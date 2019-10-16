Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки

Очередной случай со сбитым на дороге шестилетним мальчиком, у которого обнаружили в крови алкоголь, опять взбудоражил общество, не поверившее в результат анализа. Наш корреспондент поговорил на эту тему с известным судмедэкспертом Эдуардом Тумановым.

В Кировской области, в Уржумском районе 13 июня шестилетний Ваня выехал на велосипеде на трассу и погиб под колесами машины под управлением полицейского. И вот на днях, то есть через четыре месяца(!) вдруг выяснилось, что мальчик был пьян. У него в крови, если верить экспертам, 0,51 промилле этанола.

- Эдуард Викторович, - спросил я судмедэксперта, - можно чем-то объяснить такую задержку с анализами?

- Причин может быть множество: большая нагрузка на эксперта, полицейские не забрали вовремя заключение и еще тысяча вариантов.

- Эти 0,51 промилле какая доза?

- Для шестилетнего мальчика это, примерно, столовая ложка 40-градусного алкоголя. По данной истории я, конечно, ничего сказать не могу, но в моей практике были случаи, когда обнаруживался алкоголь в крови у детей и более раннего возраста, и даже у грудных.

- Как это?

- Или попадает с молоком пьяной матери, или пустышку в вино макают, чтобы ребенок уснул. Но алкоголь в крови у кировского мальчика мог появиться и по другим причинам. В отдаленных районах не те условия, чтобы не нарушать инструкции. Если вскрытие проводилось спустя несколько дней и при отсутствии холодильного оборудования, то алкоголь в таком количестве мог образоваться в результате посмертных процессов. И особенно: если были нарушены условия хранения и перевозки крови.

- Как бы там ни было, подобные сомнительные ситуации – алкоголь в крови у погибшего – возникают то и дело. Чаще, конечно, с людьми взрослыми. Насколько легко иль сложно нечистоплотным экспертам добавить погибшему алкоголя в кровь?

- Это не представляет никаких технических сложностей.

- Можно ли процедуру анализов сделать более контролируемой? Например, забирая с мест ДТП пробы крови у пострадавших и водителей, отправлять их на некий срок в разные силовые ведомства. Если потом возникнет спор: кто был пьян, кто нет, взять другие контрольные пробы на дополнительный анализ. А эти нынешние экспертизы, которым люди не доверяют, зачем вообще проводить.

- Да, полагаю, можно контроль усилить подобным способом. Техническая возможность и средства для этого есть. Вопрос в другом – это необходимо организовать, как минимум, на уровне Министерства здравоохранения. Создать нормативную базу и выделить деньги.

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