Рецессия десны: почему возникает и как это исправить?

Слово «рецессия» в переводе с латинского означает «отступление». В экономике – это умеренный, постепенный спад, в медицине – то же самое, только касается определенных тканей. В частности, десны. Рецессия – это не заболевание, а симптом или следствие какого-то иного процесса. Почему она возникает, как установить точную причину и что делать после – вместе с экспертами «КП» нашла ответы на все эти вопросы.

Как проявляется рецессия: первые симптомы и как провести диагностику самому

Рецессию и деформацию десневых сосочков как симптом вполне можно обнаружить самостоятельно. Возьмите зеркало, улыбнитесь (лучше даже оскальтесь) и обнажите десны – вы заметите, что некоторые зубы стали длиннее, их корни оголились, а сама слизистая под/над зубом (смотря какой зубной ряд вы осматриваете) буквально «ушла» от нормального положения. То есть ее уровень по всему ряду стал неравномерным. По форме дефект может выглядеть как капля или клин.

На фото – ярко выраженная рецессия десны и оголение зубных корней. Фото: Smile-at-Once

Помимо визуальных изменений могут возникнуть и другие симптомы – их появление зависит от причины развития рецессии, поэтому они могут и отсутствовать:

• воспаление, покраснение, отечность десны или, напротив, слизистые могут стать белесыми, безжизненными,

• оголение корней зубов,

• появление больших промежутков между зубами, т.к. их корни более узкие, чем коронки (обратите внимание на фото выше),

• и, конечно же, боль: острая или ноющая, длительная или скоротечная, возникает от горячей/холодной/острой пищи, кислых напитков, ягод или даже от холода на улице.

Почему возникает острая боль?

При рецессии атрофируются десневые сосочки и оголяются зубные корни, а на них нет столь толстого и прочного слоя эмали, как на коронках. В норме они прикрыты десной, поэтому при развитии патологии зубы начинают реагировать на температурные раздражители, давление или даже просто контакт с мягкой пищей, губами/щеками.

Еще одна причина боли – быстрое развитие кариеса в открытой пришеечной зоне и на корне. Ведь этот участок не защищен от воздействия, в том числе вредных бактерий.

Почему возникает патология и кто находится в группе риска?

Все причины развития патологии можно разделить на три группы – исходя из этого рецессия бывает следующих видов:

• травматическая – возникает из-за того, что десну постоянно что-то травмирует: плохо установленная пломба или коронка, элемент брекет-системы, часть съемного протеза, криво стоящие зубы или даже слишком жесткая зубная щетка. Может также возникнуть ожог слизистой после неудачного отбеливания (в частности, если процедура проводится без контроля со стороны специалиста). К рецессии также могут приводить виниры, особенно если они изготовлены с нарушениями и если в области контакта с десной достаточно толстые,

• симптоматическая – такую чаще относят к проявлениям заболеваний десен (гингивит, пародонтит или пародонтоз), реже – как следствие более серьезных проблем с организмом (нарушение обменных процессов, болезни кроветворной системы),

• и физиологическая как признак старения организма и всех его тканей.

Спровоцировать рецессию, как последствие заболеваний десен (пародонтит и пародонтоз), могут также курение, прием наркотических средств, алкоголизм и плохая гигиена полости рта.

Рецессия десны бывает локальной – возникает на 1–2 зубах и чаще всего является именно травматической. А также генерализованной или системной – в этом случае слизистая равномерно убывает по всему ряду. Это уже симптом развития заболевания. И задача врача – выяснить, какого именно.

А вы знаете? Наличие дентальных имплантов тоже может привести к рецессии десны. Правда, не всех моделей и отнюдь не во всех случаях. «Топовые» производители работают, причем весьма успешно, над тем, чтобы сохранить уровень самого верхнего отдела челюстной кости как можно дольше – а если она не проседает, то не меняет положение и слизистая. Но рецессия также может возникнуть из-за плохой гигиены, скопления налета или изначально плохо установленных имплантов. В другой нашей статье мы уже рассказывали, как выбрать клинику, чтобы не прогадать с имплантацией – обязательно почитайте.

Какая связь между рецессией десны и плохой гигиеной полости рта?

