российских школ нет спортзалов
В Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»
Адвокат Трампа получил 500 тысяч долларов за консультацию от украинского бизнесмена Парнаса
В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг
Пара пришла хоронить на кладбище дочь и обнаружила закопанного заживо чужого ребенка
Соцстрах предупредил о мошенниках, действующих от имени фонда
«Закройте голову руками и завалитесь на бок»: в МЧС дали рекомендации, как выжить в ДТП
Россияне назвали самые скучные профессии
В России создадут промышленные площадки для испытаний промышленных дронов
Сирийские военные встретились с отступающими войсками США