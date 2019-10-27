2019-10-27T13:36:49+03:00
Общество

Проект «Завтра — это ты» поможет школьникам определиться с будущей профессией

Для старшеклассников организуют лекции и выездную школу профориентации
Кристина Соболева
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В Кировской области открылась регистрация на проект "Завтра - это ты". ФОТО: Социальный профориентационный проект "Завтра - это ты"В Кировской области открылась регистрация на проект "Завтра - это ты". ФОТО: Социальный профориентационный проект "Завтра - это ты"
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Помочь подросткам определиться с выбором будущей профессии решили в Фонде поддержки и развития образования, творчества и спорта «Наше будущее». Организация уже шесть лет помогает школьникам из Кирова и Кировской области познакомиться с разнообразием рабочих направлений и найти свой путь.

В этот раз на средства президентского гранта фонд «Наше будущее» запускает проект под названием «Завтра — это ты». Он направлен не только на профориентацию подростков, но и на повышение квалификации педагогов, которые помогают детям выбрать будущую специализацию. Регистрация на участие в проекте уже открыта.

Послушать выступления представителей различных профессий и посетить выездную школу смогут кировские школьники в возрасте 13-18 лет. Для подростков проект будет разделен на два этапа.

Для начала, все желающие смогут посетить два марафона лекций, каждый из которых будет состоять из пятнадцати выступлений специалистов того или иного направления: пожарный, парикмахер, юрист, эколог, хореограф, режиссер, учитель, программист и так далее. При выборе лекторов будут учитываться пожелания учеников, которые школьники выразят во время анкетирования при регистрации. Позже видеозаписи всех лекций будут выложены в открытый доступ на сайте проекта.

Во второй этап смогут пройти только 160 наиболее замотивированных старшеклассников, их выберут по итогам опросов. С 28 ноября по 1 декабря ребята отправятся в трехдневную выездную школу проекта «Завтра — это ты», где с ними будут работать педагоги по профориентации. Специалисты помогут всем участникам составить свою карту профессионального пути с одним основным и несколькими запасными вариантами будущих профессий.

Кроме того в этом году в проекте примут участие 30 педагогов из 10 муниципальных образований Кировской области. Сначала учителя сами посетят выездную двухдневную школу «Наставники Z» для знакомства с современными методами профориентационной работы, а затем составят собственную программу мероприятия.

После педагогам предложат прослушать два вебинара, чтобы скорректировать составленную программу. И уже с готовым планом работы наставники смогут принять участие в выездной школе для старшеклассников «Завтра — это ты».

«Педагоги часто не знают особенности работы с современными подростками, не могут подобрать актуальные методы и формы, которые могут способствовать самоопределению школьников. Для того, чтобы «подтянуть» учителей, в октябре мы проводим для них лагерь «Наставники Z», а затем, уже в ноябре, они смогут на практике применить полученные знания», - рассказали авторы проекта.

Итогом совместной работы педагогов-участников и организаторов станет методический электронный сборник профориентационных мероприятий.

Эффективность подобных методов работы уже доказана. Годом ранее авторы инициативы провели опрос среди школьников и выяснили, что живые встречи с носителями профессии помогли 40% ребят продвинуться в выборе карьерного направления, а полноценное погружение в проблему в рамках выездной школы и вовсе увеличило количество определившихся с профессией школьников до 84%.

Завтра это ты.Старт проекта Завтра - это ты 6.0

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