Врачей не будут сажать за то, что пытались, но не смогли спасти пациента

Врачебное сообщество в России в последнее время бурлило и клокотало. Все больше пациентов и их родственников начало предъявлять претензии, обвиняя докторов в ошибках. Все громче звучат истории, когда суд наказывает медиков за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и отход от стандартов лечения миллионными компенсациями в пользу пострадавших больных.

- Я уже просто боюсь, что кому-то рядом со мной в самолете станет плохо с сердцем или он начнет терять сознание, - откровенничал со мной на условиях анонимности знакомый врач. - Не оказать ему помощь не могу. Но и оказать - тоже чревато. Если, не дай бог, пассажир все-таки умрет или останется инвалидом, его родственники выкатят мне иск, что не следовал протоколам лечения (а как им можно следовать в полете, это же не клиника?) и вообще, почему я, лор, взялся за сердечника!

На прошлой неделе в столице прошел VII съезд Национальной медицинской палаты, на котором обсуждались как раз аналогичные истории. И как вообще быть врачебному сообществу в столь жестких условиях.

- Мы лучше стали лечить, лучше диагностировать, улучшили многие показатели, а число жалоб возрастает, – докладывал глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Эту обеспокоенность подтвердил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: с 2015 года идет рост количества заявлений о ненадлежащем оказании медицинской помощи. За первое полугодие этого года в Следственный комитет уже поступило 3447 таких обращений. Правда, в суд направляется лишь десятая часть уголовных дел в отношении врачей.

- Остальные уголовные дела прекращаются из-за установления некриминального характера «врачебных ошибок», - пояснил глава СК.

Плюс около 10 процентов врачей суд в итоге оправдывает.

Чаще всего, по словам Бастрыкина, уголовные дела возникают даже не из-за самого лечения, а из-за организационных недоработок. Не госпитализировали, хотя обязаны были. Нарушили сроки оказания медицинской помощи и т. п.

- Врач имеет право ошибиться. Но надо четко прописать, где это действительно врачебная ошибка, а где - преступная небрежность. Правильно, чтобы законодатели с помощью экспертов-медиков дали определение, что такое врачебная ошибка, когда должна наступать ответственность за эту ошибку и какая, – подчеркнул Александр Бастрыкин.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль напомнил, что инициатива СК по введению статьи о «Ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги)» была предпринята еще два года назад – в ноябре 2017 года.

- Нас часто спрашивают, зачем вы стали вести диалог со следственными органами, все равно ничего не получится. Но мы жестко стоим на позиции, что за неумышленные ошибки врач не должен сидеть в тюрьме и надо пытаться найди общий язык со Следственным комитетом. Если бы мы не вмешались в инициативу ввести отдельную статью для медиков, не взяли на себя ответственность и риск для минимизации давления, которое оказывается на медицинское сообщество, то эта статья была бы же принята в таком виде, что мало бы медикам не показалась. Сейчас же, благодаря нашим усилиям уже полтора года над добавками в Уголовный кодекс идет работа и до сих пор статья находится в стадии разработки, не выходит в «сыром» виде, – отметил Леонид Рошаль.

Например, из документа уже исключен термин «плод» - если бы он остался, акушеры и гинекологи постоянно находились бы под угрозой уголовной статьи. Прорабатывается вопрос об альтернативном наказании за неумышленное преступление медиков - не подразумевающее лишение свободы.

Александр Бастрыкин согласен с медицинским сообществом, что уголовная ответственность для врача - крайняя мера и к определению ошибок надо подходить взвешенно.

- Конечно, это чрезвычайное происшествие, когда мы привлекаем врача к суду. Врач под следствием, а тем более в суде, терпит колоссальные моральные издержки. Если после этого суд выносит оправдательный приговор, то мы бы хотели, чтобы такие дела стали предметом нашего совместного исследования с экспертами Национальной медицинской палаты. Чтобы мы совместно разобрались, почему был привлечен к суду врач, где наши следователи не проявили объективности при расследовании, – отметил глава Следкома.

Ну а пока Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета РФ в 2018 году проанализировало 143 уголовных дела в отношении медработников. Только те, где вина людей в белых халатах была доказана и приговоры вступили в законную силу. Оказалось, что чаще всего медицинские ЧП происходят в хирургии (57 случаев), затем - в акушерстве и гинекологии (30 случаев), при реанимации и анестезии (19 случаев) и у педиатров (12 случаев). Но ни один хирург, акушер, реаниматолог, врач скорой помощи не был приговорен к лишению свободы. Одного медработника суд приговорил к колонии-поселению. К остальным применялись еще более мягкие меры: ограничение свободы, штрафы, лишение права заниматься медицинской деятельностью. И во всех изученных случаях медработники нарушали стандарты лечения, не соблюдали клинические рекомендации. То есть подходили к своей работе халтурно.

Эксперты объясняют: уголовная ответственность грозит только тем врачам, которые виноваты в том, что исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. А не тем, кто пытался спасти пациента, рисковал брать на себя ответственность за его жизнь - и не рассчитал. Так, например, обвинения были сняты с одного из сельских врачей. К нему с деревенской свадьбы поступил пациент с залитой кровью ногой. Оказалось, его пырнули ножом. Единственный доктор на селе определил, что мужчина может истечь кровью. Попытался в местных условиях перевязать поврежденный кровеносный сосуд. После чего погрузил пострадавшего в машину и отвез в районную больницу. Там состояние пациента стабилизировали и санавиацией переправили в областную клинику. Пострадавшего в итоге спасли. Но его родственники подали иск к деревенскому врачу. Мол, не имея нужной квалификации, он взялся оказывать помощь, что привело к ампутации ноги. Но суд стал на сторону доктора: своими решительными, пусть и рискованными, действиями, он, скорее всего, спас раненому жизнь. Действовал в условиях крайней необходимости. И наказывать за это нельзя.

Только цифры

Сколько раз в стране судили медиков за ошибки

2017 год: 1791 уголовное дело возбуждено, 175 направлено в суд.

2018 год: 2229 уголовных дел возбуждено, 265 направлено в суд, 21 медработник оправдан.

2019 год (1 полугодие): 1227 уголовных дел возбуждено, 158 направлено в суд, 12 медработников оправданы.