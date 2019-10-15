2019-10-15T20:29:11+03:00
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

В ином случае реализация политической части минских соглашений будет отложена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве призвали распустить республики ДонбассаВ Киеве призвали распустить республики ДонбассаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Украина выполнит политическую часть минских договоренностей только после разведения сил в зоне разграничения и роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделала Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по Донбассу.

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", — написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Она также заявила о необходимости вывода иностранных вооруженных формирований с донбасских земель, обеспечения работы украинского ЦИК, политических партий, СМИ и наблюдателей. Кроме того, Киев хочет вернуть себе контроль над участком границы страны с Россией.

Сайт kp.ru писал, что ранее Украина подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой ДНР и ЛНР должен быть предоставлен особый статус. При этом предоставлять Донбассу автономию в Киеве не намерены.

Что касается развода войск, то он должен был состояться еще 7 октября, но украинские националисты сорвали процедуру. ДНР и ЛНР запускали в небо сигнальные ракеты, сообщая о готовности к отводу, но ответа не получали. Так происходило несколько раз. Миссия ОБСЕ направляла Киеву запросы по ситуации, но не получала однозначного ответа.

Сергей Лавров о «Плане Штайнмайера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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