Удар по спине, потом еще один и слезы малышки, которая сидит за партой склонившись над тетрадью. Жуткое видео на днях появилось в социальных сетях. Съемка сделана в одном из классов московской коррекционной школы № 2124. На них педагог начальной школы - Екатерина Тураносова лупит восьмилетнюю девочку.

В физическом насилии над детьми ее заподозрили родители. Дети в этой школе учатся необычные: у всех отставание в развитие. Так вот с сентября мальчишки и девчонки стали жаловаться на учителя. Родители сообщили директору, но реакции не было. Тогда они решили провести свое расследование и даже наняли частного детектива. Тот установил в классе скрытую камеру. Именно она сняла жуткие кадры.

За комментариями мы обратились в администрацию школы.

Педагога коррекционной школы в Москве уволили за избиение детей

- Эта сотрудница у нас не работает, остальные комментарии берите в департаменте образования Москвы, - заявила директор школы Ирина Колобаева.

Тураносову действительно уволили сразу же после того как вскрылась правда об избиениях. Но за этим дело не встанет. Родители уже подали заявление в правоохранительные органы.

Сама Тураносова пока на связь с журналистами не выходит. Тем временем ее теперь уже бывшие коллеги уверяют, что общаться с журналистами им запретило руководство школы.

- Не могу ничего сказать. Запретили комментировать эту историю, - ответила одна из педагогов школы.

А вот одна из подруг Тураносовой на условиях анонимности все-таки согласилась пообщаться с «Комсомолкой».

- Я от Вас об этом случае узнала. Свою Катюшу на этом видео я не узнала. Она очень добрый и отзывчивый человек: с ней можно на любую тему часами говорить. В школе этой она пару лет только работала, а до этого в интернате была учителем.

Про школу рассказывала, что дети там странные. Что с ними тяжело, мол ничего не понимают. А как-то раз пожаловалась мне. Прямо так и сказала: «эта работа меня сводит с ума», - рассказала подруга теперь уже бывшей учительницы.

По факту ЧП в школе проверку проводит столичный следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Учительский стаж, судя по данным на странице Тураносовой, аж 17 лет. Большую часть она работала с особенными детьми в коррекционных школах-интернатах. Бывшие ученики из школы №79, где Екатерина Тураносова проработала много лет, говорят о ней с полным восторгом.

- Очень хороший человек. Никогда стычек не было у нее ни с кем. Всегда можно было договориться. Отзывчивая она. Не представляю, чтобы она кого-то вот так избила. Может быть, просто похожая учительница? - удивляется одна из учениц.

Тем временем Екатерина Тураносова закрыла свои страницы в соцсетях от любопытных глаз и удалила из профиля все фотографии и личные данные.