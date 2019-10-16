2019-10-16T15:53:01+03:00
Происшествия

Отец «пьяного мальчика» из Подмосковья: «Эксперты стали умнее и после нашего случая снизили промилле до реально возможных»

Роман Шимко уверен: в действиях судмедэкспертов из Московской и Кировской областей есть умысел
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Роман Шимко в студии радио "Комсомольская правда".Роман Шимко в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Кировской области продолжает греметь история нового «пьяного мальчика». В голове не укладывается, но эксперты нашли в крови шестилетнего ребенка, которого насмерть сбил сотрудник полиции, 0,51 промилле алкоголя. История очень похожа на ту, что произошла в Балашихе весной 2017-го года. Напомним, тогда 31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, сбила шестилетнего Алешу Шимко. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Это уже потом в суде разобрались, что это ошибка эксперта. В новой кировской истории судмедэксперт тоже заявил, мол это вышло случайно. Но в такие совпадения верят не все.

Мы попросили прокомментировать случившееся Романа Шимко, отца погибшего Алеши из Балашихи.

- Это полный беспредел. Но вынужден констатировать, что после нашего случая эксперты стали умнее. Моему Алеше они нарисовали чуть ли ни бутылку водки, а этому мальчику «прописали» столовую ложку коньяка. Как я понял, что пишут они исключительно то, что им выгодно и работают по заказу. Вот только наказать их за это, как показал мой опыт, очень непросто, - возмутился Роман.

Врач подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменов в итоге был признан виновным и приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Но из-за путаницы с документами даже это символическое наказание не было исполнено. Отец Алеши обратился в Верховный суд.

- Я дал слово офицера, что его посажу. И не сейчас мне уже не важно куда именно: в тюрьму, в лужу или на кол, - возмутился Роман.

Роман Шимко, отец "пьяного мальчика" из Балашихи - про похожую историю из Кировской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

Родители пытаются добиться беспристрастного расследования аварии (подробности)

«Не имел возможности предотвратить столкновение»: в МВД прокомментировали трагедию с «пьяным» мальчиком

В отношении майора полиции проведена служебная проверка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В США миллиардер лишился 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах
«Лукойл» направит на дивиденды акционерам 100% скорректированного денежного потока
«У нас давно уже стоит и не падает»: Рогозин развеял слухи об аварийности в Роскосмосе
Путин потребовал отчета о расходовании средств после паводков в Иркутской области
Эрдоган обвинил западные страны в двуличии из-за операции в Сирии
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Юлия Юзик рассказала о переоценке ценностей после иранской тюрьмы
В Следственном комитете научились прогнозировать случаи стрельбы в школах
Сирийская армия вошла в город Ракка впервые с 2014 года
Детский омбудсмен сообщила об изменениях в строительных нормах для предотвращения падения детей из окон
Зеленский рассказал об условии отвода украинских войск в Донбассе
Синоптики: Россиянам не стоит слишком полагаться на теплый ноябрь
Коалиция во главе США ликвидировала свою базу близ Алеппо
В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде