Лидеры и лузеры бывшего СССР: как рос ВВП в бывших союзных республиках в последние 30 лет

Страсти по СССР остались в прошлом, зато появилась статистика от Всемирного банка - как рос валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в 15 бывших союзных республиках. Оказалось, скучная экономическая выкладка скрывает в себе немало политических тайн и раскладов.

Мы разбили страны на восемь условных групп и попросили прокомментировать график ВВП постсоветских стран директора Института новейших государств Алексея МАРТЫНОВА.

Литва, Эстония, Латвия: лукавые лидеры

- Колебания там не сильно высокие, нет взрывного роста ВВП на душу населения. Но в Прибалтике в последнее время резко сокращается численность этих душ. Идет серьезный отток населения. Все советское экономическое наследство разорено. Экономика - кредиты, перекредиты, «движение денег по счетам» и сфера услуг. Скажем, из Латвии отток более интенсивный (в 2018 году население сократилось на 7,5%), из Эстонии - менее (в 2019 году население выросло на 5 тысяч человек - на уровне статистической погрешности). Например, во всей Эстонии население в четыре раза меньше, чем в соседнем Петербурге, - 1,3 миллиона человек. А за последние годы уехали 100 тысяч специалистов. Численность людей сокращается, но эти страны, будучи лимитрофами* ЕС, такими «витринами капитализма» и «передовиками капиталистического производства на постсоветском пространстве», получают за это плату от евробюрократов. В последние пять лет по 3,5 миллиарда евро дотаций в год на всех получали три прибалтийские республики (по данным Евростата). Для сравнения, годовой бюджет Латвии - всего 8 миллиардов евро.

Эта история с дотациями продолжалась 20 лет, затем вливания стали снижаться - некому стало демонстрировать преимущества капитализма, а также нагнетать русофобию. Сейчас появились другие страны-русофобы. Прибалтика потеряла свою «промысловую ценность», уровень жизни начал снижаться - начался исход. Темпы оттока населения пока опережают размеры дотаций - ЕС инертная структура. И получается, судя по этим лукавым цифрам, что уровень жизни выше, чем в России. И еще не стоит забывать - одна из причин благосостояния Прибалтики - экономические связи с Россией, которые по-прежнему работают.

Россия, Казахстан, Белоруссия: реальные лидеры

- Вполне реальные, рабочие показатели. У нас действительно одинаковое ощущение уровня жизни в этих трех странах. Мы - ядро интеграции на постсоветском пространстве. Единственное, из Белоруссии есть отток молодежи в сторону Польши через гранты на бесплатное образование. Для Белоруссии это болезненно. А вот в Казахстане такого нет - студенты учатся по всему миру, но возвращаются домой.

В двух странах из этой тройки - России и Казахстане - есть природные ресурсы, в Белоруссии - почти нет. Она удержалась за счет интеграционных процессов и взамен получила приоритетное положение. Цены на энергоносители, транзит. Конечно, это всегда предмет споров со стороны Минска. При этом ни Казахстан, который публично декларирует свой путь развития, ни Белоруссия никогда не ставили под сомнения первоочередную важность отношений с Россией. Что на уровне правительств, что на уровне народов.

Туркменистан: последний среди первых

- Самая информационно-закрытая страна на постсоветском пространстве. Жестко управляемая, очень богатая природными ресурсами. В 2018 году республика экспортировала нефти и газа на 9 миллиардов долларов и почти два миллиарда получила за продукты нефтепереработки.

Экспорт углеводородов позволяет Туркмении жить как она хочет.

Азербайджан: назревающее «каспийское чудо»

- В стране, кроме добычи нефти, развита нефтехимия. При этом он очень динамично развивается. После прошлого падения цен на нефть в Азербайджане серьезно подошли к диверсификации экономики, и с помощью иностранных инвесторов, из Турции в том числе, удалось в короткий срок еще больше развить нефтепереработку. Азербайджан экспортирует нефти и газа на 14 миллиардов долларов, а еще на 1,5 миллиарда - нефтепереработка, медикаменты, металлопрокат и даже автомобили. Тренд развития - восходящий. При этом Азербайджан имеет прекрасные отношения с Россией, и это тоже дает им возможности для развития. Даже несмотря на то, что Азербайджан по-прежнему в состоянии войны с Арменией.

Грузия, Армения, Украина: «Страны-Революционеры»

- Армения могла бы выйти из блока аутсайдеров, хотя ситуация в экономике сложная. Активное и полноценное участие в ОДКБ и ЕАЭС - дало серьезный экономический эффект в 2016 - 2017 годах, экспорт вырос на 2,5 млрд долларов. Но весной 2018 года армянам зачем-то понадобился государственный переворот. Нелогичный и бессмысленный. Развитие после переворота замедлилось и свелось к нолю. Импорт в 2018 году - 4,9 млрд долларов, экспорт - 2,4 млрд.

С Грузией все по-прежнему ясно. Стоит вспомнить летний демарш, когда грузины своими руками уничтожили туризм из России и получили многомиллионные убытки. Русофобия оказалась очень дорогим занятием. И для тех, кто ее создает, и для тех, кто эту русофобию покупает. Грузии, как и Прибалтике, русофобию оплачивают, но не полностью. Украина, некогда самая богатая республика СССР, на последнем месте в этой тройке по всем вышеперечисленным причинам плюс русофобия усугубляется войной, политической нестабильностью, массовым оттоком трудоспособного населения.

