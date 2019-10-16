Скоростной режим: инструкция по применению

Мы привыкли неукоснительно следовать аптечным инструкциям – а как насчет первой в истории инструкции по применению скоростного режима?

Разработать ее нам помогли опытные автомобилисты и эксперты в области безопасности дорожного движения. От скучной рецептурной лексики здесь – ни следа, а важные советы и полезные открытия – в каждом пункте.

ДОЗИРОВКА

Предельное значение скорости указано на дорожных знаках «Ограничение максимальной скорости». Однако, если на улице – дождь, за окном – темнеет, а на дороге – ремонт или гололедица, рекомендуется снизить «дозировку» еще и с учетом этих условий.

Советует автолюбитель с 20-летним стажем, отец троих детей Сергей Туманов:

«Мало кто знает, что даже при незначительном изменении температуры воздуха падает давление в шинах. Это, в свою очередь, влияет на устойчивость автомобиля. Также первые капли дождя поднимают в воздух мусор и масло, тормозной путь моментально увеличивается. А в темное время суток скорость нужно держать на значении, которое позволит при экстренном торможении остановить автомобиль в пределах расстояния, которое освещено светом фар. Также будьте особенно внимательны перед остановками общественного транспорта и пешеходными переходами: световозвращающие элементы на пешеходах, к сожалению, еще редкость».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Выбирайте скоростной режим, который позволит вам обойтись без экстренного торможения. Как минимум, это снижает расход топлива, уровень стресса (ваш и окружающих) и риск получить удар в бампер. Как максимум, спасает жизнь и здоровье, ведь экстренное торможение и остановка – не синонимы.

Автолюбитель с 40-летним стажем Вячеслав Товарков:

«Если вы видите впереди знак пешеходного перехода, начните аккуратно и плавно сбавлять скорость. Пешеход может появиться незаметно для вас, а вы – незаметно для пешехода. Вместо того чтобы бить по тормозам и рисковать жизнью, здоровьем, ну и состоянием автомобиля, просто чуть замедлитесь и будьте готовы».

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Автолюбитель с 25-летним стажем Антон Белозеров:

«Не объезжайте автобус, который высаживает пассажиров на остановке. Любой из них может забыть о том, чему его учили в школе, и выскочить на дорогу прямо перед вашим автомобилем. Если совершить маневр все же необходимо (например, остановка – конечная), делайте это медленно, осторожно и как можно дальше от стоящего автобуса – конечно, не выезжая при этом на встречную полосу».

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Автолюбитель с 30-летним стажем Евгений Гусев:

«Знак приоритета «Главная дорога» – отличный повод включить внимание на полную катушку. Впереди у вас – перекресток, а это значит, что водитель на второстепенной дороге может не заметить свой знак «Уступи дорогу» или просто решит проскочить. Судорожно бить в педаль тормоза на каждом перекрестке не нужно: двигайтесь с разрешенной и комфортной для вас скоростью, но будьте особенно внимательны. Также многие не замечают автомобилей, которые выезжают из-за снежных отвалов. Перед ними стоит притормаживать заранее».

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

К сожалению, даже если вы строго соблюдаете правила дорожного движения, на дороге случаются «недоразумения». Единственно верным способом отдалиться от них делится автолюбитель с 30-летним стажем Андрей Романов:

«Если вы видите, что впереди вас едет лихач, который играет в «шашечки», подрезает, «учит» других водителей, не надо пытаться его обогнать! Лучше аккуратно перестроиться в другой ряд, а там выбрать скоростной режим с учетом окружающих условий. Желательно держать значительную дистанцию с автохулиганом. Ведь он может не справиться с управлением, столкнуться с препятствием и задеть ваш автомобиль».

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Автолюбитель с 22-летним стажем Анатолий Шустов:

«Когда светофор впереди мигает «зеленым», нельзя тормозить резко – у водителя позади вас могут быть совсем другие планы на данный перекресток. Но и прибавлять газ не стоит, особенно если перед вами другое транспортное средство. Есть вероятность, что водитель впереди также прибавит ходу, а затем передумает и остановится перед вашим капотом. Снижайте скорость плавно, будьте понятны и предсказуемы».

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Присутствие ребенка в вашем автомобиле означает максимальную осторожность при движении. Вот что об этом говорит автолюбитель с 14-летним стажем Аркадий Рыков:

«Выбирайте время для поездок. Старайтесь не возить детей по пробкам, им трудно отказать во внимании. Если в салоне ребенок, нужно ехать не спеша, выключить радио, не отвлекаться на разговоры по телефону и строго держать дистанцию с другими автомобилями. В опасной ситуации это может дать шанс уйти от аварии и совершить необходимый маневр».

Минздрав, здравый смысл и все религии мира предупреждают: если у вас в автомобиле – ребенок, забудьте о любых, даже самых незначительных нарушениях правил дорожного движения. Строго соблюдайте скоростной режим, как можно меньше маневрируйте, держите дистанцию и помните: рядом с вами – маленький, еще очень хрупкий человек, который не в состоянии защитить себя сам.

Безопасных вам путешествий!