Семья умершей Валентины Толкуновой обратилась в прокуратуру из-за двойника-трансвестита

Со дня смерти Валентины Толкуновой прошло 9 лет. В 2011 году состоялся большой концерт памяти заслуженной артистки. Однако сейчас по стране колесит ее копия, точнее двойник с травести-шоу. «Артист» называет себя Пелагеей Бабкиной и выступает на специфических вечеринках с говорящими названиями «голубые вечера», «Lovegay Party».

Афиша одной из вечеринок с участием Пелагеи Бабкиной.

Недавно видео с такого мероприятия попало в руки родному брату Валентины Сергею Толкунову. Его ему показали знакомые, которые были слегка в шоке от увиденного. Сергей показал эти кадры своему брату Владимиру Толкунову, который руководит фондом легендарной певицы.

Сергей Толкунов, брат покойной певицы.Фото: Мила СТРИЖ

- У меня нет слов. Одно дело исполнять хиты моей сестры, тем самым принося дань уважения, а совершенно другое похабно пародировать и кривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. Да еще и места выступлений ниже плинтуса, – рассказал KP.RU Владимир Толкунов.

Певица Валентина Толкунова во время выступления на телепередаче "Голубой огонек", 1982 год. Фото Валентина Созинова /Фотохроника ТАСС/

После увиденного Сергей и Владимир написали заявление в прокуратуру на мужчину, который много лет после смерти народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой эксплуатирует образ и репертуар любимой певицы Брежнева. В своем заявлении они попросили сотрудников прокуратуры разобраться и привлечь к уголовной ответственности Павла Богданова.

Именно так зовут в миру травести-двойника Пелагею Бабкину. Мужчина, кстати, в свободное от гастролей по ресторанам и баням время, работает скромным преподавателем детской студии вокала в Культурном Центре города Москвы. Мало кто из его коллег догадывается о необычных выступлениях Павла, ведь на концертах с детскими коллективами мужчина ведет себя сдержано, ну и артистизм проявляется только в рамках дозволенного. Комментарии под такими видео всегда хвалебные и одобряющие. Чего не скажешь о других роликах с участием Павла.

Настоящее имя "Пелагеи Бабкиной" - Павел Богданов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Видео с выступлениями Пелагеи Бабкиной обычно сдобрены вот такими зрительскими рецензиями:

- Позор. Как таких Земля носит.

- Урод. Как только смеет пародировать такую душевную певицу, и я уверен, что никому не смешно. Стыдно за вас.

- Удалите это пожалуйста.

Сам Павел Богданов называет себя официальным двойником Толкуновой, считает, что как две капли воды похож на звезду советской эстрады. Как скоро детский педагог по пению сможет вновь перевоплотиться в образ великой женщины, решит прокуратура, но Сергей и Владимир Толкуновы не намерен опускать руки. Они хотят привлечь горе-двойника к уголовной ответственности за незаконное использование интеллектуальной собственности.