Глубоководные крабы оказались невостребованными на торгах в Росрыболовстве

Представители Росрыболовства после успешного завершения крабовых аукционов признали, что рентабельность глубоководного промысла малоценных видов краба была неправильно посчитана. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, на шесть лотов по вылову глубоководных крабов желающих не нашлось. Однако чиновник не исключил, что 30 ноября эти малоценные виды краба вновь выйдут на торги. А вот эксперты уверены, что государство, получив от крабовых торгов 95% запланированных доходов, должно пересмотреть ситуацию с невостребованными на торгах глубоководными крабами.

Рыбаки региона просят главу Росрыболовства не выставлять право на добычу глубоководных объектов на аукцион повторно. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Георгия Мартынова, 120 мллрд рублей от крабовых торгов государство получит, а недополученные 4 миллиарда рублей от» глубоководных» лотов не повлияют на задачи, которые преследовало государство, меняя механизм распределения крабового ресурса. «Если пытаться продать то, что не посчитали экономически целесообразным участники торгов, то новые аукционы нанесут значительный ущерб развитию глубоководного промысла в России. Ни одна компания, которая купит ресурс на выставленных условиях, даже с учетом снижения стартовой цены лотов на 10%, не сможет работать на нем без убытков», - уверен Георгий Мартынов.

Эксперты посчитали, что начальная цена лотов 780 млн рублей дополненная обязательством постройки судна (более миллиарда рублей), и обременение банковскими кредитами (так как ни одна компания в этой ситуации не сможет без них обойтись) делают реальный срок окупаемости затрат на получение этих квот более 30 лет. Это в два раза дольше срока предоставления квот (15 лет). Поэтому в принципе теряется резон участвовать в аукционах по лотам на глубоководные крабы. Все дело в том, что промышленное освоение глубоководных крабов «ангулятуса» и «японикуса» осуществляется чуть более 15 лет. Они являются малоизученными, самыми маленькими и дешевыми относительно других видов краба. И при этом являются еще и самими труднодоступными, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-2500 метров. Работа на таких глубинах предъявляет особые требования к промысловым судам, в части автономности, оснащения более мощным и энергоемким промысловым оборудованием, а также к более прочному и, следовательно, дорогому промысловому вооружению. Все это сильно повышает себестоимость продукции из этих крабов, и она примерно в три раза выше, чем из королевских, которых ловят на глубине всего 200 метров.

Стоит отметить, что глубоководные крабы запрещены к ввозу и реализации на территории России и Таможенного союза по причине наличия в них мышьяка, уровень которого превышает действующие санитарные нормы России. Они, конечно, морально устарели и не соответствуют международным стандартам, но, тем не менее, они действуют. Отраслевая наука уверяет, что необходимо как минимум 10 лет для проведения необходимых исследований по решению этого вопроса. В других странах этих крабов берут, но не без ажиотажа - умеренный спрос.

Эксперты уверены, что в сценариях инвестиционной привлекательности, подготовленных специалистами ФАР по глубоководным крабам, использовались завышенные не соответствующие действительному положению дел данные, что исказило истинную ситуацию экономики этого промысла крабов.

Допустимое по правилам понижение стоимости лотов на 10% ничего не решит, сумма лотов все равно остается неподъемной. «Если даже цена вдруг снизится на 20%, хотя регулятор имеет право снизить ее лишь на 10%, то общая сумма затрат за 1,5 тысячи тонн все равно будет огромной - более 1,5 млрд рублей», - говорят рыбаки. При этом приводят данные статистики по вылову уже действующих компаний. Согласно им для освоения 1,5 тысяч тонн глубоководных крабов нужно два судна, то есть затраты вырастут и на саму добычу этих тонн.

В итоге, что имеем – раз промысел глубоководных крабов не может окупиться за 15 лет, тогда этот вид добычи нельзя считать инвестиционным. Кроме того, есть загвоздка и в сроке проведения повторного аукциона – 1 ноября. Это означает, что купивший квоты на 1 год заморозит свои инвестиции по причине того, что сможет начать работу по закону только в 2021 году.

«В этой ситуации нужно понять, что повторное выставление глубоководных крабов будет препятствовать развитию глубоководного промысла в целом. Это специализированный вид промысла, специфика которого опирается не на определенный вид биоресурсов, а на глубину, где работают орудия лова. То есть рентабельность компаний основана не на этих видах краба, а на том, что развивается перспективный промысел любых глубоководных водно-биологических объектов. Учитывая, что по другим глубоководным ресурсам наука не имеет точных промысловых данных, этот промысел является во многом экспериментальным и нестабильным», - уверен президент АРПП.

Заявления рыбаков опираются на научное обоснование. Отраслевая наука считает, что, назрела необходимость в определении пути развития рыбного хозяйства – будет ли отечественный промысел спускаться к глубинам или же основное внимание останется за пелагическими ресурсами.

По словам директора ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Алексея Байталюка, исследования и промысел морских глубоководных ресурсов в значительной степени ограничиваются техническими возможностями научно-исследовательских и промысловых судов. Необходим новый комплексный системный подход к их освоению и переработке. Объектами промысла здесь выступают: макрурусы (малоглазый, черный, длинноперый и пепельный макрурус), лемонема, кабан-рыба, морской монах, берикс, морские окуни, шипощеки, мезопелагические кальмары и глубоководные крабы: краб Коуэса, Веррилла, многошипый, а также стригуны – ангулятус, Таннера, японикус. По полученным оценкам специалистов, общая биомасса рыб материкового склона дальневосточных морей составляет несколько миллионов тонн.

В прошлом году Россия приняла программу по освоению глубоководных объектов промысла – «Глубоководный пояс Дальневосточных морей». Идея программы была представлена на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства по рыболовству в марте 2018 года. Она предусматривает работы на глубинах до 2000 метров в Беринговом, Охотском морях, в водах Курильских островов и на подводных поднятиях открытых вод северо-западной части Тихого океана.

«Впервые за почти 30 летний перерыв ТИНРО-Центр проведет глубоководную съемку в Охотском море. Ученые планируют работы на глубинах от 200 до 1000 метров. Исследования позволят оценить состояние запасов перспективных ресурсов краба-стригуна ангулятуса, черного палтуса, макрурусов и ряда других объектов», – рассказал Алексей Байталюк.

Кроме того, по мнению специалистов ТИНРО, для подробного обследования глубин понадобится оборудование, способное вести лов на глубинах свыше 2000 метров, что в свою очередь потребует модернизации судов. Необходимо будет определить наиболее эффективный метод оценки глубоководных ресурсов разными орудиями лова. На данный момент с этими задачами могут справиться только промысловые суда рыбопромышленных компаний, которые уже занимаются глубоководным промыслом и уже инвестировали огромные средства в свои специализированные суда. Продолжая спокойно работать на глубоководном крабе и параллельно совместно с наукой проводить исследования, эти компании так или иначе будут инвестировать в развитие глубоководного промысла и увеличение сырьевой базы страны. Это такая же важная для экономики России задача, как и судостроение. Проведенные аукционы уже гарантированно позволили решить задачи по обеспечению судостроительной отрасли заказами. Возможно, регулятору лучше снять этот вид крабов с аукционов и подумать, каким образом стимулировать развитие этого сложного промысла, чтобы рыбаки кроме краба добывали и другие объекты, к которым пока они не могут спуститься.