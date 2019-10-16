2019-10-16T16:54:16+03:00
Звезды

«Голодовка грозит преждевременным старением»: диетолог отговаривает Кристину Асмус от опасной диеты

Актриса не ела неделями, чтобы влезть в любимое платье
Алина ЧЕРНОВА
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На премьере фильма «Текст», в котором Кристина Асмус сыграла одну из главных ролей, актриса призналась, что голодала три недели, чтобы влезть в вечернее платье. Фото: пресс-служба фильма "Текст"На премьере фильма «Текст», в котором Кристина Асмус сыграла одну из главных ролей, актриса призналась, что голодала три недели, чтобы влезть в вечернее платье. Фото: пресс-служба фильма "Текст"
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На премьере фильма «Текст», в котором Кристина Асмус сыграла одну из главных ролей, актриса призналась, что голодала три недели, чтобы влезть в вечернее платье. Напомним: Асмус не первый раз рассказывает своим поклонникам о странной диете, к которой пристрастилась ради стройных форм.

— Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко, — признаётся Кристина подписчикам своего Инстаграма. — Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю. А комфортно мне именно в весе 45-46 кг.

Актриса не ела неделями, чтобы влезть в любимое платье. Фото: пресс-служба фильма "Текст"

Актриса не ела неделями, чтобы влезть в любимое платье. Фото: пресс-служба фильма "Текст"

Знали бы вы, сколько усилий мне стоит мое тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то, скорее всего, это просто реквизит. Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь, даже когда просто смотрю на еду. Причем настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, — рассказала Асмус в Инстаграме. — Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю — перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Состояния у меня два — либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну не люблю я полумеры.

Однако диетолог Надя Шарк считает диету Кристины Асмус весьма опасной для здоровья:

— То, что пишет Кристина о себе, это правда не полезно для здоровья, — говорит диетолог Надя Шарк. — Если не есть неделями, в это время организм недополучает питательных веществ для нормальной жизнедеятельности. И если это будет продолжаться на протяжении длительного времени, то может произойти сбой в организме.

Да, Кристина ещё молода, и организм держится на собственных ресурсах. Но мне сложно понять, откуда у неё энергия на активную деятельность и работу, если она ничего не ест. Кофе и яблоко в день — это не еда для организма, он от такого меню очень сильно страдает. Кожа Кристины может потерять эластичность и состариться.

nadia_sharknadia_shark
Диетолог Надя Шарк
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Другой момент, когда человек осознанно идёт на лечебное голодание под присмотром врачей или проводит разгрузочные дни. Это наоборот очень сильно полезно для организма и оздоравливает его за счёт того, что организм очищается. А из того, что сказала Кристина, у неё просто мало еды на протяжении долгого времени.

Мои рекомендации для Кристины Асмус: использовать сбалансированное питание, специи, витамины, не забывать про ежедневную норму воды, следить за нормой белка, и тогда тело наградит красивой подтянутой кожей и отличным самочувствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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