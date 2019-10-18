Меркель объяснялась с Медведевым по-русски, а Лавров ругался по-английски

Еще век назад для правителя европейской страны было моветоном не знать пару-тройку чужих языков. Времена изменились: лидеры большинства англо- и франкоязычных стран считают, что им достаточно родного наречия. Но в российской политической элите, несмотря на то что русский - один из шести официальных языков ООН, немало если не полиглотов, то людей с «крепким иностранным». Порой - весьма экзотическим.

Свадебный тост Путина

Президент России начал изучать язык Гете еще в школе, а в совершенстве овладел им во время службы в ГДР в 80-х. Английский «активизировал» с середины 2000-х - для общения с мировыми лидерами. Но самые яркие эпизоды связаны все-таки с немецким.

В сентябре 2001-го свое 25-минутное выступление перед депутатами немецкого бундестага и бундесрата Владимир Путин провел на немецком, чем удивил членов германского парламента, уже надевших наушники, чтобы выслушать перевод речи нового российского президента. Немецкие политики назвали это выступление историческим.

В июне 2018-го Путин был вынужден перейти на немецкий, чтобы осадить журналиста канала ORF Армина Вольфа, который несколько раз перебивал российского лидера. «Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то узнаете мою точку зрения по этому вопросу - хорошо?» - предложил Путин смутившемуся собеседнику.

Владимир Путин во время интервью австрийскому каналу ORF, 2018 год.Фото: Youtube

Когда российский президент ответил на приглашение на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, невеста опешила. Весь час, проведенный им на свадьбе, Путин общался по-немецки и, разумеется, на нем же произнес тост, где по русской традиции пожелал «совета да любви» и «счастья и здоровья для совместного будущего». И даже приглашенный казачий кубанский хор одну из песен грянул по-немецки, пока Путин вручал старинные самовар и масловыжималку. С торжества российский лидер уехал с австрийским премьером Себастьяном Курцем, общение с которым также шло без переводчика.

Тосты на свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль Владимир Путин произносил на немецком. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/пресс-служба президента РФ/TASS

Признание разведчика Иванова

Бывший глава Минобороны и администрации президента, а ныне спецпредставитель Президента РФ Сергей Иванов официально владеет английским и шведским. Помогла ему отличная школа отделения переводчиков филфака Ленинградского госуниверситета, а потом и высшие курсы КГБ и Института КГБ. Интересно, что, выступая в октябре 2006-го во время визита в Швецию в качестве главы Минобороны РФ, Иванов на пресс-конференции в Стокгольме на родном языке хозяев обмолвился: «В прошлой жизни я изучал шведский язык в качестве третьего иностранного. Это имело непосредственное отношение к работе в КГБ».

Сергей Иванов в 2006 году (на тот момент - министр обороны РФ). Фото ИТАР-ТАСС/ Игорь Уткин

Восточный взгляд Вайно

Глава администрации Президента РФ, дед которого 11 лет возглавлял компартию Эстонии, с детства слышал не эстонские слова, а русские и... японские. В 80-е отец Антона Вайно работал в советском торгпредстве в Японии, и мальчик ходил в школу при посольстве, где, разумеется, углубленно изучали язык Страны восходящего солнца. В МГИМО вторым языком стал английский, но любовь к далеким островам не ржавела. 23 года назад он вернулся в Токио. И, как отмечала местная пресса, благодаря выдающимся познаниям в японском Вайно сразу стал секретарем нашего посла Александра Панова. Кстати, именно Вайно было поручено работать с Путиным в июле 2000-го на саммите стран «большой восьмерки» на Кюсю и Окинаве. Японских журналистов удивило и то, что 12 лет спустя, давно оставив МИД, Вайно не забыл язык их родины. Будучи главой аппарата правительства, в Москве в мае 2012-го он провел долгую встречу с главой комитета по политическим делам правящей демократической партии Сейдзи Маэхарой. Полностью - на японском. И «его познания остались на высоте», отмечали потомки самураев.

