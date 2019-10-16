Поход за деньгами: Из лихих 90-х в Россию-2019

Они собирали стадионы, их голоса неслись из всех киосков у метро, их фото с ярким макияжем и в вызывающих костюмах красовались на обложках, а телевизор следил за каждым их новым романом... 90-е годы унесли и киоски, и звезд. Но кумиры прошлого не сдаются. Они вступают в схватку с молодыми звездами и, похоже, рассчитывают на успех.

Самым громким возвращением 2020 года обещает стать новая концертная программа 55-летней «рабы любви» Натальи Ветлицкой. Почти 15 лет назад она с дочерью переехала в Испанию, где занималась риэлторской деятельностью, дизайном и реставрацией мебели. Но сейчас Наталья подписала контракт с музыкальной корпорацией - записывает альбом, готовит шоу. Ее поклонники хоть и выросли, но музыку слушают, а вокруг самой певицы витает флер загадочности, ведь за минувшие

15 лет она ни разу не дала ни одного интервью. То есть у Натальи все шансы. Тем более что ее коллеги по цеху не раз пытались сыграть на ностальгических чувствах аудитории.

Юра Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Аншлаги Юры Шатунова

(Хиты «Белые розы», «Седая ночь»).

Экс-солист «Ласкового мая» давно перебрался в Германию, а в России он зарабатывает на жизнь сольными концертами. Регулярно собирает полные залы «девчонок из 90-х», которые были влюблены в Юру Шатунова. В Германии у Юры семья, а в России - деловые отношения с публикой. Классический и успешный вариант «выездного туризма» на волне ностальгии. Фишка этого артиста в том, что он никуда не исчезал: любовь фанаток к Шатунову была такой сильной, что они до сих пор готовы платить, чтобы услышать голос кумира, под чьи песни они влюблялись и первый раз целовались.

Сейчас у Шатунова очередной тур после небольшого перерыва на отпуск. Билеты разлетаются быстро, залы битком. К примеру, на концерт 46-летнего Шатунова в Люберцах 19 октября на момент подписания номера в наличии было всего 2 билета. Поет Юра своим «сладким голосом» и старые хиты, и свой новый репертуар. Он имеет право исполнять песни «Белые розы» и «Седая ночь» из старого репертуара «Ласкового мая». С Андреем Разиным Шатунов последнее время не общается.

С Иракли Пирцхалавой Лика перезаписала свой главный хит. Фото: instagram.com/likastar_official

Итальянский бизнес Лики Стар

(Хиты «Одинокая луна», «Би-би такси»).

46-летняя Лика Стар (Лика Павлова по паспорту) живет на острове Сардиния, 16 лет назад она вышла замуж за итальянского бизнесмена и переехала вместе с ребенком от первого брака. Теперь у нее трое детей, и Лика занимается бизнесом по предоставлению услуг - аренда вилл, яхт, автомобилей VIP-класса. Исполнительница хита «Одинокая луна» ушла со сцены на пике популярности, так как захотела посвятить себя семье и не видела своего дальнейшего развития в шоу-бизнесе. Коренная москвичка, она часто бывала в столице, а в 2019-м решила вновь появиться на эстраде. В начале года выпустила на всех платформах свой альбом «TheBest», обновила все свои старые 11 альбомов, записала ремейк на «Одинокую луну» с Иракли Пирцхалавой. Громкого возвращения не случилось, но со старыми хитами певицу рады видеть на локальных площадках, наверняка в этом году появятся заказы на новогодние корпоративы. Так что подработки в России итальянке гарантированы.

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков.Фото: Евгения ГУСЕВА

Мастер-класс от мэтра

(«Студент», «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы»)

43-летний солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков - самый гастролируемый и коммерчески успешный артист из звезд 90-х.

Под его музыку прошла юность нынешних ребят от тридцати и старше. Результат налицо - Сергей Жуков как успешный предприниматель (он умеет монетизировать популярность) и артист есть в списке Forbes со средним годовым доходом $4,7 млн.

Жуков нарасхват на корпоративах и свадьбах со «Студентом», «Крошкой моей» и другими старыми и новыми хитами. Его гастроли расписаны на год вперед. Сам Сергей Жуков так комментирует нам свою востребованность, почему при огромном выборе красочных шоу люди все равно раскупают билеты на «Руки Вверх!»: «Мы 20 лет честно работаем на сцене, любим своих зрителей. Люди не волнуются по поводу моего сценического костюма: не считают, сколько страз на нем нашито. Зато знают, что на концерте «Руки Вверх!» они получат честные эмоции из своего детства и молодости. Можно поставить грандиозное шоу - выпустить на сцену арабских скакунов, разбросать с потолка миллионы цветных бумажек, пригласить именитого продюсера поставить программу… Но если твоя музыка никому не нужна, то никакие спецэффекты никогда не помогут собрать зал. Люди любят не бумажки и скакунов, а песни «Руки Вверх!» и хотят видеть Сергея Жукова на сцене. Я выступаю всегда только живьем, поэтому каждый раз пропеваю песню по-новому, общаюсь с поклонниками…»

Ирина Понаровская. Фото: instagram.com/irinaponarovskaya

«Пусть говорят» от Ирины Понаровской

(Хиты «Ты мой бог», «Рябиновые бусы»)

В прошлом году Ирина Понаровская после долгого перерыва решила начать гастрольную деятельность с частных концертов. Она и раньше периодически работала за высокий гонорар на закрытых мероприятиях. А теперь выпустила песню «Пусть говорят», дала первые интервью после долгого перерыва. Понаровская говорит, что «чуть-чуть соскучилась по сцене»: «Может быть, я и не произведу чего-то нового, но творческое начало осталось, ощущаю себя генератором новых идей». В этом сентябре Понаровская пела в дорогих турецких отелях. В ноябре 66-летняя певица впервые после долгого перерыва споет на большой сцене в Воронеже.

Гораздо больший интерес публика проявила к рассказам о частной жизни Понаровской: о прекрасных отношениях с сыном Энтони, который работает звукорежиссером на радио, невесткой и внуками. Ну а бизнес Понаровской не случайно связан с имидж-студиями, в 1990 году ей присвоили звание «Мисс Шанель Советского Союза». Исполнительница хита «Ты мой бог» долгое время жила в Эстонии, где у нее два дома, а теперь обосновалась в Санкт-Петербурге.