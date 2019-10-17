Назван самый комфортный для занятия спортом район столицы: это район Марьино на юго-востоке Москвы

В Москве бытует устойчивый стереотип — в спальном районе особо нечем заняться, здесь вечно не хватает спортивных центров. Нередко такое предубеждение мешает выбрать район для переезда, покупки или аренды жилья. Однако применительно к району Марьино этот стереотип давно устарел: сегодня здесь дислоцируются более 50 спортивных объектов, ежегодно проходит порядка 60 мероприятий — от велокроссов до скандинавской ходьбы. Рассказываем, как Марьино превратился в один из самых sportfriendly районов столицы, и где его жители поддерживают в форме тело и дух.

Строительный марафон

Первым крупным спортобъектом стал построенный в 1998 году ледовый дворец, который принял в свои стены спортивно-юношескую школу №4. Она получила имя Александра Рагулина, рекордсмена по завоеванному в хоккее золоту.

В 2002 году в Парке 850-летия Москвы открылся один из первых в столице картодромов, а в 2005 году был построен центр водных видов спорта. Бассейн длиной 25 метров и глубиной 1,8 м стал местом притяжения всех марьинцев, увлекающихся плаваньем, аквааэробикой, водным поло.

В 2006 году на карте района появился BMX-велодром, который регулярно принимает чемпионаты по экстремальному велоспорту. В 2000-2010 годы в Марьино пришли десять сетевых фитнес-клубов и спортивных школ. А совсем недавно, в мае 2019 года, завершилось строительство физкультурного комплекса площадью 4 тыс. кв. м на Марьинском бульваре. Здесь оборудован тренажерный зал, кардиозона, помещения для занятия единоборствами, фитнес-бар, 25-метровый бассейн, финская сауна и турецкая баня.

И это лишь самые знаковые и крупные объекты, а полный список насчитывает порядка 50 различных центров, то есть район Марьино не обделен физкультурно-оздоровительными комплексами, секциями, клубами и школами. А совпадает ли предложение и спрос на них?

Опросы показывают, что больше всего марьинцы любят футбол (44%). На втором месте оказался велоспорт (31%), а на третьей и четвертой позициях соответственно ролики (13%) и баскетбол (8%). Впрочем, судя по количеству бойцовских клубов в районе этот тип активности также популярен в Марьине. Куда ходят жители Марьина заниматься любимыми видами спорта?

Погонять мяч

В Марьине есть инфраструктура для занятий разными типами футбола, причем самый экзотичный для нашей страны — регби — давно «пустил корни» именно здесь. В 1989 году на базе Дворца творчества «Марьино» появилось направление регби, а позже был основан регби-клуб «Слава-Марьино», который тренируется на стадионе для регби на Подольской улице. Классическим футболом можно заняться в секции при школе №491. Помимо этого, в Марьино есть два филиала школы футбола для детей «Чемпионика», куда принимают малышей от трех лет. Есть куда податься и тем, кто предпочитает не пинать мяч, а ощущать его приятную тяжесть в руках. В Марьино действуют сразу три баскетбольные школы – iBasket, «Любительская баскетбольная академия» и «Первый шаг».

Покрутить педали

В 2019 году в Марьино пришел московский городской велопрокат, и местные станции сразу вырвались в топ самых востребованных в столице. Это и не удивительно, потому что марьинцы с велоспортом давно «на ты». В 2002 году здесь открылся один из первых в Москве BMX-велодромов, который стал базой школы олимпийского резерва «Нагорная». Сейчас здесь тренируются более 900 спортсменов, занимающихся BMX-гонками, фристайлом, маунтинбайком и его разновидностями. Школа постоянно принимает новую смену спортивных велосипедистов, а велодром становится площадкой для профильных мероприятий различного масштаба — от первенства среди воспитанников до городских и всероссийских мероприятий.