Глава администрации Президента РФ Антон Вайно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турецкий Пескова

Вместе с отцом-дипломатом будущий пресс-секретарь президента сменил три арабские страны, но школу окончил в Москве - с углубленным изучением английского. Арабский Дмитрий Песков хотел постигать в Институте стран Азии и Африки МГУ, но в итоге стал знатоком турецкого, в который, по его собственным словам, влюбился на первом курсе. Притом что знакомство с Турцией у него случилось в Стамбуле в 1980-м, когда там был военный переворот. А первые 100 долларов заработал на рубеже 90-х переводами, сотрудничая с одним из турецких изданий. Успешная многолетняя работа в посольстве в Анкаре (где родилась его дочь Лиза) привела к тому, что в 1999-м его командировали в Москву, куда с визитом пожаловал тогдашний премьер-министр Турции Бюлент Эджевит. Песков работал как переводчик на его встрече с тогдашним российским премьером Путиным. Год спустя, уже как сотрудник президентской пресс-службы, он переводил в Кремле слова нового президента Ахмета Сезера, а позже и турецкого премьера, будущего главы страны Реджепа Эрдогана. Турецкие журналисты и политологи полагают, что большой вклад во взаимопонимание Эрдогана и Путина внес именно Песков с его точным переводом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков работал в консульстве нашей страны в Анкаре и прекрасно владеет турецким.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хитрый ход Жириновского

Владимир Вольфович изучал турецкий в Институте восточных языков при МГУ, вторым был английский (его он освоил еще в 25-й английской спецшколе Алма-Аты). На сайте ЛДПР к этим двум языкам лидера приплюсованы французский и немецкий. Маловероятно, что какой-то из них пригодился Жириновскому во время знаменитой четырехчасовой беседы с Саддамом Хусейном, во время которой Владимиру Вольфовичу пришлось закурить предложенную лидером Ирака сигару. А вот знание турецкого лидер либерал-демократов решил использовать в президентской кампании 2018 года. Жириновский во время теледебатов на Первом канале обратился к тюркоязычным народам страны (а это и татары, и башкиры, и чуваши с якутами - всего до 10 млн человек) по-турецки, призвав голосовать за него. Но поняли его далеко не все: разница между этими языками достаточно велика. Интересно, что в самой Турции, где в 1969 году будущий глава ЛДПР был на языковой практике, местная полиция повязала его, заподозрив в коммунистической пропаганде. Жириновскому дали 17 суток ареста.

Владимир Жириновский и Саддам Хусейн в 1993 году.Фото: YouTube

Ошибка Толстого

Будущий вице-спикер Госдумы учился французскому прононсу в знаменитой школе № 1231 на Арбате, а «добирал» английский на международном отделении журфака МГУ. Французский остался первой любовью Петра Толстого (как и его великого прадеда), что подтвердила его работа московским собкором на Франс Пресс и популярную газету «Монд» в 90-х. А вот английский остался просто языком общения с коллегами-парламентариями в Европе уже в 2010-х - ну и для знакомства с документами из международных структур.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.Фото: Евгения ГУСЕВА

С переводом одного из документов приключился казус. В январе 2019-го в письме генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина (составленном на английском) было приглашение на заседание ПАСЕ. Было там и словосочетание under-represented sex. Сгоряча вице-спикер Толстой перевел это как «недопредставленный пол» и даже сообщил журналистам, что России предложили сформировать делегацию на зимнюю сессию с учетом деления на шесть полов. Но быстро разобрался в ситуации и извинился, признав, что допустил ошибку. В письме всего лишь имелось в виду, что в делегации должно быть представительство мужчин и женщин в той же пропорции, какая существует в Госдуме.

