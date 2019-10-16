В России появятся новые налоги: на отдых, связь и автомобили

Конец фарисейству. Примерно так можно обозвать то, что сейчас происходит. Минфин утвердил Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 - 2022 годы. И в нем предложил переименовать разношерстные сборы в налоги. То есть назвать наконец вещи своими именами. Но только бизнесу и всем нам от этого не легче.

НАГРУЗКА БУДЕТ РАСТИ

«Основные направления» - документ стратегический. В нем чиновники описывают, что в идеале должно происходить в налоговой и тарифной сфере, чтобы бюджет чувствовал себя хорошо. Документ находится в Госдуме. Его сейчас изучают депутаты. Эксперты и бизнес-сообщества это уже сделали. И пришли к печальному выводу.

- Целый ряд предложений указывает на рост фискальной (читай - налоговой. - Ред.) нагрузки на экономику. Минфин планирует продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, перевести больше имущества на кадастровую стоимость, а также ввести новый туристический сбор, - сетуют в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

В последние пять лет налоговая нагрузка в России постоянно растет. Почти каждый год появлялся какой-нибудь новый сбор: на дороги, капремонт, утилизацию машин или сортировку мусора. Все это время власти по-фарисейски объясняли, что мы не налоги повышаем, а сборы. Это, мол, совсем другое. А теперь выяснилось, что между ними можно поставить знак равенства.

- Половина этих поборов появилась сугубо с фискальной целью (чтобы повысить доходы бюджета. - Ред.), - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». - К примеру, экологический и утилизационный сбор идут напрямую в бюджет. Там они растворяются, а не идут на целевые расходы.

Другими словами, сбор на капремонт - это действительно не налог. Деньги собираются и копятся в специальном фонде, а потом выдаются тем, кому нужно подлатать ветшающий дом. А если средства идут в общий котел, то это самый настоящий налог. Хотя бизнесу и гражданам все равно. Если государство хочет забирать у нас больше денег, не важно, под каким соусом эта экспроприация происходит.

262 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖА И 60 КВАЗИ-НАЛОГОВ

Де-факто новых налогов у нас не появится. Просто часть сборов переименуют.

Как подсчитали в Счетной палате, всего в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5479 записей. Если исключить штрафы, субсидии и субвенции, арендную плату и ряд других, то остается 262 обязательных платежа. И это только на федеральном уровне.

- Мы увидели, что 93 из них находятся в различных кодексах: в Гражданском - 61, в Водном - 7 и т.д. Еще 163 платежа – в федеральных законах. В целом по итогам анализа можно сказать, что у нас нет таких законов, которые бы чего-нибудь не устанавливали платить. И практически в каждом платеже выявлены те или иные недостатки, - считает аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Если объединить похожие сборы, то окажется, что в России 60 квази-налогов. И они никак не систематизированы. Теперь в Минфине решили наконец перевести их в Налоговый кодекс.

НОВЫЕ НАЛОГИ

Первыми статус налогов должны получить три вида сборов.

- Утилизационный. Его платят производители автомобилей.

- На доходы операторов связи. Они платят за использование частот и другой государственной инфраструктуры.

- Туристический. Его хотят ввести взамен курортного сбора и сделать обязательным для гостиниц по всей стране, а не только в пилотных регионах.

Бизнес-сообществам эта идея не очень нравится. В основном из-за того, что за неуплату налогов предполагается уголовная ответственность (тюремный срок), а за неуплату сбора - административная (только штраф). Но есть и некоторые плюсы.

- В целом это нормальная идея. Во-первых, налоги удобнее администрировать. Во-вторых, предполагается, что на уголовное преследование из-за неуплаты этих сборов наложат мораторий на 10 лет. В-третьих, если вы переплатили неналоговый платеж, вы его обратно не вернете. Такого механизма просто нет. Налоговые платежи тоже сложно вернуть, но можно, - говорит Аркадий Брызгалин. - Больше всего бизнес боится, что теперь бывшие сборы и новые налоги будут контролироваться налоговиками. А с ними не забалуешь.

В Счетной палате считают, что правительству не стоит торопиться с переименованием и выборочным включением отдельных сборов в Налоговый кодекс. Лучше сначала провести полную инвентаризацию квази-налогов, оценить их эффективность и оставить только те, что действительно нужны, а остальные отменить.

- Это очень важная тема, так как налоговое бремя на бизнес - бич нашего инвестиционного климата, - считает бывший министр финансов, а ныне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. - Здесь нужно действовать осторожно, так как многие платежи имеют значение и важно правильно определить, от чего можно отказаться, а что должно остаться. Это сложная, системная, детальная, тщательная работа.