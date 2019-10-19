Внуки Анастаса Микояна: «Заговора кремлевских детей» не было

Главному редактору газеты «Комсомольская правда» Сунгоркину В. Н.

Уважаемый Владимир Николаевич, в номере «Комсомольской правды» (еженедельник) от 27 июня - 4 июля с. г. в вашей газете опубликована статья Леонида Репина под заголовком «Дети Кремля» готовили в Москве фашистский переворот». Л. Репин выплескивает на страницы одной из ведущих газет страны фантастические выдумки, даже цитирует приватные разговоры И. Сталина с Л. Берией, как будто сам автор в это время находился на приеме в кабинете у «Хозяина». Но это мелочь, над которой можно только иронично усмехнуться, а главное в другом - в том, что никакого детского или подросткового фашистского заговора и в помине не было. Все измышления Л. Репина о том, что дети высокопоставленных работников намеревались захватить власть, «создав четвертый рейх», и для этого собирались на тайные сборища, сшили нацистский флаг, носили повязки со свастикой, называли друг друга «штандартенфюрерами» и «группенфюрерами», давали клятвы, подписанные кровью, и даже готовили публичные казни, - просто откровенный бред! Равно как и то, что все они тут же, когда их «взяли», «раскололись» (лексика Л. Репина). Приведем истинные факты. И поверьте: никто лучше нас не знает всю канву этой истории и то, во что она вылилась для наших родителей. Мы все это доподлинно знаем с их слов, а также со слов главы нашей семьи Анастаса Ивановича Микояна.

Семья Микоян (конец 1941 - начало 1942 г.). Слева в кружке - сын Анастаса Микояна Серго, справа - Вано. В центре - сам Анастас Микоян. Фото: Личный архив

«Подросток с манией величия»

Итак, убийца школьницы Нины Уманской и одновременно самоубийца - сын наркома авиационной промышленности Владимир Шахурин был психически неуравновешенным подростком с явными клиническими проявлениями. Мания величия, «комплекс Наполеона» были налицо. Отцу было не до него: он сутками пропадал на работе, а мать баловала сына и принимала рецидивы его поведения за неординарность. В. Шахурин и сам считал себя из ряда вон выдающимся и заявлял, что, когда вырастет, станет «советником товарища Сталина». Он записывал в тетрадь планы и схемы реорганизации власти и туда же вносил подходящие, по его мнению, кандидатуры для более успешного ведения дел в стране. Круг его знакомых был ограничен - именно так в эту тетрадь попали его одноклассники, и среди них 16-летний Вано Микоян, а заодно и на два года младше него 14-летний Серго Микоян, учившийся в той же школе. Кстати, никакой элитарности, как утверждает Л. Репин, в той 32-й (а не 175-й в статье Л. Репина) средней школе не было, там просто были хорошие учителя, которые преподавали по обычной школьной программе, и как раз чтобы предотвратить сползание в элитарность, не менее 30% учеников набирались из семей рабочих ближайшей фабрики. В. Шахурин собирал приятелей у себя дома и, помимо чисто подростковых разговоров о том о сем, вещал, как они все вместе во главе с ним создадут синклит верных, надежных и преданных помощников товарища Сталина. Никаким фашистским духом на этих мальчишеских посиделках и не пахло, да и с чего бы он был, тем более после нашей победы в Сталинграде?! Найденная уже после трагедии в квартире Шахуриных книга Гитлера «Майн Кампф» (а не «Гитлер говорит», как в статье Л. Репина) появилась там у самого наркома Шахурина по особой рассылке для ознакомления высокопоставленных работников, с грифом «для служебного пользования».