В ТЕМУ

Грозная отповедь Лаврова

15 лет возглавляющий российский МИД Сергей Лавров осваивал английский

в 607-й московской школе, а французский и сингальский постигал на восточном отделении МГИМО. Основной язык тропической Шри-Ланки Лавров начал изучать прямо на острове, куда первокурсников на полмесяца отправили рыть котлован под телецентр. Будущему министру нравилось и звучание, и написание древнего языка (сегодня на нем говорят 16 млн человек). Но после почти пятилетней работы в посольстве в Коломбо в дальнейшем Лавров трудился там, где нужнее английский.

Редко кто в России может похвастать знанием сингальского языка. А вот Сергей Лавров его знает.Фото: Евгения ГУСЕВА

Известен как минимум один случай, когда наш министр виртуозно использовал самые доходчивые выражения родины Шекспира. Вынудил его к этому английский коллега Дэвид Милибэнд. В августе 2008-го в разгар грузино-осетинского конфликта глава британского МИДа по телефону пытался пенять Лаврову за действия России на Кавказе. Российского министра, по данным свидетелей разговора, поучения задели. И он поинтересовался у Милибэнда, знает ли тот хоть чуть-чуть нашу историю. А потом перешел на непечатные высказывания. «Обилие нецензурных выражений даже затруднило сотрудникам британского МИДа составление стенограммы и докладной записки о содержании беседы», - напишет позже «Дейли Телеграф».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей КОМКОВ, президент Всероссийского фонда образования:

У лидеров разный подход

- Китайский лидер Си Цзиньпин, когда его спросили, знает ли он английский, ответил, что лидеру такой страны, как Китай, не пристало говорить на ином языке, кроме родного. По восточной философии, если ты говоришь на чужом языке, ты не можешь ясно выразить свои мысли. Говоря на иностранном, ты будешь виновен в неполной или неверной передаче мысли. А если ты сказал, что хотел, на своем языке, то в неверной передаче собеседнику твоей мысли будет виноват толмач, не ты.

- Почему американские президенты не владеют иностранными языками?

- У американцев иной подход. Даже зная другие языки, всегда будут говорить на своем. Американцы подчеркнуто самодостаточны. Европейская традиция: если общаешься с иностранцем - должен знать его язык. Современные европейские политики считают знание английского нормальным, потому что это одна из слагаемых их состоятельности как лидеров стран с постоянными международными контактами. Притом что официальные переговоры все равно идут с переводчиками. Мы - в европейском тренде, русский для нас - язык межнационального общения в СНГ, английский - в остальном мире.

А КАК У НИХ

Язык до Москвы доведет

В Европе

Как минимум четыре европейских лидера владеют русским языком: канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Чехии Милош Земан и Сербии Александр Вучич, а также глава Финляндии Саули Ниинисте (у всех второй иностранный - английский).

Канцлер Германии Ангела Меркель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меркель, живя в ГДР, трижды побеждала на олимпиадах по русскому языку. Встречаясь в Сочи с Дмитрием Медведевым 11 лет назад, она обсуждала с ним, как далеко заплывает в Черное море он и как - Владимир Путин. Тогда Медведев рассказал, что на отдыхе в Сочи они проплывают более километра в день.

Третий год управляющий Сербией Вучич, приезжавший в Москву на День Победы, долго общался с Путиным без переводчика, а наших журналистов поразил прекрасным знанием языка. А вторично возглавивший Финляндию Ниинисте занимается с учителем русского языка еженедельно.

Когда Ангела Меркель жила в ГДР, она трижды побеждала на олимпиадах по русскому языку.Фото: СОЦСЕТИ

На Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани читает на французском, немецком, арабском, английском (на двух последних написал книги).

Президент Сирии Башар Асад с юности прекрасно владеет французским и английским (учился в Британии).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит на английском, французском, турецком и русском языках.

Первый президент Индонезии Ахмед Сукарно знал шесть языков - японский, арабский, английский, голландский, немецкий, французский.

За океаном

Ни Дональд Трамп, ни Барак Обама, ни оба Джорджа Буша, ни Билл Клинтон, ни Рональд Рейган, ни Джимми Картер ни одним иностранным языком уверенно не владели.