Чистить зубы жесткой щеткой – плохо, не чистить совсем – еще хуже. Если пропускать, игнорировать или проводить гигиену некачественно, на зубах откладывается налет. Со временем он преобразуется в твердый камень, опускается под десны, приводит к их воспалению. Образуются объемные десневые карманы, слизистые отходят от поверхности зубов, нарушается их питание, а со временем происходит и атрофия – они сокращаются в размерах. Таким образом, между плохой гигиеной и воспалением десен (пародонтитом) самая прямая связь. И она же – между пародонтитом и рецессией десны, а следом и потерей зубов.

Можно ли исправить проблему дома?

В целом нельзя, потому что для начала нужно установить точную причину патологии. Конечно, проще всего будет тем людям, кто «заработал» небольшую рецессию из-за того, что до фанатичности тщательно чистил зубы жесткой щеткой. Но и это должен подтвердить врач – только после этого меняйте средства гигиены и учитесь заново чистить зубы.

Если рецессия значительная или сопровождается болезненностью, воспалением – это повод для срочного обращения к врачу. Кстати, вне зависимости от причины, специалист назначит вам определенную терапию, которую нужно проводить в домашних условиях – это и гигиена, и ротовые ванночки, и полоскания с лекарственными препаратами. Нужно будет также придерживаться определенной диеты. И все это действительно вам придется проводить дома, но только под контролем своего лечащего врача.

Рецессия десны до и после лечения. Фото: Smile-at-Once

Как восстановить рецессию десны: к чему нужно быть готовым

С проблемой рецессии десны стоит обратиться к стоматологу-пародонтологу – это врач, который оценит ситуацию с мягкими тканями, а дальше или сам решит проблему, или перенаправит к профильному специалисту. Если причина в брекетах или неправильном прикусе – нужно обратиться к ортодонту, если в протезе – то к ортопеду.

1-й этап: все начинается с диагностики

Врач собирает анамнез и осматривает полость рта пациента, состояние всех зубов. Обязательно делает рентген: минимум – это панорамный снимок всех зубов, который называется ОПТГ. Но лучше – КТ (компьютерная томограмма), которая поможет оценить степень разрушения тканей вокруг зубных корней в объеме, т.к. это трехмерные данные. Также измеряется глубина расположения налета и камня под десной, составляется пародонтограмма.

Если есть необходимость, то берется анализ на микрофлору – это посев прямо из области под десной, чтобы определить возбудителя воспалительного процесса. Если стоматолог посчитает нужным, также отправит на сдачу как минимум общего анализа крови.

2-й этап: составление плана лечения исходя из причины патологии

Когда причина установлена, то начинается планирование лечения – какие процедуры будут проводиться, как часто, можно ли просто обойтись сменой щетки, или уже нужно подключать медикаменты, проводить хирургическое лечение. Грамотный план – залог скорейшего выздоровления, сохранения здоровья зубов и красоты улыбки.

3-й этап: терапевтическое и/или хирургическое лечение

В 80% причиной снижения уровня десны являются ремодуляция кости и тканей, удерживающих зуб в лунке, из-за воздействия патогенной микрофлоры и возрастных изменений. Важно также понимать, что если, например, речь идет о воспалении десен, то тут нужно рассматривать только комплексный подход – то есть должны быть проведены все (или почти все) процедуры, в определенном порядке и с определенной периодичностью. Только так получится добиться ремиссии и восстановления.

Методы устранения рецессии десны

Замена пломб или протезов, коррекция положения брекетов или использование специального воска. Если не будет травмирующего фактора, то постепенно (особенно после лекарственной терапии) исчезнет и рецессия, оформятся десневые сосочки. Если проблема ярко выражена, можно провести хирургическое исправление.

Профессиональная чистка – удаление налета и камня с полировкой поверхности: на первом этапе, особенно если есть воспаление, важно снять все отложения – ультразвуком, лазером, воздушно-абразивной обработкой Air-Flow. А полировка эмали нужна, чтобы не дать бактериям шанс снова прикрепиться к поверхности зубов или к имеющемуся налету/камню.

Лекарственная терапия: например, в виде наложения регенерирующих и восстанавливающих повязок, саморассасывающихся мембран или использования инъекций (витамины, восстанавливающие средства или даже антибиотики). Сюда же можно отнести домашние методы – полоскание отварами трав, противовоспалительными препаратами, которые назначит врач.

