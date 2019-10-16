2019-10-16T15:35:05+03:00
Общество

Любой телефон на столе - возможный источник утечки информации

Эксперт рассказал о тотальной слежке за людьми
Игорь ЯКУНИН
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Смартфоны не спят: даже выключенный телефон, даже с вытащенной из него батареей излучает слабый сигнал.Смартфоны не спят: даже выключенный телефон, даже с вытащенной из него батареей излучает слабый сигнал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперт по разведке и безопасности комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты Ян Браницкий прокомментировал «КП» очередной всплеск опасений относительно того, что наши смартфоны следят за нами всегда и везде.

- Телефон мой — враг мой?

- Если у меня в руках есть любое устройство, которое связывается по одному из беспроводных средств связи - это означает, что где-то на противоположной стороне есть устройство, которое способно перехватить мой сигнал. И даже если оно не поймет содержимое сигнала, все-равно по идентификатору будет определено: это - именно мой сигнал, мои часы. Это мой планшет или смартфон.

- То есть сразу «на том конце» становится ясно — кто это и где он находится?

- Можно сразу понять — где это. По набору данных в дальнейшем можно будет понять, кто это. И даже если злоумышленник не сможет увидеть содержимое переписки, но он способен отследить, где я был, какие места посещал. Когда включал, каким устройством пользовался, с какой периодичностью. Это всё можно открыть без всяких проблем.

- То есть, безопасность невозможна?

- Если некое лицо хочет обеспечить безопасность — придется избавится от всех электронных устройств. В пределах видимости.

- Для вас лично это не проблема?

- Для меня - не проблема. Как любой нормальный человек, как 99 процентов граждан, я не совершаю ничего криминального. Но допускаю, что где-то собираются данные с использованием моего телефона.

- Например?

- Когда я еду на машине и включаю Яндекс- навигатор, то, естественно, компания Яндекс знает, где я нахожусь, куда ездил. Если я пользуюсь услугами каршеринга — эта компания также знает, где и когда я был.

- Когда выключаете все гаджеты — они все равно «не спят»?

- Думаю, да. У меня был в прошлом опыт, когда я делал исследования, что даже выключенный телефон, даже с вытащенной из него батареей излучает слабый сигнал. Который где-то принимают. Если хотите обеспечить полную конфиденциальность, — оставляйте все электронные устройства — и в сауну. Что люди и делают. Ну, или в лес. А любой телефон на столе — потенциальный источник утечки информации.

- В структуре, в которой вы работаете, люди с подобными проблемами к вам обращаются?

- Сейчас меньше, чем прежде. Все стали грамотнее в этом вопросе. Если ты не занимаешься крупным бизнесом или серьезными государственными вопросами — нечего беспокоиться. Но гигиену информационную соблюдать надо все равно. Стать жертвами мошенников может стать почти любой...

ИСТОЧНИК KP.RU

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