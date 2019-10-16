2019-10-16T10:14:22+03:00
Общество

Объявлены номинанты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году

Стали известны кандидаты в лауреаты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году. Церемония награждения традиционно пройдет 8 ноября в легендарном Палаццо Поли в зале Данте
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Именно здесь, почти 200 лет назад, княгиня Зинаида Волконская проводила первые русские литературно-музыкальные вечера. На них собирались яркие представители русской и европейской интеллигенции, художники, писатели, музыканты.

«Сегодня интерес к русскому искусству, как важной составляющей мирового искусства, сложно переоценить. Очень много людей в Европе и мире увлечены русской культурой, посвятили ее изучению и популяризации свою деятельность. На данный момент география амбассадоров нашего фестиваля растет. Кроме стран Европы — Италия, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Чехия и другие, в наш проект включаются деятели культуры из Индии, Америки, Австралии. Рад сообщить, что в этом году нашу культурную инициативу поддержали официальные власти гостеприимной Италии. Хочу выразить отдельную благодарность мэрии г. Рима и руководству области Лацио, под патронатом которых будет проходить «Русский Рим-2019», — подчеркнул президент фестиваля Владимир Торин.

В 2019 году награды получат представители шести номинаций: музыка, литература, изобразительное искусство, театральное искусство, переводческая деятельность и меценатство. Наградную статуэтку для лауреатов фестиваля изготовил известный скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Расскажем подробнее о кандидатах в этом году.

В номинации «музыка» кандидатами стали оперная певица Светлана Касьян, контрабасист Андрей и пианист Михаил («Братья Ивановы»), скрипач Михаил Безверхний. Писатели Алексей Варламов, Леонид Юзефович, журналистка Маргерита Бельджойозо, издатель и редактор журнала Lettres russes Ирен Сокологорски являются номинантами в области «литература».

В номинации «изобразительное искусство» кандидатами в лауреаты стали директор Музеев Ватикана Барбара Ятта, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, художник Гриша Брускин, советник по российскому искусству лондонской галереи Тейт Модерн Наталья Сидлина.

В области «театрального искусства» абсолютный триумф русского балета! Апекша Бхаттачария – балерина, первая индианка, которая продвигает русский балет в Индии, продюсер и одна из самых влиятельных фигур в мире балета Даниеле Чиприани, ведущий солист балетной трупы Большого театра Якопо Тисси.

За «переводческую деятельность» награду получит один из следующих кандидатов: переводчик произведений А.С. Пушкина на английский язык Джулиан Лоуэнфельд, Милан Дворжак (автор современных переводов на чешский язык А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, песен и стихов В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича), Жан-Клод Шнайдер, выпустивший собрание сочинений Мандельштама на французском языке.

В этом году в программе фестиваля появилась новая номинация — меценатство. В ней отмечены Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» А. Усманова и председатель совета директоров «Банка Интеза», президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.

Организаторы фестиваля готовят интересную культурную программу с участием известнейших мировых артистов. Также в программе фестиваля запланировано вручение специального приза!

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