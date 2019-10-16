Голландская многодетная семья 9 лет просидела в подвале фермы в ожидании конца света

Нидерланды обсуждают шокирующую новость: в провинции Дренте полиция нашла престранную семью, которая целых девять лет провела в подвале отдаленной фермы в Руинервольде. Как утверждают местные СМИ, в ожидании конца света. Добровольными сидельцами оказались лежачий (!) отец с шестью взрослыми детьми от 16 до 25 лет. Мать их вроде как скончалась еще до переезда в эту глухомань.

Обитатели фермы, чьи имена не называются, кормились с огорода и за счет домашней скотины. А жили именно в подвале, лестницу в который полицейские обнаружили при входе в странный дом.

А нагрянули они сюда после того, как старший из детей-затворников появился в местном кафе. В пугающем виде и с еще более пугающим рассказом.

- В первый раз я отослал его, но он вернулся через несколько дней. Пришел и заказал пять сортов пива, которые выпил за один раз. Но потом мы закрылись. В прошлое воскресенье он вернулся в замешательстве. Потом я поговорил с ним. Он признался, что сбежал, и ему нужна помощь. Затем мы вызвали полицию, - рассказал голландскому телеканалу RTV владелец заведения Крис Вестербик. - У него были длинные волосы, грязная борода, он носил старую одежду, выглядел смущенным. Он сказал, что не был в парикмахерской в течение девяти лет. А разговаривал как ребенок.

Выяснилось, что за девять лет визитер не был не только в парикмахерской, а вообще нигде.

- Он также сказал, что у него четверо братьев и одна сестра, которые тоже живут на ферме. Он - самый старший и хочет покончить с такой жизнью, - вспоминает его новый знакомый.

Вестербик вызвал полицию и что было дальше уже не знает. И вообще информации пока крайне мало. Сейчас известно лишь, что стражи порядка арестовали 58-летнего арендатора фермы, который отказывается сотрудничать со следствием. А собственник от таких новостей в шоке: он и не предполагал, что помимо этого арендатора в подвале ютится многодетная семья. Соседи же отметили, что видели за эти годы здесь только одного человека (видимо, того самого съемщика), который ездил на старой машине, наблюдал за участком из бинокля, наставил везде камер и всех сторонился.

Ну чем не портрет сельского маньяка?