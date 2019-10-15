Чтобы разгрузить переполненные классы, в России снова будут строить пятиэтажные школы

Школьников у нас с каждым годом становится все больше. Несколько лет назад за парты садилось почти 10 миллионов ребят. Сейчас - уже 15,7 миллионов, а к 2024 году школяров будет 18,5 миллионов. Оптимистично. Но есть одна проблема: где эту всю школьную публику рассаживать?

В 2015 году правительством была принята программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». По ней уже к 2018 году должны были по всей стране ликвидировать третью смену. К 2021 году хотели перевести на обучение в одну смену младшие и старшие классы. К 2024 году планировалось, что в одну смену будут учиться все школьники. А к 2025 году все ученики должны перейти из школьных зданий с износом больше 50 процентов в новые, светлые и современные помещения. Такой грандиозной программы улучшения жизни школьников не было и в советские времена.

Но уже понятно: то, что было так замечательно намечено выполнить в срок не удается. Полностью отказаться от третьей смены к 2018 году не получилось. По данным Минпросвещения, около 9 тысяч ребят в прошлом году все еще занимались по вечерам. Скорее всего, и вторую смену через пять лет мы не ликвидируем. Сейчас на ней занимаются около 2 миллионов учеников.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на днях заметил, что прежде всего нужно обратить внимание на аварийные здания. И уже во вторую очередь заняться второй сменой («вторая смена - это далеко не всегда такое уж большое зло, скажем прямо», - сказал он на встрече с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым).

Планы корректируют на ходу.

Снова пять

Недавно изменены некоторые правила, касающиеся строительства общеобразовательных зданий. Во-первых, снова разрешено строить школы в 5 этажей (в предыдущих нормах – не выше 4 этажей). Спортивные и зрительные залы разрешили размещать на третьем этаже (прежде – не выше второго). А ученикам 7-11 классов теперь можно заниматься на 4 и 5 этажах. Во-вторых, снято ограничение по ориентации учебных помещений по сторонам света (прежде окна классов требовалось ориентировать на юг, юго-восток и восток).

Что мы от этого выиграем и как нововведения могут отразиться на здоровье и учебе школьников я пришел выяснить у Светланы Чупшевой, главы Агентства стратегических инициатив. Именно здесь прорабатывались школьные изменения. И те, что уже приняты и те, которые могут быть приняты в ближайшее время.

- Светлана, вот честно: вам не кажется странным возвращаться в 40-50 годы прошлого века, когда строились типовые 5-этажные школы? Что у нас земли не хватает?

- Не хватает. Особенно в больших городах, в старой их части, где и без того плотная застройка и где как раз и наблюдается нехватка мест в школах. «Посадить» новое школьное здание там оказывается очень сложно. Требования к его размещению у нас очень строгие. В том числе и по ориентации по сторонам света, по инсоляции (это облучение помещения через оконные проемы прямым солнечным светом – Ред.).

В результате новые школы выносят в новые жилые районы, и родители из старых районов вынуждены по пробкам везти туда детей.

- Ну хорошо, школа будет выше на один этаж. Это проблему решит?

- Конечно, это позволит разместить больше классов в спальном районе города, высвободить место под спортивную инфраструктуру. Этот лишний этаж может «превратиться» в стадион, например, или игровую площадку.

- Хорошо, с этажностью понятно. А вот с отменой ориентации по сторонам света… Вы хотите, чтобы у детей зрение садилось?

- А вы знаете, что ориентация никак не влияет на зрение ребенка? Чтобы доказать это, были проведены исследования в специально созданных классах, которые были ориентированы на разные стороны света. Зрение точно не ухудшится.

Что касается той нормы, которую мы отменили. Она не позволяла задействовать 80 процентов участков, на которых могли бы быть построены школы. Не получалось разместить здание так, чтобы все окна были обращены в нужные стороны света.

Школу не будут разворачивать по солнцу

- То есть не просто отменены требования по ориентации по сторонам света, а появятся рекомендации, как правильно организовывать освещение?

- Безусловно. Из тех девяти месяцев, что дети учатся, большая часть приходится на короткие световые дни и пасмурную погоду. И это не позволяет обеспечить нормативную освещенность рабочей поверхности в школе – 300 люкс. Только совмещенное освещение – искусственное и естественное – способно создать безопасную для здоровья ребенка образовательную среду.

Что касается инсоляции. Что вы делаете, когда солнце светит в глаза? Правильно – закрываете глаза рукой или надеваете солнечные очки. В школах закрывают жалюзи. Наши исследования подтвердили, что при прямом попадании солнечных лучей происходит перегрев поверхностей, превышение яркости. Ну и, конечно, никакие бактерии солнце в классе не убивает - стекло не пропускает ультрафиолет. Зайдите в любую школу в солнечный день и убедитесь сами. Хочу подчеркнуть. Наши предложения по изменениям в САНПиН никоим образом не вредят здоровью ребенка – они, наоборот, улучшают образовательную среду для детей.

