“Вальдау нужен нам самим”: Семья из Белгорода взялась восстанавливать старинный замок - а он их за это отблагодарил

Ажурные стрельчатые окна, стены два метра в толщину и средневековые своды подвала, в котором, наверняка, скучает парочка привидений. Замку Вальдау 755 лет и находится он не в Европе, как можно было бы подумать - а у нас, в России, в Калининградской области. Замок, построенный в 1264 году, был “младшим современником” Александра Невского, повидал тевтонских рыцарей, принимал в своих стенах Петра I…

После Великой Отечественной войны в его стенах разместили сельхозучилище. В 2007 году старинную постройку наконец внесли в список памятников регионального значения, но тут же признали аварийной и закрыли. А вскоре в истории Вальдау началась новая страница: старый замок нашел “свою” семью.

“Возьмем в аренду… замок”

Надежда и Сергей Сорокины успешно занимались сельским хозяйством в Белгородской области, а в Калининград приехали в рабочую командировку.

- До этого я никогда не видела замков, поэтому было очень интересно - какие же они на самом деле, - вспоминает Надежда. - Мы свернули в Вальдау по указателю и увидели замок, который старше графа Дракулы на 180 лет. Представьте: только через 200 лет будет строится Кремль, ещё через 200 лет откроют Америку, а еще через 200 лет в замок Вальдау приедет Петр I, пока казаки будут открывать Камчатку.... Нас поразило, в каком плачевном состоянии был замок, и стало очень обидно. Ведь мы огромная, богатая страна, с такой потрясающей историей в которой было все - от буддизма до тевтонского ордена... Мы изучили огромное количество литературы и теперь уже знаем: замку Вальдау 755 лет и его “ровесников” в такой сохранности в Европе просто не осталось. Он уникален - и он находится у нас, в России.

Семья Сорокиных взялась спасать старинный замокФото: Личный архив героя публикации

Первые четыре года семья отправляла целевые пожертвования на ремонтные работы в замке. Друзья, знакомые не понимали такого “чудачества”. Но Вальдау все крепче западал в душу: супруги углубились в историю замков, стали учить английский…

А потом решились на большой шаг - и взяли замок в аренду на 25 лет.

Вальдау быстро покорил сердца не только Надежды и Сергея Сорокиных, но и их детей - еще бы, какому мальчишке доведется исследовать настоящий замок! У супругов двое сыновей - мальчики 9 и 11 лет. А вскоре Сорокины ожидают пополнение. Мальчики изучают историю замка,помогают отцу в столярной мастерской и даже водят экскурсии.

- Когда сыновья втянулись - стало окончательно понятно, что это еще одна страница нашей жизни. Что замок нужен нам самим, - говорит Надежда.

В столярной мастерской Сергей с сыновьями восстанавливает деревянные рамы по старинным технологиямФото: Иван МАРКОВ

Первым делом замок защищают от сырости и разрушения

Своими силами Сорокины восстановили хозяйственный блок с историческим внутренним двориком, очистили и отреставрировали подвал времен тевтонского ордена.

- “Вальдау” - это три здания, два из которых находятся в аварийном состоянии. Пока что мы занимаемся противоаварийными работами - ведь вначале нужно защитить замок от сырости и разрушения, а потом уже заниматься красотой и историей, - рассказывает Надежда. - Ремонт памятника исторического значения подразумевает очень большой документооборот и требует постоянных согласований со службой охраны памятников. До того как ты приступишь к самим работам, нужны чертежи, проектно-сметная документация. Все это стоит денег.

Здесь помог полученный президентский грант:

- Мы получили первое разрешение от службы охраны памятников, нашли компанию с лицензией на реставрационные работы. На сегодня все проектно-сметные работы выполнены, согласован эскизный проект, - отметила Надежда Сорокина.

Так работы идут в замке прямо сейчасФото: Из личного архива героя публикации

С самого начала супругам помогают волонтеры - такие же неравнодушные к истории и прошлому люди.

