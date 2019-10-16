2019-10-16T14:56:57+03:00
Политика

Зеленский рассказал об условии отвода украинских войск в Донбассе

Глава незалежной потребовал «семь дней тишины»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский рассказал об условии отвода украинских войск в ДонбассеЗеленский рассказал об условии отвода украинских войск в ДонбассеФото: REUTERS
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Киев отведет войска в Донбассе при условии соблюдения «семи дней тишины», которые должна подтвердить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября.

«Мы будем ожидать семь «дней тишины». Для нас показателем является ОБСЕ, которая должна сказать: «Да, семь дней не было выстрелов», - сказал украинский лидер по итогам встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом в Риге.

Зеленский отметил, что на данный момент режим тишины соблюдается уже два дня.

Напомним, контактная группа по Донбассу в Минске 1 октября договорилась о разведении сил районе поселков Петровское и Золотое Донецкой и Луганской республик. Разведение в зоне разграничения было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Однако Киев сорвал договоренности. Украина проигнорировала сигнальные ракеты о начале операции.

Накануне, 15 октября, для выполнения политической части Минских договоренностей незалежная потребовала роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик и разведения сил в зоне разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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