Напротив, наши предложения позволят более эффективно использовать деньги, выделяемые на школьное строительство. Сейчас мы делаем не образовательные пространства, удобные для детей, а строим коридоры, кладем плитку и заливаем бетон. Мы 40 процентов денег, выделенных на строительство новых школ, тратим неэффективно. А могли на них обновить, реконструировать нынешний фонд, купить новое оборудование…

Вот пример - реконструкция гимназии номер 9 в Екатеринбурге. Она размещается в здании, построенном еще в 1861 году! В ней училось 500 учеников. Школа была буквой «П». К ней пристроили еще одну стену. Получившийся закрытый двор накрыли стеклянной крышей. В результате сейчас в ней учатся 930 человек в одну смену. Появились 14 классов, балетный зал, столовая, актовый зал. Стоимость реконструкции - 224 млн рублей (в ценах 2007 года). А мы тратим минимум 1 млрд на строительство новой школы на тысячу человек.

- Светлана, я в этой гимназии был. Это одно из лучших учебных заведений Екатеринбурга. И в него есть смысл вкладываться…

- У нас в центре городов много школ старых, к которым мы не можем прикоснуться, чтобы увеличить их мощность, сделать их комфортными для детей, потому что таковы нормативы.

Проект реконструкции

7 метров на школьника

- Какие нормативы, на ваш взгляд, еще нужно изменить?

- В Советском Союзе при строительстве школ исходили из нормы 7 кв метров на ученика. Это было вполне комфортно – думаю, те кто учился в советские времена со мной согласятся. Сегодня норма – 23 кв метра. Хотя нигде в мире таких цифр нет. Норма - от 5 до 15 кв метров.

- То есть идет речь о том, чтобы в зданиях меньшей площади размещать больше учеников?

- Нет, просто нужно создавать эффективные пространства, которые действительно задействованы в образовательном процессе. Пример – в учебных корпусах образовательного центра «Сириус» в коридорах устроены библиотеки, пространства для общения, рекреации. У нас же в основном в школах широкие прямые коридоры, которые никак не используются. Столовые, актовый зал в день могут быть задействованы 2-3 часа. А почему бы их не трансформировать в коворкинги, в залы для творчества, в лаборатории? Но многофункциональные пространства сегодня в школах не разрешены.

- Ох, как бы не вышло в предыдущими изменениями, когда норму о том, что в классе не должно быть больше 25 учеников заменили на норму, по которой количество учеников зависит от площади класса. И в аудиториях оказалось и 35 учеников, и 38. А в детсадах – и под 40-45 детишек. И это на одного несчастного учителя.

- Сейчас речь не идет о том, что «запихнуть» в здания как можно больше школьников. А о том, что школьные пространства были разумно и современно организованы. Большинство школ, которые сейчас строятся или построены – с огромными коридорами, большими столовыми, громадными актовыми залами. Мы считали - на 50 процентов эти пространства не используются.

- Но при этом их еще отопить нужно, осветить. Зато в такие школы хорошо привозить комиссии – показывать, как все просторно и красиво.

- Мы готовим предложения по более эффективному использованию коридоров, спортзалов. По использованию современной мебели-трансформера. По нынешним нормам классы для первоклашек должны оборудовать стационарными кроватями. А почему бы, как во всем мире, не собирать эти кровати после тихого часа и не использовать помещения как учебный класс?

Проект реконструкции

Переделывать проекты

- Но ведь проекты нынешних новых школ уже разработаны. Программа-то идет четвертый год. Подготовлены типовые проекты, опирающиеся на существующие нормы. И что делать?

- Минстрой жалуется, что сегодняшние типовые проекты не соответствуют современным требованиям. Мы «закапываем» средства в стены вместо того, чтобы их вкладывать в инфраструктуру, в педагогов, в образовательный процесс.

На площадке нашего Агентства мы собираем федеральные ведомства, экспертов, чтобы выработать конструктивную позицию. В такой работе участвуют Минстрой и Минпросвещения, подключились губернаторы 45 регионов.

Мы хотим обратиться к правительству с предложением о том, чтобы сегодняшние типовые проекты были переделаны в соответствии с новыми требованиями, лучшей мировой практикой. В перспективе на горизонте 5-10 лет мы выиграем. Через год будут новые нормы, и, выходит, школы, которые спроектированы сегодня, уже идеологически устареют.

СПРАВКА

С 2016 по 2018 годы введено в школах введено около 160 тыс. новых мест. По оценкам 2018 года, к концу 2024 года будут созданы еще 230 тыс. новых мест.

Проблема дефицита учебных мест при сегодняшних темпах строительства и нынешних нормах решена не будет.