2019-10-16T13:58:26+03:00
Происшествия

В Подмосковье избили организатора Олимпиады-80

81-летнего мужчину доставили в местную больницу с множественными гематомами на лице и теле
Иван РУНЕВ
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Виктор Полищук. Фото Роснет / VKВиктор Полищук. Фото Роснет / VK
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Виктор Полищук не только был начальником технического управления Оргкомитета «Олимпиады-80», но и является одним из главных новаторов в советских и российских телекоммуникациях. Он до сих пор является президентом основанной им компании «Российская телекоммуникационная сеть».

Инцидент произошел еще 6 октября в подмосковном городе Одинцово. Виктор Полищук за рулем Volvo двигался задним ходом по улице Свободы и случайно наехал своим автомобилем на 30-летнюю Наталью Филатову. Женщина получила травмы. Разгневанный муж пострадавшей Натальи, 36-летний Роман, бросился на разборки с водителем.

- В полицию обратился 81-летний президент "Роснет" Виктор Полищук с заявлением о том, что его избили во время дорожного инцидента. Роман Филатов набросился на пенсионера после того, как Виктор Полищук на своей Volvo сбил 30-летнюю жену Романа - Наталью. Женщина получила травмы во время ДТП и обратилась за медицинской помощью. Также в больницу обратился и сам избитый водитель Виктор Полищук. Медики зафиксировали у него ушибы головы и тупую травму живота, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полицией проводится проверка по факту случившегося инцидента. Оперативники разбираются в запутанной истории и выясняют все детали произошедшего.По факту инцидента проводятся сразу две проверки, одна касается наезда на пешехода, а вторая - избиения пенсионера.

Виктор Абрамович Полищук был создателем и учредителем компании «Российская телекоммуникационная сеть». Сейчас он является почетным президентом ОАО «Российская телекоммуникационная сеть», а также кандидатом технических наук, академиком Международной академии связи, мастером спорта СССР по волейболу.

Помимо заслуг в спорте, науке и бизнесе, Виктор Полищук был одним из организаторов Олимпиады-80 — одного из крупнейших спортивных событий ХХ века. В 1976 году было создано техническое управление Оргкомитета «Олимпиады-80», которое в качестве начальника возглавил Виктор Полищук. Успешная подготовка и организация Олимпиады принесла ему высокую государственную награду — орден Дружбы народов. Так же, Виктор Полищук был удостоен одной из высших наград Российского государства — ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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