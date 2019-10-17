Самая «плодовитая» женщина в мире: К 36 годам у нее родилось 44 ребенка

Когда Мариам Габатанзи родила своих первых двойняшек, муж был доволен. Для сорокалетнего мужчины двойня – почти что комплимент. Мириам тоже была по-своему рада. Оценить все прелести материнства в то время, правда, она могла с большим трудом, потому что самой было всего 13 лет. В 12 она вышла замуж за мужчину вдвое старше себя. В Уганде такие ранние браки не запрещены законом.

Вскоре пара вновь узнала о пополнении в семействе. Но родилось у женщины уже трое детей. Следующие беременности заканчивались рождением не менее двух детей. У матери три «набора» четверняшек, четыре раза она рожали тройню, шесть раз – близнецов… Когда количество детей достигло 44, муж, который и до этого пропадал на день-два, исчез окончательно.

Как пишет The Mirror, «его имя теперь проклято в ее семье». В 36-лет Мириам осталась одна с 44 детьми. Старший сын вынужден был бросить учебу, чтобы помогать матери. Сама женщина, чтобы содержать такую большую семью, имеет едва ли не столько же подработок, сколько детей: она работает парикмахером, декоратором, собирает металлолом, варит джин и специализируется на фитотерапии. Все заработанные деньги уходят на еду, лечение и одежду детям. Она мечтает, что все ее сыновья и дочери получат достойное образование, чтобы их жизнь сложилась иначе, чем ее собственная. На стене ее маленького дома висят фотографии детей, которые закончили школу – Мириам ими очень гордится.

Но условия жизни в семье комфортными не назовешь. Кроватей на 44 ребенка не хватает. Больше того, в дома вообще не могут разместиться столько людей. Поэтому некоторые ночуют на улице.

Мариам рассказала журналистам, что ее детство прошло еще хуже – когда отец нашел молодую жену, мачеха смешала «хрустальное стекло с их едой» и отравила братьев и сестер маленькой Мириам. Ей было семь лет, и девочка не поняла толком, что близких убили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/673044" frameborder="0"></iframe> Родила 44 ребенка.У жительницы Уганды феноменальная плодовитость — чуть ли не каждый год 3-4 близнеца. Интересно, всех ли она помнит по именам?

Но испытания не закончились, когда у нее появилась своя собственная семья. В больнице сказали, что из-за генетического заболевания у нее так и будет рождаться по несколько детей. Мириам просила врачей лишить ее возможности становиться матерью вновь, но добилась этого только к 40 годам.

- Я не была счастлива, думаю, с тех пор, как я родилась, - сетует на жизнь многодетная мать.