«Каждый из перечисленных методов позволяет решить небольшую, определенную часть проблемы. Но для того, чтобы полностью восстановить состояние десен, важен комплексный подход. Например, чистка позволяет удалить налет, который провоцирует воспаление, но не решает на 100% вопрос рецессии. С другой стороны, лекарственную терапию бесполезно проводить, если на зубах остался налет – лечение просто не будет эффективным», – отмечает стоматолог-терапевт, пародонтолог сети клиник Smile-at-Once Марина Тарабановская.

Плазмолифтинг: это инъекции или мембраны, полученные из собственной крови пациента, – содержат тромбоциты в большом количестве, которые нужны нашему организму для быстрой реабилитации тканей. По сути, такая плазма содержит естественные факторы роста, восстанавливающие околозубные связки и ткани пародонта.

Инъекции гиалуроновой кислотой: гиалуроновая кислота вырабатывается организмом человека и входит в состав многих тканей, в том числе соединительных и эпителия. Ее основная функция – увлажнение за счет способности притягивать и удерживать молекулы воды. Но помимо этого она обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Инъекции гиалуроновой кислотой оздоравливают десневые ткани, восполняют объем и в комплексе с плазмолифтингом и препаратами, обогащенными факторами роста, эффективно и надолго реконструируют уровень десны.

Активные биогели: очень хорошие показатели борьбы с рецессией у препарата нового поколения Straumann® Emdogain® (хотя он новый только в нашей стране, а в мире используется уже более 20 лет). Как и собственная кровь пациента, он содержит факторы роста и буквально стимулирует регенерацию клеток, восстанавливает потерянный объем до 80% – и это не голословные утверждения, а факты, доказанные в тысячах научных статей и клинических исследованиях более 2 млн человек.

Ниже – пример исправления рецессии десны Straumann® Emdogain®. Препарат дорогостоящий, но очень эффективный – достаточно 1 введения, а результат начинает проявляться уже через 5–7 дней и продолжает нарастать в течение нескольких месяцев. В свободной продаже его нет, да и нанести его самому невозможно – лечение должно проводиться только в условиях стоматологии под контролем специалиста.

Пример решения проблемы рецессии десны без операции. Фото: Smile-at-Once

Хирургическое лечение: несмотря на то, что сегодня в нашей стране появляются прогрессивные методики, хирургическое наращивание десны все-таки проводится чаще всего. Такие операции называются лоскутными. Они совмещаются как с использованием активных биогелей, так и с процедурой, которая называется «кюретаж десен». Она нужна для того, чтобы удалить отложения, которые находятся глубоко под десной, и обычной гигиены (мы говорили о ней выше) недостаточно.

Дополнительным методом может также выступать шинирование – это объединение зубов в одну группу с помощью специальной ленты на тот случай, если из-за разрушения десны и кости они стали подвижны.

4-й этап: выбор правильных средств гигиены

Готовьтесь к тому, что придется сменить щетку и зубную пасту, а также заново научиться ими пользоваться! Стоматологи отмечают, что больше половины всех людей на самом деле проводят чистку весьма халатно.

Итак, уже после первой гигиенической чистки врач подберет вам самую подходящую пасту и щетку, расскажет, как ими пользоваться. Важно также дополнить чистку ирригатором, зубной нитью (флоссом), ершиками и ополаскивателями для полости рта. Все это обязательно нужно подбирать с лечащим врачом, потому что вариантов много – вы сами можете убедиться, заглянув в аптеку. Нужно понимать, что подойдет именно вам.

Лоскутная операция: как проводится хирургическое закрытие рецессии

Само слово «операция» хоть и звучит страшно, но что касается пластики десны – это довольно рядовая и недолгая процедура. Проводится под местной анестезией, т.е. безболезненно. Стоматолог отслаивает кусочек слизистой от здорового десневого сегмента (который находится рядом с дефектом) или берет пласт нужно размера с нёба. Затем дефект закрывается трансплантатом, накладываются швы – одновременно может проводиться кюретаж десен – это позволит удалить налет и твердый камень, которые опоясывают зубные корни.

Таким образом, если у вас какой-то большой дефект, то справиться с ним можно препаратами с активаторами собственных клеток тканей организма либо путем проведения лоскутной операции. Но если рецессия распространилась по всему ряду, то к решению проблемы нужно подходить более глобально – искать причину, искоренять ее и применять полный комплекс мер – буквально все, которые существуют на данный момент.