Благодаря президентскому гранту, 25 октября в замке пройдет день реставратора. Волонтеры покажут всем желающим, как подарить вторую жизнь бабушкиному шкафу, старинной столешнице. Историк расскажет о замковом фарфоре, а детей научат своими руками мастерить украшения к Рождеству и Пасхе.

В замке регулярно проводят мастер-классы и другие мероприятияФото: Из личного архива героя публикации

Семья из Белгорода помогла местным жителям разглядеть “свой” замок

Замок стоит прямо посреди поселка Низовье - до войны он так и назывался, Вальдау. Сорокины признаются: поначалу местные не разделили их энтузиазм.

- В Калининградской области раньше замков было как станций метро в Москве. Они стояли в 20 километрах друг от друга. Долгие годы жители не обращали на них внимания, растаскивали на строительный материал. Поэтому сейчас в области осталось всего пять замков, не превратившихся в руины. И только три из них доступны к посещению - в том числе и Вальдау. Первое время жителям Низовья было не понятно: зачем сохранять, восстанавливать замок, когда во многих квартирах нет ремонта, проблемы с коммуникациями… Какие тут замки и рыцари?

Надежда СорокинаФото: Иван МАРКОВ

Но Сорокины не опустили руки: благоустроили площадку у замка, высадили вьющиеся розы. И сейчас на территории замка гуляют молодые семьи, а мамы больше не боятся, что их дети упадут в старинный подвал и переломают ноги.

- Теперь жители гордятся “своим” замком, им интересно, какие работы сейчас проходят, - говорит Надежда.

Привлекает замок не только местных, но и туристов. Только с начала этого года Вальдау посетило 10 тысяч человек. Приезжают не только из российских городов - Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, но и из Польши, Германии, недавно были гости из Арабских Эмиратов.

Осень замку к лицу!Фото: Из личного архива героя публикации

Как замок сказал своей семье “спасибо”

Сорокины вовремя нашли этот замок - чтобы защитить его от сырости, обветшания, людского равнодушия. А может быть, это замок выбрал их. Вальдау, как настоящий благородный рыцарь, сумел отблагодарить своих спасителей. Его “спасибо” однажды по весне буквально проросло под ногами.

- Одним из владельцев замка в начале 16 века был великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт, женатый на дочери датского короля Доротее Датской. И она, как и многие тогда, искала “терьяк” - мнимое лекарство от всех заболеваний, - рассказывает Надежда. - Рыцари везли Доротее семена лекарственных растений со всех стран. Так, Доротея однажды придумала лекарство, в состав которого входили “прусский женьшень и кровь дракона”. Кровью дракона называли янтарь. А что же это за женьшень? Мы долго искали ответ, пока весной рядом с замком не появились какие-то всходы. Муж изучал селекцию и сразу опознал: спаржа! Выяснилось, что ее-то Доротея в рецепте и назвала “прусским женьшенем” - потому что молодые ростки спаржи имеют сходные свойства.

Сорт спаржи так и назвали - ВальдауФото: Личный архив героя публикации

Сорокины не растерялись и из одичавших ростков вывели новый сорт спаржи, который так и назвали “Вальдау”. В 2017 году он был внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ.

- Сейчас у нас 2 гектара плантации спаржи под Белгородом, ее покупают московские рестораны - и это источник финансов для реставрации. Мы считаем, что это дар от замка. Он будто бы отблагодарил нас, - говорит Надежда Сорокина.

Подвал времен тевтонского орденаФото: Личный архив героя публикации

В ближайших планах у семьи - провести фестиваль спаржи “Вальдау” в Калининградской области и продолжать восстанавливать замок.

- Реставрацию, как и ремонт, невозможно закончить, можно только остановить, - уверена Надежда. - Сейчас, например, остро стоит вопрос со средневековыми крепостными стенами толщиной 2,5 метра. Старинная дренажная система утеряна и в замок начала проникать сырость. Современные системы стоят больших денег: защита от влажности одного квадратного метра обойдется в 25 тысяч. Спаржи нам, в общем, сажать-не пересажать.

Вальдау - настоящий сказочный замок со своими историямиФото: Из личного архива героя публикации

Когда-то в замке останавливался Петр I со своим Великим посольствомФото: из личного архива героя публикации.