В селе на Сахалине в снежные зимы для детей будут проводить занятия иппотерапией

Иппотерапию считают уникальной методикой лечения лошадьми. В ее эффективности убедились семьи ребят с ДТЦ, аутизмом, проблемами слуха и зрения на Сахалине. Но этот регион отличается суровыми зимами. И порой стихия вносит свои коррективы в работу организаций. В том числе и в работу конно-спортивного клуба «Золотой мустанг», что в селе Троицкое.

- Сахалин - это суровый край, где в зимний период и до конца апреля выпадает большое количество снега. В это время нет возможности проводить мероприятия и тренировки по конному спорту зимой, - рассказывают организаторы бесплатных занятий с лошадьми в «Золотом мустанге».

Встречаться с лошадьми ребята смогут круглый год Фото: mustang-sakh.ru

Родители маленьких наездников не раз обращались к руководству клуба с просьбой возобновить занятия в зимнее время на регулярной основе. Но имеющейся в распоряжении техники не хватало для расчистки территории, особенно трудно в те дни, когда снег идет не прекращаясь – расчистили площадку, а спустя несколько часов снега выпало вдвое больше, чем было.

Руководство клуба нанимало сторонние компании, но оплата услуг по уборке снега сильно била по бюджету организации. Территория большая, а за час подрядчик брал около 5 тысяч рублей. Выходило, что за сезон – с декабря по апрель, «Золотой мустанг» тратил порядка полмиллиона рублей только на уборку снега.

Перерывы в занятиях приводили к тому, что достигнутый благодаря иппотерапии прогресс в стабилизации состояния здоровья детей, сводился к минимуму. Причем речь не только о физическом состоянии, но и психоэмоциональном – ребята сильно привязываются к животным и тяжело переживают длительную разлуку.

Тогда руководитель клуба Татьяна Уланова решила попробовать подать заявку на получение гранта. Проект «На коне к своей мечте, не только летом, но и в снежные зимы» оказался в числе победителей 2018 года. На средства президентского гранта, а также благодаря спонсорской помощи, в клуб закупили нужную снегоуборочную технику. Теперь в клубе смогут своими силами расчищать выпавший снег. На занятия уже записались 50 детей с ограниченными возможностями здоровья с диагнозами: ДЦП, аутизм, ЗПР, умственная отсталость, плохо видящие и плохо слышащие. В еще одной группе будет 50 - 60 юных жителей региона, из них 10 – ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Занятия для всех бесплатные.

Инструкторы клуба говорят, что особенно сильный эффект от занятий получают дети в возрасте от 5 до 12 лет.

- При оптимальной нагрузке вокруг позвоночника создается сильный мышечный корсет, улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ в межпозвонковых дисках, - рассказывают организаторы занятий.

На занятия приезжают дети со всего региона Фото: mustang-sakh.ru

Лошадь, уверены в клубе, становится своего рода «другом-тренажером». У ребят с ограничениями по здоровью зачастую есть проблемы в общении со сверстниками. Им сложно заговорить, раскрыться, эта нерешительность угнетает ребенка.

- Верховая езда всесторонне развивает ребенка, делает его смелым, ловким, выносливым, решительным и находчивым, - объясняют представители клуба. - Не зря говорят, что лошадь, прежде всего, лечит душу. Это главное.

Для иппотерапии в «Золотом мустанге» специально подбирают спокойных лошадей, они проходят специальное обучение перед тем, как станут общаться с детьми. В клубе не сомневаются в утверждении, что лошадь – удивительно умное животное. Это теперь готовы подтвердить и ребята из местного реабилитационного центра «Преодоление», которые как один утверждают - «лошадь – настоящий друг, который все понимает».

Специальное обучение перед запуском лечебной программы прошли также инструкторы. Они получили сертификаты и теперь будут каждые два года подтверждать этот статус в Иркутске.

На занятия в поселок Троицкое привозят ребят со всей области. Всеобщей любимицей юных наездников стала лошадь по кличке Шехеризада, родители называют ее настоящим «целителем», а дети – лучшим другом.

У воспитанников клуба уже есть кубки победителей с престижных соревнований Фото: mustang-sakh.ru

«Золотой мустанг», как самый крупный в регионе конно-спортивный клуб, проводит соревнования различного уровня. Для их проведения на средства президентского гранта закупили оборудование - комплекты препятствий. Их используют также в процессе тренировок юных спортсменов. Результатов долго ждать не пришлось – в августе 2019 года Кубок Сахалинской области завоевала команда спортсменов клуба «Золотой мустанг».