Узбекистан: «все будет хорошо»?

- Сейчас страна меняет курс - внутренний и внешний. Новый вектор - интеграция в постсоветское пространство - движение к России. Последний шаг - недавнее заявление о вступлении Узбекистана в ЕАЭС. Сейчас ведутся переговоры об участии в ряде межгосударственных проектов в рамках ЕАЭС, связанных с энергетикой, например. Я думаю, Узбекистан сильно изменит свои позиции в подобных графиках. На примере Узбекистана видно, что Россия на постсоветском пространстве становится не просто ядром притяжения, а гарантом безопасного развития. А это важнейший фактор в современном мире.

Молдавия: друг России на задворках Румынии

- Страна раздираема политическими страстями при абсолютно безответственной элите, которая на 90% состоит из граждан соседней страны - Румынии. 60% прошлого состава парламента имели румынские паспорта. Все судьи Конституционного суда на 100% имели румынский паспорт. С другой стороны, народ, который хорошо говорит по-русски, думает по-русски и работает в России. Треть населения страны - русскоязычные, две трети - русско-культурные. Не случайно там, как ответ на «румынизацию», появилось Приднестровье. Нерешаемое противоречие, раздирающее страну. Как пример - родовое село пророссийского президента Молдавии Додона на сельском сходе решило «уйти» в Румынию. В нынешних условиях принципиально что-то изменить в Молдавии невозможно. При этом в Молдавии есть все для неплохой жизни - удобная география и небольшая территория, которая кормит сама себя. Немного людей - 3,5 миллиона. Правда, почти половина населения - в отъезде на заработках. В Европе или в России.

Киргизия и Таджикистан: первые с конца

- Эти республики никогда не блистали экономически, даже в СССР. Но посмотрите, какие внутренние противоречия раздирают ту же Киргизию, где арестован бывший президент! Где случились уже две «цветные революции». И как следствие - массовый отток трудоспособного населения. Сложные отношения с Россией - если присмотреться, хотя страна и член ЕАЭС. Есть конфликт и с Казахстаном - он сопротивляется миграционным потокам со стороны Киргизии.

У Таджикистана те же проблемы. Перенаселенность и низкая занятость. В итоге многие на заработках в России.

И Киргизия, и Таджикистан могли бы получить экономический эффект, более глубоко участвуя в интеграционных программах… Но они лавируют между Россией и внешними игроками. Как им кажется, с такой «восточной хитростью» пытаются получать со всех. Но, результат неутешительный. Более того, таджики и киргизы умудрились проиграть даже в конкурентной борьбе на рынке труда мигрантов в России узбекам. Миграция дело такое - приехать может кто угодно, но хорошую работу найдет не каждый. У узбеков оказалась выше квалификация.

Символично: гастарбайтер счищает осыпавшуюся «позолоту» с советского серпа и молота на мосту в Туле. Чтоб позолотить заново...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Все страны, которые остались в орбите России или вошли в урезанный вариант «пост-СССР», демонстрируют развитие и приемлемый уровень жизни. Время показало, что «Большая Россия» - не расчленяемое пространство. За 28 лет страны, которые пожили самостоятельно, это поняли. И сделали выводы, судя по интеграционным процессам, в которых участвует половина республик бывшего СССР. Русофобия и конфликты с Россией обходятся очень дорого.

* Лимитрофы - государства, образовавшиеся после распада Российской империи, а позднее - СССР.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А лично вы что проиграли и что выиграли после развала СССР?

Михаил РЕМИЗОВ, президент Института национальной стратегии:

- Развал СССР - это социальная катастрофа, многие потеряли в уровне жизни: инженеры, врачи, ученые стали работать челноками и считать копейки. А главное - русские стали самым разделенным народом на веками осваиваемых ими же землях. Коммунизм-то не жалко, его идеи умерли перед развалом СССР...

Александр ДЮКОВ, историк:

- На момент развала СССР я был школьником, ничего особо не имел - а значит, и не потерял. Потеряли мои родители, бившиеся в 90-х за выживание. Оказаться на их месте я бы не хотел. Плюсы тоже вижу. Но почему нельзя было достигнуть их без таких катастроф?

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института развития парламентаризма:

- Нельзя не признать, что в СССР нагрузка по содержанию национальных окраин на русское ядро была очень тяжелой, и то, что ее стало поменьше, наверное, многим по душе. Но это логика склоки, дележки, которая мне не близка. Я до сих пор считаю себя советским человеком.

Виктор АЛКСНИС, экс-депутат Госдумы:

- В СССР я мог своих детей отпустить гулять на улицу, не испытывая никакого беспокойства, а сегодня это невозможно. Да, исчезли очереди в магазинах и на прилавках 20 сортов колбасы. Но, когда я вижу пенсионеров, копающихся в мусорных контейнерах, мне не по себе.

Андрей БАБИЦКИЙ, журналист, политолог:

- Лично я выиграл профессию. Журналистика в СССР была скована цензурой, которой сегодня нет. Ну почти нет. А проиграл я чувство великой страны.

Юрий ЛОЗА, артист:

- У меня ужалась карта гастролей. Увы, все сообщества однажды начинают винить руководство во всех грехах, что ведет к развалу. Это и произошло с СССР. К 1991 году каждый на кухне называл свою родину совком.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик фильмов:

- Как и все - проиграл Родину. Взамен получил материальное благосостояние.