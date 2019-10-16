Отец «пьяного мальчика» из Подмосковья: «Эксперты стали умнее и после нашего случая снизили промилле до реально возможных»

В Кировской области продолжает греметь история нового «пьяного мальчика». В голове не укладывается, но эксперты нашли в крови шестилетнего ребенка, которого насмерть сбил сотрудник полиции, 0,51 промилле алкоголя. История очень похожа на ту, что произошла в Балашихе весной 2017-го года. Напомним, тогда 31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, сбила шестилетнего Алешу Шимко. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Это уже потом в суде разобрались, что это ошибка эксперта. В новой кировской истории судмедэксперт тоже заявил, мол это вышло случайно. Но в такие совпадения верят не все.

Мы попросили прокомментировать случившееся Романа Шимко, отца погибшего Алеши из Балашихи.

- Это полный беспредел. Но вынужден констатировать, что после нашего случая эксперты стали умнее. Моему Алеше они нарисовали чуть ли ни бутылку водки, а этому мальчику «прописали» столовую ложку коньяка. Как я понял, что пишут они исключительно то, что им выгодно и работают по заказу. Вот только наказать их за это, как показал мой опыт, очень непросто, - возмутился Роман.

Врач подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменов в итоге был признан виновным и приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Но из-за путаницы с документами даже это символическое наказание не было исполнено. Отец Алеши обратился в Верховный суд.

- Я дал слово офицера, что его посажу. И не сейчас мне уже не важно куда именно: в тюрьму, в лужу или на кол, - возмутился Роман.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738186" frameborder="0"></iframe> Роман Шимко, отец "пьяного мальчика" из Балашихи - про похожую историю из Кировской области.

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