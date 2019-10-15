Пентагон бьет тревогу: в американской армии насилуют солдат

Сексуальное насилие в армии США - широко признанная проблема. Страдают не только женщины-военнослужащие, ежегодно около десяти тысяч (!) мужчин в военной форме становятся его жертвами, признают в министерстве обороны. Как правило, в подавляющем большинстве - это новобранцы-контрактники.

Многих потом изгоняют из армии и они с трудом находят свое место на гражданке, попутно мучаясь психологическими проблемами. Сложно сказать, сколько всего служащих мужского пола пострадало от сексуальных посягательств старших по званию, такие случаи не расследовали аж до 2006 года. Именно тогда в американском оборонном ведомстве выяснили, что число жертв среди женщин и мужчин примерно одинаковое. И, надо сказать, очень удивились: "в Пентагоне были уверены, что от внимания бравых военных страдают исключительно женщины", - говорит Нейтан Гэлбрит из департамента минобороны США по предотвращению сексуальных домогательств. Есть теперь там и такой!

И все же, несмотря на то, что в последнее время число жертв-мужчин выросло, по-прежнему только один из пяти сообщает о насилии. Боязнь огласки и стыд удерживают большинство от публичных откровений, но некоторые все же соглашаются общаться с журналистами.

Джеку Уильямсу уже 71 год, но он хорошо помнит то, что случилось 53 года назад, когда его сначала придушил до потери сознания, а потом изнасиловал сержант ВВС. Все произошло в 2 часа ночи в кабинете сержанта, пока в соседней комнате спали десятки других новобранцев «учебки».

«Если вы доложите об этом, вам никто не поверит», - заявил сержант Джеку Уильямсу. Насилие продолжилось и в последующие дни, но рядовой терпел, пока не прошел курс базовой подготовки, ну а уже после доложил руководству ВВС. Однако реакции не последовало - «официально» гомосексуализма в армии США не существовало. А по принятому в 1950-м «Единому кодексу военной юстиции» гомосексуальных военнослужащих увольняли и впоследствии их нигде не брали на работу, так как работодатели знали причину отставки. Поэтому, многие призывники, дабы не воевать во Вьетнаме, предпочитали притвориться геями.

В 1993 году Билл Клинтон и вовсе запретил в армии вести разговоры на тему сексуальной ориентации, дескать, делайте что хотите, но только никому не рассказывайте. Но и этого «меньшинствам» оказалось недостаточно: в итоге, 17 лет спустя, президент Барак Обама отменил инициативу Клинтона и восстановил права гомосексуалистов в рядах американской армии.

Надо признать, что военные в США пользуются особым уважением среди прочих граждан: им, например, могут бесплатно налить кофе в ближайшей забегаловке или даже пересадить в бизнес-класс из «эконома». А теперь представьте, что кто-то из пострадавших от домогательств военнослужащий приходит в школу чтоб агитировать за патриотизмсреди подростков.

«Крайне опасно вступать в военные подразделения. Определенные риски,такие как шанс умереть в бою, очевидны, в то время как другие, такие как широко распространенная гомофобия и сексуальные домогательства офицеров к новобранцам, - нет», - пишет журналистка Брук Хилл.

Опасения журналистов по этому поводу вполне понятны: военная прокуратура США на Гавайях буквально на днях обвинила офицера военно-морского флота в сексуальном насилии над девочкой-подростком а также в хранении детской порнографии. И это всего лишь через три дня после того, как похожее обвинение было предъявлено другому офицеру американской армии.