В 2018 году велосипедная инфраструктура района пополнилась еще одним важным объектом: в Парке 850-летия Москвы завершилось строительство самого протяженного в Москве памп-трека (750 м). Это трасса, состоящая из искусственных чередующихся ям и кочек. Чтобы двигаться по памп-треку крутить педали не нужно — гонщика набирает скорость и тормозит с помощью волнистого рельефа трассы. Занимаются на памп-треке не только велосипедисты, но и любители роликов и скейтов.

Источник фото:https://domashny-rayon.ru/

Помахать кулаками

Вообще марьинцы — дружелюбный народ, а боевые искусства — это философия самоконтроля, которая развивает и поддерживает в форме тело. Сегодня в Марьино насчитывается 15 различных центров и филиалов самбо, дзюдо, каратэ, бокса и т.п.

Пожалуй, самый знаковый из них — спортивный клуб «Альфа-Будо», который появился в районе еще в 1996 году. Его учредителем стала ассоциация ветеранов известного антитеррористического подразделения «Альфа». В школе действует четыре секции: каратэ, самбо, айкидо и бокс. В них можно потренироваться под руководством действующих сотрудников и ветеранов спецназа.

Помимо многопрофильных бойцовских клубов, в Марьине можно найти и специализированные секции. К примеру, на Люблинской 169 работает айкидо-клуб «СюгёДодзё». Совсем недавно его члены в знак памяти одного безвременно ушедшего сенсея провели открытую тренировку, на которую мог прийти любой желающий бесплатно.

Таков спортивный ландшафт Марьино. Впрочем, не секрет, что почти все секции платные, и далеко не каждый может их себе позволить. На этот случай у Марьино есть один скрытый ресурс для небогатых любителей спорта — парки.

Источник фото:https://domashny-rayon.ru/

Воркаутeverywhere

В Марьино пять крупных парков и в каждом есть чем заняться местным спортсменам.

Больше всего спортивных точек притяжения получил Парк 850-летия Москвы — протяженное пространство с двумя тысячами деревьев и кустарников на берегу Москвы-реки. Помимо памп-трека, здесь соорудили 16 спортивных площадок, павильон «Гребной спортивный центр», а также построили биатлонный комплекс, который уже успел принять необычное для Москвы мероприятие – фестиваль скандинавской ходьбы.

14 сентября в парке собрались представители Москвы и других городов России, чтобы посоревноваться в этом молодом (20 лет) виде спорта — в ходьбе с палками, которая сжигает на 46% больше калорий, чем обычная ходьба. Все желающие могли получить необходимую экипировку и выбрать одну из трех дистанций. По словам организатора, Парк 850-летия Москвы был выбран благодаря широким трассам и наличию необходимой инфраструктуры. Ранее, в зимнее время, биатлонный комплекс уже принимал лыжные пробеги.

Другие парки также не обделены спортивной инфраструктурой. Так, в Братиславском парке есть полноценное футбольное поле, превращаемое зимой в каток, площадка для воркаута, беговые дорожки. В Парке им. Артёма Боровика есть спортивные площадки, каток с искусственным льдом, пункты проката спортивного инвентаря, а в 2017 году здесь открылся веревочный парк.

В Дюссельдорфском парке есть не только спортивные площадки и велотрек, но и символичный спортивный арт-объект -- скульптура радшлегера — мальчика, выполняющего акробатическую фигуру «колесо». Этот символ Дюссельдорфа подает пример активного образа жизни марьинцам, которые любят приходить сюда на пробежки.

Источник фото:https://domashny-rayon.ru/

Что дальше?

Новые площадки для занятия спортом могут появиться в ходе реконструкции улиц Марьина. В частности, удобные для велосипедистов и роллеров дорожки появятся на Аллее семьи. Помимо этого, в районе идет строительство двух масштабных жилых комплексов, на территории которых также предусмотрены места для любителей спорта — «Три тополя» и «Домашний».

Источник фото:https://domashny-rayon.ru/

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