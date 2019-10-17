Меган Маркл предпочла королеве Элтона Джона и требовала тиару Романовых

38-летняя Меган Маркл, она же герцогиня Сассекская, не сходит с обложек британских СМИ, но радоваться такой популярности и такому вниманию не приходится. Один негатив! Осенью в мировой прессе обсуждали, как Елизавета II запретила жене принца Гарри носить рваные джинсы и обувь на танкетке в преддверии их визита в ее резиденцию Балморал в Шотландии. В итоге королева и вовсе не увидела новую родственницу. Та посмела ответить отказом на традиционное приглашение Ее Величества погостить осенью в Шотландии, сославшись на своего младенца Арчи. Якобы тот слишком мал для путешествий, хотя до этого он уже побывал в Ницце. Старший внук Уильям с супругой Кейт Миддлтон прибыл к бабушке с тремя детьми, а Гарри и Меган с сыном...улетели на Ибицу, где, в частности, повидались с Элтоном Джоном. А то, что они нанимали там частный самолет, вызвало в Британии отдельный скандал.

- Меган Маркл никогда не была в Балморале, и королева была разочарована, когда узнала, что Сассексы и на этот раз не приедут, - рассказал источник газете The Sun.

А журналист Квентин Леттс со ссылкой на одного королевского гостя озвучил предъявленные тому требования: «Ему дали настоятельный совет: говорить о чем угодно, кроме одной темы. О Брекзите? Нет, о Сассексах!».

НАШЛА ТОЛСТУЮ ТЕМНОКОЖУЮ НЯНЮ

К слову, Арчи всего пять с половиной месяцев, а его мать уже успела уволить двух нянь. Пресса много пишет о том, что Меган плохо обращается с персоналом, и многие сами от нее сбегают. Теперь же благодаря папарацци стало известно, кто стал очередной няней - это некая темнокожая женщина с очень пышными формами. Уже пошли пересуды, что это специально - мол, чтобы Гарри случаем не засмотрелся.

Меган Маркл родила в начале маяФото: REUTERS

ПОД ВЕНЕЦ - В РЕЛИКВИИ РОССИЙСКИХ ЦАРЕЙ

Всплыло сейчас и то, что Меган мечтала выйти замуж в знаменитой Владимирской тиаре из бриллиантов и изумрудов. Она носит имя Великого князя Владимира Александровича Романова и приналежала его супруге Марии Павловне. В 1847 году она выходила в ней замуж. После революции сокровище удалось вывезти из Петербурга в Лондон. Впоследствии она была продана Виндзорам. Те уже дополнили ее изумрудами, и реликвия много лет хранится в личной коллекции Елизаветы. В молодости она, в частности, позировала в ней для официального фотопортрета.

Владимирская тиара из коллекции Елизаветы II изначально принадлежала династии Романовых. А теперь на нее положила глаз новая афроамериканская родственница. Фото: Getty Images

И вот именно на нее и позарилась американская актриса. Гарри как всегда был на стороне любимой и, как пишет Express, заявил бабушке, что Меган всегда получает то, что хочет. Однако в ответ услышал, что новая родственница получит только то, что ей дадут.

Кстати, сейчас стало известно новое правило для жен ее внуков: не носить крупные бриллианты до шести вечера. Иначе это «кричаще и безвкусно». Днем в фаворе жемчуг, сапфиры и драгоценные металлы.

ОГОЛЯЕТ КОЛЕНКИ

Во время недавнего визита в ЮАР герцогиня опять и неоднократно нарушила протокол. Во-первых, сделала селфи и «примерила» на себя в приложении смартфона корону с цветами. Может, это и смешно, но селфи членам королевской семьи запрещены, и никто до Меган сему не противился. Снимок был опубликован в соцсетях с припиской: «Теперь у нее наконец-то есть корона». Еще одно нарушение - внешний вид на встрече со студентами университета Йоханнесбурга. Меган надела недорогое песочное платье американской марки Banana Republic без рукавов и длиной выше колена. И это когда разрешены только платья и юбки длиной миди и макси. На фотографиях видно, что она еще и придерживает на ветру подол. Повезло, что конфуза не случилось.

Это американское платье Меган Маркл с оголенными руками и коленями вызвало новую волну негатива в ее адрес. Для венценосных особ такой образ непозволителен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАБЛОИДАМ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА

На этом фоне принц Гарри объявил войну британским таблоидам и уже подал первый иск за публикацию письма Меган своему отцу. А в ответ получил ворох новостей о том, что пара подумывает сбежать от злой прессы в Канаду. Меган жила там несколько лет, когда снималась в сериале «Форс-мажоры». Пока же заклеванные супруги подыскали человека, который создаст сайт для разоблачения фейков про них.

ЗАСТУПИЛИСЬ КАРДАШЬЯН И КЛИНТОН

Обелить пару пытаются и ее знаменитые поклонницы - прославившаяся своей пятой точкой светская львица армянского происхождения Ким Кардашьян («никто не может быть идеальным, но она меняет мир!» - заявила поп-дива в защиту герцогини) и сама Хиллари Клинтон.

Меган Маркл, она же герцогиня Сассекская, не сходит с обложек британских СМИ, но радоваться такой популярности и такому вниманию не приходитсяФото: REUTERS

- То, как с ней обращались, просто непостижимо. Если причина в том, что она смешанной расы, то позор всем, - заявила экс-кандидат в президенты США в интервью The Sunday Times. А в соцсетях призналась, что очень вдохновлена тем, как соотечественница представляет США в Британии и на мировой сцене. Речь о ее благотворительных проектах.

- Она сделала прекрасную карьеру. Любой, кто пытается изменить или нарушить то, что было установлено и создано ранее, к сожалению, встречает критику, которую я не понимаю, - вторит ей дочь Челси Клинтон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кейт не дает принцу Чарльзу видеться с внуком

Не все гладко и у другой пары - герцогов Кембриджских. Так, журналисты утверждают, что Кейт Миддлтон и ее мать Кэрол не подпускают принца Чарльзу к его старшему внуку Джорджу.

- Они не дают мне возможности видеться с внуком. Кэрол добилась своего - она полностью заведует распорядком дня Джорджа и ведет себя так, будто она королева, - цитировала Чарльза International Business Times.

У Кейт и Уильяма (в таком виде они на днях посетили Пакистан), если верить британской прессе, тоже не все гладко. Но хотя бы внешне все безупречно.Фото: REUTERS

Мусолили и новость про увольнение преданной ассистентки Кейт Софи Агню. Та окончила тот же вуз, что и Кейт и Уильям - Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. И более семи лет работала на герцогиню. Сейчас 32-летняя помощница взяла отпуск под медовый месяц. А та ее тут же и уволила. Вот такой свадебный подарок.

- Софи так старательно работала на Кейт. Она обожала свою работу и многим жертвовала ради нее. Это случилось так неожиданно, что мы все просто шокированы, - рассказал источник газете The Sun.