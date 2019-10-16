Что делать после удаления зуба? Варианты восстановления и когда нужно это делать?

Современные и прогрессивные стоматологи никогда не спешат удалять зубы без надобности. Сегодня даже «зубы мудрости» чаще всего сохраняются, если их лечение целесообразно и смыкать челюсти они не мешают. Тем не менее удалять зубы порой все же приходится. И после этого встает вполне логичный вопрос – а что дальше?

Простой и быстрый ответ – дожидаемся восстановления тканей и занимаемся вопросом восстановления. А вот каким способом – в этом вместе с экспертами разбиралась «КП».

Почему мы теряем зубы?

От потери зубов, даже если они полностью здоровы, не застрахован никто. Проще всего приходится детям, ведь у них после выпадения первых молочных вырастут крепкие постоянные. У взрослых, к сожалению, новые не появляются, хотя ученые и пытаются вырастить новые из стволовых клеток.

Самая основная причина потери передних зубов, причем как у детей, так и у взрослых – это травмы: ушибы, падения, драки, раскусывание скорлупы орехов и т.д. К проблеме также приводит плохая гигиена полости рта, которая вызывает кариес, а также воспаления десен, пародонтит.

Невероятно, но факт! Самое распространенное заболевание – это кариес. Если его запустить, можно потерять всего 1–2 зуба. А вот воспаление десен, а именно пародонтит – считается главной причиной того, что мы теряем большое количество зубов практически одновременно.

Возрастное замедление обмена веществ также может привести к потере зубов – ухудшается питание тканей, снижается защита зубной эмали, кость становится менее плотной.

Но факт остается фактом – зуб вы потеряли, теперь остается решить, что делать дальше и как его восстанавливать.

Почему нельзя оставаться без зубов?

Кроме того, что ваша улыбка будет малопривлекательной и вы не сможете полноценно жевать пищу, есть и еще несколько оснований для оперативного восстановления зубов. Прокомментировать ситуацию мы попросили специалиста клиники Smile-at-Once – ведущего челюстно-лицевого хирурга, имплантолога Романа Беспалова:

«У вас будут сдвигаться и терять фиксацию остальные зубы. Нарушается прикус, что приведет к проблемам с височно-челюстным суставом. Из-за изменения питания появятся нарушения в работе органов ЖКТ. Изменится не только улыбка, но и форма лица, теряют тонус отдельные лицевые мышцы, появляются морщинки, носогубные складки, губы станут тоньше. И чем больше отсутствует зубов, тем ярче выражены подобные последствия».

Когда после удаления зуба можно ставить протезы?

Сразу после удаления лунка заполняется кровью – примерно часа за 2 она полностью сворачивается, после чего начинает формироваться кровяной сгусток. Это небольшой шарик или узелок, который будет находиться сверху на десне примерно дней 5–7: он закрывает внутренние ткани от попадания инфекции и служит «базой» для формирования новых. Примерно за 7–10 дней ранка полностью затягивается, десна становится привычного розового цвета. Но внутри процессы еще продолжаются – больше всего времени для восстановления нужно костной ткани: она модулируется и частично заполняет лунку за 4–6 месяцев. Отсюда и возникают определенные ограничения для последующего протезирования.

• если планируете ставить мостовидный протез: ждать придется минимум 3–4 недели, поскольку лунка должна полностью зарасти новой тканью, ведь установка и подгонка моста довольно болезненна. Даже для примерки придется фиксировать и снимать конструкцию, поддев ее инструментом, острый край которого повредит или инфицирует заживающий после удаления участок,

• если планируете ставить съемный протез: если речь о временном замещении всего 1-го зуба, то снимать слепки и готовиться к протезированию можно уже через 3–4 дня. Но если было удалено много, лучше, чтобы прошло хотя бы 20–30 дней, чтобы ткани немного восстановились, в том числе и костная,

• если планируете проводить имплантацию: если было время на подготовку – можно поставить имплант сразу же после удаления, в тот же день. А если времени не было, придется ждать, пока кость восстановится, – это минимум 3–4 месяца.

