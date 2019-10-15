Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-15T20:29:11+03:00

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Украина выполнит политическую часть минских договоренностей только после разведения сил в зоне разграничения и роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделала Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по Донбассу.

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", — написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Она также заявила о необходимости вывода иностранных вооруженных формирований с донбасских земель, обеспечения работы украинского ЦИК, политических партий, СМИ и наблюдателей. Кроме того, Киев хочет вернуть себе контроль над участком границы страны с Россией.

Сайт kp.ru писал, что ранее Украина подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой ДНР и ЛНР должен быть предоставлен особый статус. При этом предоставлять Донбассу автономию в Киеве не намерены.

Что касается развода войск, то он должен был состояться еще 7 октября, но украинские националисты сорвали процедуру. ДНР и ЛНР запускали в небо сигнальные ракеты, сообщая о готовности к отводу, но ответа не получали. Так происходило несколько раз. Миссия ОБСЕ направляла Киеву запросы по ситуации, но не получала однозначного ответа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735445" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров о «Плане Штайнмайера».

ИСТОЧНИК KP.RU