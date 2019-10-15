В Москве скончался известный писатель, переживший блокаду Ленинграда

15 октября стало известно, что писатель Александр Миндлин, переживший блокаду Ленинграда, скончался. Это произошло утром 11 октября. 90-летний Александр долго болел, лежал в больнице. В прошлую пятницу писателя не стало.

"11 октября в 11.25 от заместителя главного врача Городской Поликлиники №122 поступило сообщение о смерти 90-летнего Миндлина Александра. Мужчина скончался после продолжительной болезни", - рассказал KP.RU источник в оперативных службах.

Александр Борисович Миндлин — российский автор книг и статей по истории российских евреев. За годы жизни опубликовал 15 статей и две монографии, а также автобиографическую книгу «Время совка». После Великой Отечественной войны Александр долгие годы работал инженером на различных заводах и в научно-исследовательских институтах.