«Не доверяйте удаление зубов стоматологу-терапевту – процедуру должен проводить стоматолог-хирург или даже челюстно-лицевой хирург, который сможет извлечь зуб максимально щадяще для всех тканей. Также рекомендуется сразу использовать специальные костные аналоги или препараты для регенерации тканей в комплексе со специальными защитными мембранами, поскольку самостоятельно до естественных объемов костная ткань восстановиться не сможет. Это особенно актуально, если в будущем вы планируете имплантацию зубов», – комментирует Роман Беспалов.

Какой протез подойдет, если нет нескольких зубов?

В целом для восстановления зубов существует три основных метода, но в рамках каждого – еще несколько десятков подвидов, в основном исходя из используемых материалов. Это съемные протезы (опираются на десны и держатся при помощи крючков на оставшихся зубах), это зубные мосты или мостовидные протезы (для их фиксации используют опять же соседние зубы-опоры), и есть также протезы с опорой на импланты. Последний вид называется имплантацией. В статье по ссылке мы уже рассказывали о том, как можно восстановить все зубы. Сейчас же речь пойдет о том, что делать тем, у кого имеются единичные дефекты зубных рядов.

И начнем с самого достойного варианта.

Протез на имплантах

Имплантация, как и любой другой вид протезирования, имеет определенные минусы (нужно хирургическое вмешательство, стоит достаточно дорого). Но все-таки она в разы лучше, чем съемные или мостовидные протезы. И вот почему.

Во-первых, это физиологичное решение. Вам будет проведена замена не только верхушки, но и корня, то есть все ткани челюстной системы будут работать. Во-вторых, вам не придется жертвовать живыми зубами, которые находятся по краям дефекта. В-третьих, это самый долговечный вариант. Разумеется, если выбрать качественные импланты и врача, который установит их в строгом соответствии с технологией.

Установка имплантов на жевательные зубы: этапы лечения и как меняется пациент.

А если посмотреть на образ жизни, то фактически можно забыть о том, что у вас стоит протез – настолько зубы на имплантах комфортны и неотличимы от естественных. После того как импланты приживутся, ограничений в плане еды практически не будет.

Есть и приятные новости – поставить имплант можно сразу после извлечения зубного корня из лунки. Но тут важно учитывать тот момент, что к имплантации нужно хорошо подготовиться. То есть если зуб вы удаляете экстренно, нельзя сразу ставить имплант – нужно изучить состояние кости, тканей пародонта, да и здоровье оценить. А если операция плановая, то две процедуры легко совмещаются между собой.

Если нет одного зуба, то, как правило, используется самый стандартный протокол имплантации – он называется «классической или двухэтапной». Сначала устанавливаются импланты, а после их полного срастания с костью – протез. Это может быть коронка, выполненная из металлокерамики, керамокомпозита или диоксида циркония, а также мостовидный протез, если нет нескольких зубов.

Но тут есть некоторые особенности: в ряде ситуаций протез можно поставить гораздо быстрее – сразу, через 2–4 недели или традиционно через 4–6 месяцев. Рассмотрим подробнее:

• протез ставится отсроченно – через 3–6 месяцев: речь в основном о боковых зубах, которыми мы жуем. Такой подход актуален для большинства марок имплантов – их безопасно нагружать только тогда, когда они полностью срастутся с костью, то есть приживутся. А если говорить медицинским языком, то остеоинтегрируются,

• протез ставится ускоренно: не сразу, но быстро – в срок от 3–4 до 6–8 недель. Это возможно только с некоторыми премиальными брендами имплантов, в частности, Nobel или Straumann, которые имеют активную поверхность и буквально стимулируют рост клеток костной ткани. За счет этого их приживление, а также первичная фиксация происходят быстрее,

• протез ставится сразу: если говорить об отсутствии всех зубов, то тут можно поставить несъемный протез уже на 3-й день после вживления имплантов – это позволяют сделать современные протоколы имплантации с немедленной нагрузкой. Это безопасно, если соблюдена технология – а сам протез при этом фиксирует положение имплантов за счет их объединения в единую систему (в протезе для этого создается металлический каркас). Но если нет 1–2 зубов, то постоянный протез сразу все равно ставить нельзя. На импланте можно закрепить лишь временную коронку, но более легкую. Врач также может сделать ее чуть короче по высоте, чтобы этот зуб не участвовал в жевании. Так эстетика будет восстановлена сразу, а имплантам ничего не будет мешать спокойно приживаться.

