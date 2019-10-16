2019-10-16T15:00:40+03:00
Общество

Покупка автомобиля начнется с "красивого" госномера

С нового года регистрационный знак на автомобиль можно будет приобрести на сайте Госуслуг, а "распечатать" в любом автосалоне
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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С нового года регистрационный знак на автомобиль можно будет приобрести на сайте Госуслуг. Фото: Артем Геодакян/ТАССС нового года регистрационный знак на автомобиль можно будет приобрести на сайте Госуслуг. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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С 1 января 2020 года вступит в силу ряд поправок в закон о госрегистрации транспортных средств. Согласно ему, граждане смогут уехать на новом автомобиле из салона только получив там государственное номера.

- К этому времени автосалоны, где будут делать и выдавать номера, должны быть включены в специальный реестр организаций, - заявил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

Кстати, крупные автосалоны и сейчас могут выдавать номера, но машину все равно приходится в течении 10 дней пригонять в ГИБДД, чтобы поставить на учет. Но после вступления поправок в силу за покупателя это будет делать уполномоченный сотрудник салона. Разумеется не бесплатно: тысяч за 10-15.

Кстати, выбор и покупка госномеров при регистрации автомобиля станет доступна через платформу портала госуслуг. Мишуров заявил, что в Минэкономразвитие было направлено предложение разработать алгоритм, который позволит автолюбителям за повышенную пошлину выбирать номера с определенным набором цифр и букв.

- Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан, - отметил он.

Однако в Минэкономразвитии, по словам Мишурова, предложили в ответ реализовывать "красивые номера" через существующие аукционы. В госавтоинспекции усомнились в целесобразности таких аукционов, которые в любой момент могут превратиться в биржи по перепродаже госномеров с очередями из перекупщиков. Очевидно, что Минэкономразвитии просто не видят актуальными такие доходы в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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