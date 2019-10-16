«Второе счастье» Зеленского

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы опубликовала на своей странице в соцсети условия Киева для выполнения Минских соглашений.

Требования такие, что сразу вспоминается народная присказка: «Нахальство – второе счастье». Из главных новшеств – «роспуск квазигруппировок Л/ДНР», выход республик из рублевой зоны, возвращение украинской государственной и частной собственности вкупе с восстановлением налоговых платежей в украинский бюджет. Остальное – уже привычное бла-бла-бла из мира укрофантазий – полное прекращение огня (чего не выполняет украинская сторона, в первую очередь), вывод иностранных войск и военной техники (которых никто, включая ОБСЕ, так и не смог найти), проведение выборов по украинским законам и т.д. Неизвестно, как там у Зеленского обстоит со счастьем вообще, но «второе» точно имеется. Поскольку, всем понятно, что Кучма не отсебятину несет, а инструкции из Киева озвучивает. Но воспринимается все это как навязчивый бред.

Возврат Л/ДНР к украинской валюте проблематичен и Киеву совсем неинтересен, потому что у Украины сейчас просто нет денег на Донбасс. Восстановление прав собственности Украины – процесс многолетний, если даже, при большой фантазии, допустить его реальность. «роспуск Л/ДНР» можно реализовать, но так, что Киеву не понравится – например, слить две республики в одну, с новым названием. Можно переназвать Л/ДНР и как-то иначе, но суть не изменится – Киеву придется иметь дело с людьми, которых он не в состоянии победить, а потому любые ультиматумы в адрес республик выставляют его на смех.

В Кремле на новые инициативы Киева уже отреагировали.

- По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа, - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Неожиданность – очень мягкое слово, свидетельствующее, что Зеленский, скорее всего, от страха перед националистами, исполнил импровизацию, годную для выступления на сцене, а не для дипломатии. Встречу «нормандской четверки» он тем самым не приблизил, а снова отдалил. Как и само урегулирование. Но важнее здесь то, что страх перед радикалами может толкнуть его на активизацию военных действий на Донбассе. Сам-то он понимает, что «Путин нападает» лишь в воспаленном мозгу, а свои радикалы могут его и «на гиляку» вздернуть.

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Зеленский рассказал об условии отвода украинских войск в Донбассе

Киев отведет войска в Донбассе при условии соблюдения «семи дней тишины», которые должна подтвердить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября (подробности)