Дешевый кофе в Москве: в чем разница капучино за 50 и 500 рублей?

Москвичи пьют кофе часто и много. Наслаждаются каждым глотком в атмосферных кафе, берут с собой после ланча, покупают в метро и пьют кофе из одноразового стаканчика. Кто-то тратит несколько тысяч в месяц, а кто-то пытается экономить. «КП» решила выяснить, в чем разница капучино за 50 и 500 рублей? Мы сравнили цены в кофейнях и нашли вкусный кофе по оптимальной стоимости.

Большие объемы – меньше ценник

В столице все больше становится мест с кофейнями, где кофе предлагают по фиксированной цене – 50 или 60 рублей. В это же время в других кафе за такой же объем напитка просят 200-300 и даже 500 рублей. Возникает логичный вопрос: дешевый кофе из чего приготовили, его вообще можно пить? Иду в кофейню, где кофе стоит 60 рублей.

- Вы сами видите, что у нас очередь людей, мы готовим несколько сотен чашек кофе в день. Рецепт простой: зерна засыпаем в кофемашину, добавляем сливки. Сырье, стаканчики – все покупается в больших количествах, оптом дешевле, поэтому и можем не накручивать ценник, - рассказывают в кофейне Cofix на Китай-городе.

Признаюсь, что дешевый кофе пить можно – не горчит, молочный вкус. Читаю в интернете, что самый дешевый кофе в сети Voodoo Coffee.

- Чашка капучино у нас стоит 150 рублей, - говорят в кофейне.

- Но есть дешевле, - удивляюсь.

- Так у нас объем 400 мл, вы попробуйте наш кофе. У нас 100% арабика, лучшие обжарщики. Поэтому не нужно нас сравнивать с худшими кафе, у нас дешевле в сравнении с лучшими заведениями.

Атмосфера или пластиковый стаканчик

Цены «ниже не придумаешь», наверное, в самых популярных местах. Иду в McDonalds, KFC и Бургер Кинг – 99 рублей, 49 рублей, 65,99 рублей (соответственно).

- Все больше потребителей берут кофе и как дополнение к обеду, и на вынос. Это наиболее популярные позиции меню. Существующее предложение на кофе (латте, капучино и американо за 49 рублей) призвано привлечь как можно больше гостей. Акции не основаны на снижении качества продуктов или обслуживания - они всегда на неизменно высоком уровне, - объяснили стоимость кофе в сети KFC.

И количество выпитых кружек кофе растет, качество напитка - тоже. По данным Romir Household Scan Panel, в сегменте ресторанов быстрого обслуживания затраты на покупку кофе во втором квартале 2019 года выросли на 18% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

- Весь вопрос в экономике. В кафе не продают кофе на вес, как в магазине, здесь есть обслуживание (атмосфера, известность заведения, месторасположение). Кто-то готов купить кофе за 500 рублей, а кто-то идет в заведение, где дешевле. Если в кафе дорого, то покупаете кофе в магазине и готовите дома, - считает Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России.

Опять же стоит говорить и о качестве, фактически для приготовления чашки кофе за 500 рублей и за 50 рублей может быть использовано одно и тоже сырье (зерна кофе, сливки). А ценник зависит от атмосферы места и обслуживания. Вам принесли кофе в сервизной чашке или налили в одноразовый стаканчик? Выпить кофе можно, сидя на красивом диванчике, или придется на ходу, так как в заведении всего один столик и тот занят.

Сравним цены в московских заведениях на кофе «Капучино»:

(Название кафе - цена за чашку, объем, цена за 1 мл)

KFC – 49 рублей - 200 мл - 0,245

Cofix – 60 рублей - 200 мл - 0,3

Бургер Кинг 65,99 рублей - 200 мл - 0,329

Macdonalds – 99 рублей - 300 мл - 0,33

Voodoo Coffee – 150 рублей - 400 мл - 0,375

Теремок 105 рублей - 200 мл - 0,52

Prime – 209 рублей - 300 мл - 0,69

Dunkin donuts 220 рублей - 300 мл - 0,73

Шоколадница 150 рублей - 200 мл - 0,75

Старбакс – 210 рублей - 237 мл - 0,88

Кофе Хауз – 275 рублей - 300 мл - 0,916

Хлеб насущный 255 рублей - 200 мл - 1,275

Кофемания - 450 рублей - 330 мл - 1,36

Paul - 249 рублей - 150 мл - 1,66

Даблби - 250 рублей - 150 мл - 1,666