В. Шахурин был влюблен в учащуюся той же школы Нину Уманскую, и, когда узнал, что ее отец назначен послом в Мексику и она уезжает с ним, «запретил» ей покидать Москву. Нина только рассмеялась в ответ, но Шахурин решил ее припугнуть, показать, какой он, как сейчас бы сказали, «крутой». Он пригласил на прогулку Вано Микояна и попросил дать ему поносить в кармане пистолет Вано (детям членов Политбюро и секретарей ЦК, достигшим 16-летнего возраста, было официально выдано табельное оружие на случай попыток их похищения немецкими диверсантами). Прогулка была к так называемому Дому правительства по ул. Серафимовича, где жила Нина (потом в литературе его назовут Домом на набережной). Там, оставив Вано Микояна ждать на Большом Каменном мосту, В. Шахурин спустился по ступеням, где была назначена встреча с Ниной накануне ее отъезда. Вновь услышав от нее твердое нет, парень потерял контроль над собой и нажал на курок. От отчаяния, в состоянии крайней экзальтации он там же выстрелил и в себя. Не ожидавший такого развития событий Вано Микоян так и остался стоять в остолбенении наверху и не скрывал (хотя Л. Репин пишет, что тот «раскололся совершенно неожиданно»), что пистолет Шахурин получил от него. Впрочем, по номеру пистолета это в любом случае было легко выяснить. Попутно заметим, что Вано Микоян не мог взять пистолет у отца, поскольку никакой коллекции оружия (как утверждает Л. Репин) у Анастаса Ивановича Микояна никогда не было. Да и не принято было в нашей семье воровать.

Сын наркома авиационной промышленности Владимир Шахурин застрелил свою возлюбленную - дочь посла Нину Уманскую. Фото: wikipedia.org, Архив Александра Терехова

«Не волнуйся, Ваня в тюрьме»

Как много лет спустя рассказывал следователь Л. Шейнин, изучив обстоятельства, он понял, что никакого политического подтекста в этой, по сути, бытовой драме не было. Шейнин уже намеревался отправить дело в архив, но вмешался Л. Берия и доложил Сталину. Для него это был удачный случай помочь вождю показать тому же

А. И. Микояну, насколько тот уязвим и зависим «в случае чего». Заодно Л. Берия поднимал и свою значимость верного пса и недремлющего ока. Сталин сразу уловил, какой выгодный материал сам идет в руки: он был прекрасным сценаристом, режиссером и зрителем в одном лице. «Оформить» дело, сделать из ничего наваристый бульон «юношеской антиправительственной организации» было поручено известному своей жестокостью начальнику следственной части по особо важным делам НКГБ-МГБ СССР Л. Влодзимерскому (в 1953 г. расстрелян, как и Л. Берия). И 28 подростков арестовали. Не сразу, а так, что родители поначалу не знали, где они и что с ними: дети просто исчезли. Вано Микояна сутки искали баграми и сетями в Москве-реке в районе дачи: мать решила, что он отправился на речку и утонул. Успокоил ее только А. И. Микоян телефонным звонком: «Не волнуйся, все в порядке - Ваня в тюрьме (!)» - ему приватно все же сообщили верные люди. Спустя неделю Серго Микояна, игравшего с собакой на даче, прямо в трусах и майке чекисты выманили за ворота (как бы прокатиться на машине) и тайком увезли на Лубянку. Там наши родители не «раскололись», как повествует Л. Репин, а провели в раздельных камерах внутренней тюрьмы Лубянки шесть месяцев, отказываясь признавать за собой вину.

Л. Влодзимерский орал на допросах, стучал кулаком по столу, запугивал: «Отсюда не выйдете, если не признаетесь!» (на рукоприкладство, которым он обычно не брезговал, у него санкции не было), но все было тщетно: они держались. И, лишь со временем получив указание отца - А. И. Микояна, которое передала на первом и последнем за полгода свидании их мать («Папа велел все подписать»), они подписали признания в том, чего не совершали, и «в награду» были сосланы в Душанбе, где находились под ежедневным надзором специально приставленного сотрудника НКВД.