«На 70% успех имплантации зависит от действий врачей – хирурга и ортопеда. Но важно сделать правильный выбор в пользу бренда имплантов – советую не экономить на здоровье, а выбирать качественные модели, которые существуют более 20 лет на рынке, имеют большую клиническую и доказательную базу успешности. Устанавливаться должна только оригинальная протетика – в частности, абатменты того же самого бренда. Они прилегают максимально точно – нет зазоров, в которых могут скопиться бактерии, а это снижает риски отторжения даже спустя 10–15 лет использования новых зубов», – отмечает Роман Беспалов.

Съемный протез

Для восстановления 1–3 зубов используются так называемые протезы «бабочки», которые имеют «крылья», а точнее – крючки, обхватывающие живые зубы с двух сторон. На такие протезы можно рассчитывать только как временное решение проблемы – долго они не простоят, поскольку опор им мало, да и держатся очень плохо. В целом съемные аппараты имеют хорошую фиксацию, если крепятся сразу с 2-х сторон ряда, но зачастую пациенты теряют как раз жевательные последние зубы и крепление приходится делать только с одной стороны.

Съемный протез «бабочка» замещает всего пару зубов, но держится довольно плохо.

При таком сценарии протезирования врачи настоятельно рекомендуют помнить не только о неудобстве конструкции, но и о том, что происходят физиологические изменения – зубы, на которые протез опирается, быстро выходят из строя из-за перегрузки. Также происходит атрофия кости, но тут наоборот – из-за недостатка жевательной нагрузки, ведь корней зубов нет. Поэтому под протезом будет постепенно убывать кость вместе с десной – появится щель, а сама конструкция будет держаться еще хуже, чем изначально. И это, кстати, касается любых «съемников» – вне зависимости от того, сколько зубов они заменяют.

Какой выход? Поставить съемные протезы на время, после чего постараться провести имплантацию.

Мостовидный протез

Этот протез состоит минимум из трех коронок. Те, что по краям, ставятся сверху на живые корни. Центральные, как правило, это 1–3 шт., замещают утраченные. Такой протез несъемный, держится весьма хорошо, особенно если опорные зубы изначально здоровые. Эстетика тоже высокая, поскольку коронки находятся чуть ниже уровня десны – искусственные зубы выглядят весьма естественно. Но все это только поначалу – первые 2–3 года, а если повезет – то максимум 5–7 лет.

На фото наглядно продемонстрировано, какое влияние оказывают на десны и костную ткань живые зубы и различные протезы.

Зубной мост имеет ряд очевидных минусов: отсутствие физиологичности – опорные зубы перегружены, а в зоне утраченных элементов происходит атрофия всех тканей. Такие протезы часто приходится удалять вместе с разрушенными опорными зубами через 5–7 лет. А кость и десна, которые сокращаются в размерах, приводят к образованию щели под протезом – туда забиваются остатки пищи, возникает гниение, воспаление тканей, боль и неприятный запах изо рта. Кроме того, если вы потеряли всего 1 зуб, то придется сознательно пойти на разрушение еще двух, даже если они полностью здоровы – придется их сильно обточить под коронки моста, а также удалить нерв.

Какой выход? Хорошо обдумать, стоит ли прибегать к такому варианту, ведь лучше поставить имплант и не вредить другим зубам. Если все-таки решились на него, то регулярно проверяйте состояние опорных зубов у стоматолога, каждые 6 месяцев проходите профессиональную гигиену полости рта. Так вы продлите срок службы мостовидного протеза.

Как видите, эффективных вариантов замещения удаленного зуба немного, а восстановление нельзя затягивать, иначе проблема обернется масштабным ущербом.

Перед удалением зуба обязательно проконсультируйтесь у врача – хирурга и ортопеда, прислушайтесь к их словам, может, еще возможно сохранить корень зуба, купировать воспалительный процесс в кости и мягких тканях. Оценив все плюсы и минусы вашей ситуации, вы сможете сделать осознанный выбор.