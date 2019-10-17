Смешивать нельзя разделять: врачи назвали самые полезные сочетания продуктов

В математике все ясно: один плюс один всегда равно двум, дважды два всегда четыре. А вот с питанием такой ясности нет. Два замечательных по отдельности продукта могут нивелировать полезные свойства друг друга, если употреблять их вместе. А бывает и наоборот: продукты, взаимодействуя, помогают раскрыться полезным свойствам каждого из них. Мы попросили врача эндокринолога-диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Иванникову назвать самые «правильные» сочетания продуктов, которые наиболее часто встречаются на нашем столе.

1. Овсянка плюс яблоки

Наш рейтинг, как и день большинства людей, начинается с завтрака. Сочетание овсянки (геркулесовой каши) и яблок способствует укреплению сосудов и оздоровлению сердца, радует эксперт.

- Овсяная крупа содержит несколько видов полезных веществ, наиболее ценные из них - бета-глюкан и авенантрамиды, защищающие наши сосуды от накопления «вредного» холестерина, – поясняет Екатерина Иванникова. - Усилить оздоровительный эффект утренней каши можно кусочками свежего яблока. В нем много флавоноидов — важных антиоксидантов, которые защищают организм от избытка свободных радикалов и борются с воспалительными процессами.

Также сочетание «овсянка + яблоки» благоприятно действует на обмен железа в организме. А это, в числе прочих полезных эффектов, улучшает состояние иммунной системы. Словом, утренняя каша с фруктами поможет не только насытиться, но и противостоять осенним простудам.

СОВЕТ

Готовьте кашу из овсяных хлопьев с минимальной механической обработкой, советует эксперт. Цельнозерновая овсянка очень полезна для работы кишечника и дает более длительное чувство насыщения. Мелкодробленая овсянка, предназначенная для быстрого приготовления, теряет эти полезные свойства.

2. Яичница плюс помидоры и лук

Второй после каши самый распространенный в наших краях завтрак – яичница. Она станет значительно полезнее, если добавить к яйцам помидоры или лук, а лучше и то, и другое.

- В помидорах и луке много селена, который важен для здоровья нашей щитовидной железы. Неполадки в работе этого органа встречаются у многих современных людей, - говорит врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. - Селен лучше всего усваивается в сочетании с витамином Е. А им богаты как раз яйца и растительное масло, на котором можно пожарить яичницу.

Мы попросили врача эндокринолога-диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Иванникову назвать самые «правильные» сочетания продуктов

3. Бутерброд с рыбой и яйцо

Прекрасным сочетанием продуктов для второго завтрака или одного из перекусов в течение дня может стать цельнозерновой хлеб (источник витаминов группы В), кусок жирной морской рыбы, например, лосося (источник витамина Д и омега-3 кислот) и, например, яйцо-пашот (то есть сваренное в горячей воде без скорлупы). Такое блюдо нередко подают в кафе, но его легко приготовить самостоятельно и можно взять с собой на работу.

- Это сочетание продуктов отличается высоким содержанием витамина В9 (фолиевой кислоты) и витамина В12, которые очень важны для обмена железа у нас в организме, - поясняет Екатерина Иванникова. - А значит, такой перекус поможет бороться с утомляемостью и усталостью.

4. Курица плюс морковь

На обед наш эксперт предлагает в качестве идеала отварную или запеченную курицу с салатом из моркови. Либо с отваренной морковкой или приготовленной на пару.

- Трудно найти овощи или фрукты, содержащие больше витамина А, чем морковь, - напоминает эксперт. - Однако без цинка, которым так богато куриное мясо, организму трудно получить пользу от этого витамина. Дело в том, что положительное влияние витамина А может проявляться только в соединении с белком. И для формирования этой связи как раз необходим цинк.

Витамин А, в свою очередь, вносит весомый вклад в поддержку иммунной системы. Вот почему проверенным веками народным средством против простуд стал куриный бульон с морковью, улыбается врач.

5. Чечевица плюс болгарский перец

Также Екатерина Иванникова рекомендует к обеду блюдо с добавлением чечевицы и сладкого перца. Такое сочетание продуктов является прекрасным средством борьбы с усталостью.

- Чечевица — отличный источник железа, его там почти 12 милиграммов на каждые 100 граммов продукта, то есть даже больше, чем в говяжьей печени, - поясняет Иванникова. Однако есть подвох: из растительных продуктов железо усваивается намного хуже. Но спасение существует. Если добавить к чечевице сладкий перец, то полезные вещества, содержащиеся в нем, прежде всего витамин С, помогут железу из чечевицы усвоиться.

НА ЗАМЕТКУ

Также богаты железом фисташки, арахис, горох, пшеница. Для лучшего усвоения железа их нужно употреблять вместе с фруктами и овощами, богатыми витамином С и органическими кислотами. То есть с тем же болгарским перцем, квашеной капустой, цитрусовыми.

6. Йогурт плюс семена льна

На десерт или полдник Екатерина Иванникова рекомендует йогурт, смешанный с семенами льна. Такое сочетание способствует улучшению пищеварения и в целом благоприятно действует на организм. В семенах льна много витамина Е, витаминов группы В, ценных омега-3 кислот. Особенно эти вещества полезны для женщин после наступления менопаузы.

7. Шпинат плюс авокадо

Ужин врач-эндокринолог советует дополнить сочетанием шпинат + авокадо. В шпинате содержится много полезных для сосудов глазного дна витамина А и лютеина, а также растительного белка, железа и клетчатки. Если добавить авокадо, содержащее различные полезные жиры, то они помогут нашему организму извлечь максимальную пользу из шпината и усвоить все полезные вещества.