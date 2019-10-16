Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

- Елена Игоревна, 10 октября в Комитете Госдумы по информационной политике обсуждался законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами. Это вызвало массу опасений со стороны крупных российских компаний. Как вы оцениваете этот документ?

- Согласно проекту закона иностранцы не должны владеть более чем 20% акций в российских компаниях, которым принадлежат «значимые информационные ресурсы для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных». Если посмотреть на цель законопроекта - технологическая независимость и безопасность российской инфраструктуры, развитие национальной экономики, - то мы абсолютно ее поддерживаем. Мы, как и все российские игроки рынка, заинтересованы в развитии национальной экономики. При этом я верю, что стремительное развитие технологий в России и дальше возможно, ведь мы уже стали одной из самых передовых стран благодаря российским IT-компаниям.

- Цель кажется довольно правильной…

- Все верно. Цель законопроекта благая, но есть загвоздка. Законопроект в текущем виде этой цели совершенно не достигает, а во многом служит даже противоположным целям.

- В чем основная проблема законопроекта?

- В ограничение российских компаний в праве привлекать деньги на развитие из других стран. Россия сегодня уникальна - здесь есть локальные игроки, побеждающие глобальных: ВКонтакте соперничает с Facebook, Яндекс соперничает с Google, IVI с Netflix, Яндекс.Такси с Gett. Все они создавались и развиваются дальше с привлечением внешних инвестиций. Но текущая формулировка закона означает, что теперь привлекать деньги такие компании смогут только в России. В России на финансовом рынке нужных денег нет. Да и кажется, что России есть куда потратить свои деньги. Текущая редакция законопроекта фактически приведет к тому, что наши, российские, IT-компании сразу проиграют 100 очков компаниям глобальным. В нынешнем виде законопроект становится дамокловым мечом, занесенным над всей индустрией.

- Вы говорите, что текущая формулировка закона ущемляет российские компании. В чем это выражается?

- Вот представьте, что вы купили дорогую квартиру на 20-м этаже многоэтажки. Вы делаете ремонт себе, платите за коммунальные услуги и даже даете деньги на улучшение в подъезде. Но неожиданно консьерж запрещает вам пользоваться лифтом - по какой-то причине ездить на 20-й этаж небезопасно. При этом для все остальных жильцов в подъезде остается все как прежде. Пешком ходить только вам.

Мы сейчас примерно в такой ситуации: крупным российским компаниям могут запретить привлекать иностранный капитал, при этом для всех остальных наших «соседей» - западным компаниям - никаких ограничений не предполагается.

- Почему вы говорите, что закон негативно скажется только на российских компаниях?

- Потому что по какой-то причине в законе речь идет только об отечественных игроках. Ни Coogle, который занимает почти половину рынка поиска в России, ни YouTube, который обгоняет по популярности главные телеканалы, особенно среди молодежи, - никто из них значимым ресурсом не считается. Давайте подумаем, что будет через 10 лет?

- И что же, по вашему мнению, будет?

- Примерно то, что произошло с нашей электроникой, - Россия не имеет собственных мощностей по производству полупроводников. Из-за этого в том числе наша страна не производит мобильных телефонов, планшетов, компьютеров. Даже «мозги» наших автомобилей произведены из иностранных деталей.

Законопроект в его текущей редакции может сделать то же самое с IT-отраслью. По нашим улицам будут ездить автомобили, в которых не только начинка, но и программа будет уже иностранная. Я говорю про беспилотники, которые в ближайшие 10 - 20 лет точно будут повсеместно на наших улицах. И эти беспилотники будут не российские, а американские или китайские.

- Но вы ведь и сами используете «Тойоты» и «Хендэ» для беспилотников?

- Да, но в этом случае машина может быть любой: мы активно работаем не только с зарубежными, но и с российскими автопроизводителями. Мы разрабатываем беспилотную платформу, и главное в ней - программа. Именно программа отвечает за то, как и куда машина поедет. Сейчас эта сфера по важности и потенциалу - как развитие полетов в космос в прошлом веке: каждая страна старалась быть первой. И сейчас надо определиться, чего мы хотим: чтобы по улицам ездили только иностранные беспилотники или чтобы у российских компаний был шанс выпустить свои разработки?

