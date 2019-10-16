Чей борщ — русский или украинский? Он — наш!

Какая тут серьезная политика? Это похоже на кухонный скандал двух супругов. Когда кастрюли и поварешки полетели в разные стороны. Из-за чего разругались? Из-за борща. Не вкусный? Не в этом дело — он хотел украинский, а она приготовила русский.

Шутки шутками, но британский канал BBС выпустил целую статью про борщ, как оружие российской пропаганды. Подсказка: эту вкусную бомбу лучше подавать с чесноком и сметаной — эффектнее рванет.

- Борщ швыряют со стен Кремля через Твиттер. Официальный аккаунт МИД России утверждает, что это их еда, - говорится в заметке. - Но это еда, которую они получили в результате оккупации. Борщ, скорее всего, вошел в советское русло в сталинскую эпоху в результате попытки создать советскую национальную кухню. Кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, следовательно, «русской». Поскольку Россия была самой важной культурой для Советов.

Так какой же настоящий борщ? И есть ли у него национальность?

- Он — наш. Народный. У него много корней, много вариантов приготовления. Все, что содержит свеклу, мясо, капусту — это борщ. Украинский — более густой. Туда перетертое сало добавляется, сало перетертое с чесноком. А наш — поскромнее. Делить еду глупо. Главное, чтобы было вкусно, - сказал Радио «КП» шеф-повар Станислав Филимонов. - А в его истории помогут разобраться летописи и старые документы.

Давайте к ним и обратимся. Борщ — слово славянское. Название произошло от съедобного растения борщевик — не путать с сорняком, вызывающим ожог. Точное происхождения супа из свеклы неизвестно. Скорее всего, варить его начали еще в Киевской Руси. В российских документах борщ упоминается в 16 веке. Писали про него в новгородских ямских, готовить его хозяйкам рекомендовал Домострой. Борщ любили Екатерина Вторая и Александр Второй.

Как ни крути, но украинским борщ назвать никак нельзя. Ведь похлебку придумали задолго до самой Украины.