Сталин понял, что может держать Анастаса Микояна на крючке.Фото: РИА Новости

На крючке

Просто поразительно, как часто не очень вдумчивые авторы полагаются на обвинительные заключения тех времен, как будто неизвестно, какими способами добывались признания и как компоновали «дела». Если тупо цитировать обвинительные заключения, приговоры и даже стенограммы допросов, особенно после применения «мер физического воздействия», может создаться впечатление, что страна действительно была наводнена врагами народа, вредителями, террористами, уклонистами, троцкистами, контрреволюционерами, агентами иностранных разведок, которые плели заговор за заговором. К счастью, в случае с нашими родителями крайние меры, как и «физическое воздействие», в сценарий Сталина не входили. Он правильно рассчитал, что полугодовое содержание ни за что в отдельных тюремных камерах с жестким режимом уже будет для их детско-юношеской психики тяжелым испытанием и тревожным предупреждающим посланием их отцу. Напомним, что Сталин ввел в советское законодательство новшество: детей с 12-летнего возраста можно было приговаривать к расстрелу, о чем сыновьям А. И. Микояна как бы невзначай напоминали подсадные утки - сокамерники. Сталину нужно было сделать из взбалмошных бумажных прожектов В. Шахурина и последовавшей бытовой драмы «антиправительственный заговор», пусть даже подростков, чтобы включить в него в первую очередь сыновей А. И. Микояна. Так Сталин рассчитывал держать своего заместителя по Совнаркому в узде (одновременно посылая сигнал и другим), но все же по-прежнему активного, энергичного, деловитого (каким А. И. Микоян и был и за что его ценил Сталин), а не морально сломленного и отчаявшегося из-за судьбы своих сыновей. Отсюда и неприменение к ним пыток, избиений, карцера и подобных испытанных методов ведения следствия и в финале - наказание в виде ссылки, а не расстрела. Это и есть ответ на вопрос, который сам себе задает Л. Репин: «Почему он их пощадил, а не превратил в лагерную пыль?»

Абсурдно, но все это происходило накануне и вслед за Курской битвой, после которой А. И. Микоян был награжден орденом Ленина с присвоением звания Героя Социалистического труда за обеспечение снабжения армии продовольствием, горюче-смазочными материалами, вещевым и финансовым довольствием, артиллерийскими снарядами, за контроль и распределение поставок по ленд-лизу, снабжение блокадного Ленинграда и многое другое.

Но Сталин не забыл этой истории - он такие факты бережно складывал, накапливал и хранил до поры до времени в архивах своей незаурядной иезуитской памяти. Недаром спустя годы после войны он неожиданно на ходу спросил А. И. Микояна: «А где сейчас твои сыновья, которые сидели в тюрьме?» И услышав, что они поступили в высшие учебные заведения, бросил риторический вопрос:

«А разве они заслужили право учиться в советских вузах?» - и пошел дальше.

А. И. Микоян начал ждать нового ареста сыновей, но, когда его не последовало, понял, что это было обновленным предупреждением, что все они - и члены Политбюро, и их семьи - по-прежнему на крючке. Вождь демонстрировал, что по одному только движению его руки судьбы любых людей могут кардинально измениться.

Берия первым доложил вождю о мнимом заговоре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Анастас Иванович МИКОЯН (1895 - 1978).

Российский революционер, советский государственный и партийный деятель.

С 1926 г. нарком внешней и внутренней торговли.

С 1930 г. - нарком снабжения.

С 1934 по 1938 г. - нарком пищевой промышленности СССР.

С 1938 по 1949 г. - нарком внешней торговли СССР.

Заместитель председателя Совета народных комиссаров (позднее Совета Министров СССР) с 1937 по 1955 г., первый заместитель председателя Совета Министров с 1955 по 1964 г.

С 1964 по 1965 г. - председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Арестованные сыновья Микояна:

Вано Микоян (1927 - 2016) - авиаконструктор, ведущий конструктор линейки истребителей «МиГ».

Серго Микоян (1929 - 2010) историк и публицист, доктор исторических наук.

Дети Вано Анастасовича Микояна:

Ольга Ивановна МИКОЯН, Анастас Иванович МИКОЯН.

Дети Серго Анастасовича Микояна:

Владимир Сергеевич МИКОЯН, Светлана Сергеевна МИКОЯН, Каринэ Сергеевна МИКОЯН.

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