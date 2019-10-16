Владимир Путин поддержал субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке

Правительство РФ разрабатывает механизм содействия строительства краболовов на дальневосточных верфях. Предложение о субсидировании 20% затрат на приобретение таких судов направили главе государства вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев. Владимир Путин инициативу одобрил. Субсидии будут предоставляться за счет дополнительных доходов, полученных федеральным бюджетом в результате проводимых аукционов. Объем субсидии для строительства 31 судна-краболова на дальневосточных верфях, по предварительным расчетам, может составить до 10 млрд рублей.

РЕСУРС ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Ранее Юрий Трутнев говорил о необходимости разработки механизма поддержки, чтобы «большая часть этого заказа на суда пришла именно сюда, на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с дальневосточными верфями».

«Надо думать о будущем, о поддержке и развитии отрасли. Мы на федеральном уровне готовы помогать, разрабатывать механизмы поддержки», - отметил управленец.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, решение о предоставлении субсидирования является экономическим обдуманным.

«Оно ставит государственное целеполагание в экономическую систему координат, делает это государственное решение проработанным и долгосрочным, - сообщил руководитель ВАРПЭ. - Идея о субсидировании при строительстве судов перспективна. Юрий Петрович Трутнев досконально изучил ситуацию и выступил с такой инициативой. Это совместная позиция Трутнева и Гордеева приведет к тому, что появится реальный финансовый ресурс для восстановления и возрождения судостроения».

Причем, по мнению эксперта, без системной государственной поддержки возрождение судостроения в ДФО вряд ли возможно.

«Субсидирование – одна из мер такой поддержки. Она способна стимулировать восстановления судостроения и судоремонта. Последнее – крайне важно, - уточнил Герман Зверев. - На Дальнем Востоке действуют порядка 150 крупнотоннажных промысловых судов, 300 среднетоннажных и 500 малотоннажных. Это хороший рынок для судоремонта. Но необходимо продумать систему экономической поддержки. Потому что только одними запретами на строительство и ремонт судов в другом месте проблему решить не удастся».

БЛИЖЕ К ПОДРЯДЧИКУ

По мнению генерального директора группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, принцип «где ловим, там и строим» для Дальнего Востока является крайне актуальным и помогает развитию не только судостроения, но и смежных отраслей.

«Для всех очевидно, что судостроение формирует вокруг любой верфи значительное количество субподрядных организаций. Ведь, по сути, судостроение – это сборочный конвейер, который собирает на верфи огромное количество узлов, агрегатов и элементов, которые свозятся с этого места со всех регионов мира. Естественно, логистика является основной затратной частью. Поэтому основные судостроительные верфи стараются размещать своих подрядчиков как можно ближе», - сказал эксперт.

По загрузке дальневосточных верфей ведется большая работа Минвостокразвития России. В последний раз совещание на эту тему прошло в октябре на территории Хабаровского судостроительного завода. Тогда представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, предоставление субсидирования при строительстве краболовного флота. Также судостроительные компании попросили разработать механизм компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников. Было отмечено, что загрузка верфей Дальнего Востока позволяет обеспечить занятость в смежных отраслях в соотношении 1 к 8.

В РОДНЫЕ ГАВАНИ

Как отметил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, «следующим шагом после строительства судов, чтобы верфи не простаивали без дела, должен стать судоремонт».

«Для этого мы находим для дальневосточных верфей технологических партнеров – судостроительные корпорации. Задача нашего Агентства – создать условия для того, чтобы стимулировать судоремонт на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке есть потенциал, чтобы перевести суда на ремонт в родные гавани. Более того, этот шаг станет ответом на вопрос тех сомневающихся в необходимости перевода дальневосточных верфей на гражданское производство», - пояснил Леонид Петухов.

Напомним, что в мае 2019 года был принят Федеральный закон, согласно которому квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях. Победители крабовых аукционов должны будут строить краболовные суда на верфях в России. Теперь половина квот на вылов ценного биоресурса будет распределяться в ходе конкурса между компаниями и индивидуальными предпринимателями, а федеральный бюджет получит 82 миллиарда рублей дополнительной прибыли. По результатам аукциона, проводимого Росрыболовством, квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна будут распределены в обмен на строительство 31 судна-краболова. В настоящее время из 31 лота разыграли 24. То есть 24 судна уже будут строиться.