Яндекс конкурирует с международными IT-гигантами как работодатель. Фото: Фото предоставлены пресс-службой Яндекса.

ПОД УГРОЗОЙ ЛЮБОЙ САЙТ, ПРОГРАММА, ПРИЛОЖЕНИЕ

- В своих ответах вы называете только примеры Яндекса. Неужели это касается только вас?

- Пока совершенно непонятно, кого именно это касается и кому запретят получать инвестиции от иностранцев, потому что никаких критериев нет и неизвестно, кто их будет придумывать. Как и по какому принципу. Потенциально под законопроект может попасть любой сайт, программа и приложение: личный кабинет, мобильный банк, простой форум - все под угрозой.

- Но вы можете предположить, кто это мог бы быть?

- Если говорить о больших компаниях, у кого иностранного капитала больше 20%, то очевидных кандидатов несколько - это и Mail.ru Group, и Сбербанк, который давно уже настоящая IT-экосистема; и вся большая тройка сотовых операторов, и, конечно, Яндекс. Все мы активно привлекаем иностранные инвестиции, размещая от 45% до 85% своих акций на бирже. Кстати, в России давно существует масса примеров, когда в стратегической отрасли - сырьевой и перерабатывающей - активно работают иностранные деньги. И в этом нет ничего страшного, так работает открытый рынок. Главное, чтобы налоги оставались в стране, создавались новые рабочие места и технологии, готовились новые кадры.

- Разве иностранные деньги не позволяют влиять на решения внутри компании?

- Вовсе нет. Во-первых, большинство инвесторов вкладывают деньги только с одной-единственной целью - заработать на росте стоимости акций или дивидендах. То есть, если упрощенно, инвестор, покупая акции, дает деньги, компания на них развивается, стоимость ее акций растет, инвестор за счет этого получает прибыль с продажи акций. Все довольны. Инвестору не столь важно, какие решения принимает компания, лишь бы она была прибыльна и ее стоимость росла. Во-вторых, сами по себе деньги не дают возможности управлять компанией: владеть - не значит контролировать. Принимать решения можно только с помощью голосов, а это не всегда равнозначно вложенным деньгам. Например, в случае Яндекса экономическая доля в руках россиян - всего около 15%, но при этом они владеют около 57% всех голосов. Это значит, что финальное решение по всем вопросам всегда остается за российскими гражданами.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

- Что вы предлагаете?

- Во-первых, важно, чтобы в законе была четко прописана голосующая доля, которая реально влияет на возможность принятия решений. Просто инвестиции в компанию, которые предлагается ограничить, к этому имеют очень опосредованное отношение. И если мы беспокоимся о национальной безопасности, то имеет смысл, возможно, сделать минимальное ограничение голосующей доли у российских граждан и менеджмента в 51%. Этого вполне достаточно для того, чтобы достичь целей закона.

- Во-вторых, рынок IT уже настолько проник во все остальные отрасли, что отделить его не представляется возможным. Поэтому логично, если законопроект будет распространяться на все отрасли и сферы. Сегодня IT-компаниями справедливо называть не только поисковики или соцсети, но и банки, нефте- и газодобывающие компании, розничные сети. Ведь большая часть процессов в этих отраслях уже строится на математике и алгоритмах.

- В-третьих, важно, чтобы любое регулирование не было оторвано от реальности. Нужно создать рабочую группу, вместе садиться и обсуждать каждый пункт законопроекта, исходя их поставленных целей. Сейчас очень велик соблазн все сделать быстро, но тут есть огромные риски выплеснуть ребенка вместе с водой - преследуя благую цель, просто взять и убить передовую отрасль в России. Все это мы сейчас пытаемся донести до авторов законопроекта, депутатов Госдумы, и готовы дальше приводить доводы в пользу взвешенного подхода.

