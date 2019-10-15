2019-10-15T20:16:44+03:00
Звезды

Алексей Ягудин об операции жены в онкоцентре: «Скрывать нечего. Все прошло хорошо!»

Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль
Ирина ВИКТОРОВА
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Супруг Тотьмяниной, знаменитый фигурист Алексей Ягудин прокомментировал операциюСупруг Тотьмяниной, знаменитый фигурист Алексей Ягудин прокомментировал операциюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре. Врачи столичного онкоцентра приняли решение удалить орган. Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а новообразование отправили на проведение гистологического исследования. Татьяна чувствует себя хорошо, и через два дня будет дома с дочками. Многие сообщили, что операция была экстренной. Но это не так: Татьяна выбирала день госпитализации, ориентируясь на график ледовых шоу.

Супруг Тотьмяниной, знаменитый фигурист Алексей Ягудин прокомментировал операцию: «Скрывать нечего. Вот только не в экстренном порядке. Спасибо за внимание и поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к друзьям и поклонникам».

У 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как рассказали «КП» коллеги Татьяны, партнеры по ледовому шоу: даже и мыслей нет, что гистология может быть плохой, все уверены, что новообразование доброкачественное. Но необходимо сделать гистологию, чтобы убедиться в этом на 100 процентов. У Тотьмяниной настрой боевой — никаких переносов спектаклей не намечено, она не думает о плохом. Спортсмены воспринимают плановые операции с меньшими переживаниями, чем люди, непривычные к травмам.

На лед Татьяна Тотьмянина вернется в ноябре - у нее спектакли с ледовым шоу «Ромео и Джульетта» в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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