- Яндекс часто обвиняют в том, что он показывает фейковые новости в Яндекс.Новостях. Может ли быть так, что этот закон - попытка повлиять на информационную картину дня?

- Наш сервис показывает только те новости, которые пишут официально зарегистрированные СМИ. Такие СМИ уже попадают под закон об ограничении иностранного владения в 20%. Непонятно, согласитесь, зачем для решения такой задачи дублировать уже существующий закон.

- Но ведь сейчас этот и все другие ваши сервисы фактически принадлежат голландскому юрлицу Яндекса, ведь так?

- Очень важный вопрос - что есть российская компания. В моем понимании, российская компания это та, что платит налоги в российский бюджет. Яндекс заплатил за прошлый год 38 млрд рублей в виде налогов. Каждый день мы платим в России налогов в 7 раз больше, чем в Нидерландах за весь год. Вдумайтесь - за день в России в 7 раз больше, чем в Голландии за год.

Российская компания - та, что дает работу гражданам России. В Яндексе работает более 10 тысяч человек, около половины из которых - ценные в масштабе страны программисты и инженеры. Кроме того, мы обеспечиваем работой около 5 млн людей в разных регионах, в том числе водителей такси, курьеров и так далее.

Более того, если бы мы разделяли судьбу компании и страны, мы бы не вкладывали в ее будущее. Например, мы уже вложили в образование 1 миллиард рублей за последние три года, а в следующие 3 года мы инвестируем в пять раз больше - около 5 млрд рублей. Это поможет обучить более 100 тысяч школьников и студентов новым востребованным профессиям, таким как программист, аналитик, инженер. Мы хотим, чтобы наши дети и дальше строили экономику России, работая над технологиями в самых разных сферах и компаниях.

На российском рынке есть локальные игроки, побеждающие глобальных: ВКонтакте соперничает с Facebook, Яндекс с Google, IVI с Netflix, Яндекс.Такси с Gett. Фото предоставлены пресс-службой Яндекса.

«ЛИШИМСЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ»

- Может ли этот законопроект повлиять на ваших сотрудников? Каким образом?

- Да, может. Сейчас нам удается не только привлекать лучших специалистов в стране, но и возвращать из-за океана уехавших когда-то талантливых ребят. При этом мы конкурируем с международными IT-гигантами как работодатель. Сейчас, по разным исследованиям, 54% IT-специалистов хотят работать за рубежом - это «цифровые таланты»: специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Если законопроект примут в таком виде, то мы просто потеряем лучших людей. И надо понимать, что они перейдут не в Mail.ru Group или Сбербанк, а уедут работать за границу в иностранные компании.

Я лично потратила огромное количество времени и усилий на то, чтобы оставить в компании и в стране людей, которые уже получили предложение о работе в США или Европе. Более того, за последние несколько лет мы вернули более 120 специалистов обратно в страну. Это мое личное достижение, которое сейчас может разом перечеркнуться этим законопроектом.

- А что их заставляет оставаться в стране сейчас?

- Лучшие специалисты работают не только за деньги - им нужны амбициозные проекты и задачи. Я давно преподаю в МГУ и вижу это, каждый день приходя к студентам: у них глаза горят именно создавать что-то совершенно новое. Если у них не будет такой возможности в России, они просто уедут и найдут такую возможность в другом месте. Так уже было в 90-х, в нулевых - уезжали большинство специалистов, и студенты тянулись за ними. Я не хочу, чтобы это повторилось. Если законопроект будет принят в таком виде, это не только серьезно навредит инвестиционному климату страны, но и не даст возможности компаниям придумывать новые суперпроекты, которые будут удерживать людей здесь. Более 20 лет мы развивали интернет и технологии в России, чтобы страна стала одной из первых в этой сфере. И Яндекс знают по всему миру как одну из немногих компаний, способных конкурировать своими технологиями с глобальными игроками. Очень важно, чтобы мы все могли это делать и следующие 20 лет.